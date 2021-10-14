国际艺讯 谷歌办克林姆特线上回顾展

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来自 / 联合早报

文 /
黄向京

发布 / 2021年10月14日 5:00 AM

谷歌利用机器学习软件，重构1945年毁在火灾中的克林姆特画作系列“学院”。（取自谷歌）
谷歌利用机器学习软件，重构1945年毁在火灾中的克林姆特画作系列“学院”。（取自谷歌）

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谷歌（Google）艺术与文化筹办奥地利知名象征主义画家古斯塔夫·克林姆特（Gustav Klimt，1862-1918）线上回顾展“克林姆特vs克林姆特——矛盾的男人”，通过数码科技，述说画家的创作与生平事迹，凸显画家性情中的矛盾与挣扎。克林姆特创立了维也纳分离派，画作大量使用性爱主题，以象征式装饰花纹为特色。

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