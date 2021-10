新加坡美术馆正在新加坡国家美术馆举行“馈赠”展览,通过送礼行为,探讨关系、姻亲的本质,以及含蕴其中的历史、地理与身份认同的纠葛。由电影人Jeremy Chua策展的“Still Somehow, It's Illusions We Recall”配合馈赠主题,从即日至11月4日,在国家美术馆现场放映电影与短片。

