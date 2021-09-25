三江梨园社呈献 越剧《祥林嫂》再塑经典

照片由主办单位提供

新加坡三江会馆属下的戏曲团体三江梨园社，将推出根据鲁迅小说《祝福》改编的经典越剧《祥林嫂》。剧团团长李丰将演出主角祥林嫂坎坷的一生，横跨四代的演员携手呈献好戏。

新加坡三江会馆属下的戏曲团体三江梨园社，以传承和发扬越剧为初心和己任，吸收公众人士参加，让越剧艺术在新加坡薪火相传，也使三江乡谊源远流长。

该团即将推出根据鲁迅著名小说《祝福》改编的经典越剧《祥林嫂》。《祝福》绘写祥林嫂的悲剧人生，她年轻守寡，婆婆在重债逼迫和卫老二怂恿下，将她卖给山里猎户贺老六为妻。祥林嫂不愿再婚，逃至鲁四老爷家帮工，数月后被卫老二发现，抢至山中与贺老六成亲。婚后生了儿子阿毛，不久丈夫贫病而亡，孩子又被狼叼走，祥林嫂只得重回鲁家帮工。但因她两次守寡，被认为是不吉之人，深被主人厌恶。祥林嫂畏惧死后受罪，遂将积蓄两年的工钱，到土地庙捐了门槛，以赎“罪孽”，但仍被鲁家撵出，沦为乞丐，终于在一个除夕之夜，倒毙在风雪中——鲁迅原著小说刻画出旧中国农村劳动妇女的悲惨遭遇。

《祥林嫂》1946年首演，由中国越剧泰斗袁雪芬领衔，是袁派代表作，也是越剧四大优秀剧目之一。去年初，戏曲学院艺术总监，也是本地知名戏曲导演张莉提议三江梨园社排演《祥林嫂》，得三江会馆支持。张莉曾在2019年为梨园社导演大型神话越剧《追鱼》，2020年又为团员量身定制戏曲技能提升培训课，她熟知团员特长和优势，尤其是梨园社中不乏来自中国江浙沪地区的新移民，他们发音纯正，越韵浓厚，且具一定戏曲基础，张莉相信梨园社有能力演这出戏。

张莉接受《联合早报》采访时说：“长期以来，现代戏在本地戏团一般不为大家看好，多怕吃力不讨好，因在剧本题材、戏曲表演、舞美设计、服装制作方面都有难度。对三江梨园社来说，《祥林嫂》可算是一次突破性的挑战与实践。自任导演以来，这是我第二次排导现代戏，第一次是2006年为新加坡海南协会戏剧团执导琼剧《原野》。《原野》和《祥林嫂》两部戏的女主人公，从不同角度反映出封建社会对人们思想的制约，突出反封建主题和思想。这次，我们希望在传承与推广传统艺术基础上，为观众奉献一台有着本地创作特点的《祥林嫂》。”

在经典上推陈出新

张莉为这出《祥林嫂》做多种再创造，她说：“为敬重经典推陈出新，我在原有越剧《祥林嫂》和秦腔《祝福》蓝本基础上，精简重复过场戏，在主题上强调祥林嫂的悲剧色彩。对演员要求写实的表演方法，结合越剧流派，再加以程式写意的手段塑造人物。舞美设计上，尽量帮团队减低成本，亦强化时代背景。我们也特意使用开放式舞台，把观众从一入场便引到特定时代氛围中。再用‘二道画幕’江南景观来衔接场与场间的时空切换，使整个戏紧凑、贯穿且具延续性。”

音乐方面则保留所有经典唱段，让观众原味欣赏越曲的优美旋律。

为帮助团员们演好《祥林嫂》，张莉介绍说，一开始就要求演员熟读鲁迅原著，了解每一个人物特点，她认为用个性化的语言突显出一个个鲜活的典型的人物形象。张莉说：“我要求演员从梳理人物和情节，反复理顺人物关系。戏末，我引用《祥林嫂》最后一场最为深刻的台词来延续情境——‘人死后，到底有没有魂灵，一家人还能见面吗？’”

四代同堂齐心同唱

剧中祥林嫂一角由新加坡戏曲学院胡姬花奖和全球越迷嘉年华兰花奖获得者李丰扮演，她也是三江梨园社团长，她将在剧中诠释不同年龄段的祥林嫂。李丰2019年受邀在第四届全球越迷嘉年华开幕式上演出，当时她选择了《祥林嫂》“问天”选段。这一段唱腔和表演难度极高，但她在高手云集的嘉年华开幕式上受到好评。这是李丰接触《祥林嫂》的第一步，她将主演并身兼制作人的足本《祥林嫂》也叫人期待。

李丰（左）在张莉指导下，刻苦学戏。

剧中其他主要人物也慎重选角，贺老六由年轻演员汪端瑞扮演，这是他第一次在大戏中挑大梁。鲁四老爷和鲁四太太分别由三江会馆会长李秉蘐博士和台柱黄瑛扮演，会长参演可谓亮点。卫老二由张巍博士扮演，他认真研究不同版本，从老一辈艺术家中吸取唱念精华。祥林娘由王平扮演，一口纯正绍兴方言的她在和卫老二对手戏中擦出火花。戏中还特邀海南协会当家演员，也是新加坡戏曲学院胡姬花奖获得者宋艾玲跨剧种饰演卫老婆子。

《祥林嫂》演员还包括梨园社年轻一代团员胡春燕、方智娴，资深团员胡德蓉、林春霞、高丽娜。由于后台人数限制，她们几位一人兼演数角，颇考功力。剧中还有就读于圣安东尼女校一年级的小演员齐妙，她努力学习绍兴方言，刻苦背下台词。演员年龄跨度从7岁到70多岁，可谓四代同堂齐心同唱，突出体现传承色彩。

梨园社属业余剧团，演员来自各行各业，大家克服种种困难，牺牲晚上和周末时间，在三江排练厅挥洒汗水和泪水，全身心投入排练。尤其在疫情下，排演得克服人数、场地、距离等限制，才终将换得这次倾情演出。

观众观剧时须已完成疫苗接种，并满14天，或可出示当天由诊所提供的抗原快速检测呈阴证明。更多防疫措施，可在拨电购票时洽询。

10月9日（星期六）

晚上7时15分

国家图书馆三楼戏剧中心剧院

100 Victoria St S188064

58、38、28元

购票电话：63321487、97400426