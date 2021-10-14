国际艺讯 谷歌办克林姆特线上回顾展 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄向京 发布 / 2021年10月14日 5:00 AM 谷歌利用机器学习软件，重构1945年毁在火灾中的克林姆特画作系列“学院”。（取自谷歌） 字体大小: 小 中 大 谷歌（Google）艺术与文化筹办奥地利知名象征主义画家古斯塔夫·克林姆特（Gustav Klimt，1862-1918）线上回顾展“克林姆特vs克林姆特——矛盾的男人”，通过数码科技，述说画家的创作与生平事迹，凸显画家性情中的矛盾与挣扎。克林姆特创立了维也纳分离派，画作大量使用性爱主题，以象征式装饰花纹为特色。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 美国 谷歌 画家 人工智能 艺术 学习 展览 博物馆 数码化 数码 画廊 研究 手机应用 数码科技 素描 奥地利 国际艺讯 网站 AR 装饰 黄金年华 展品 但愿《后会无期》后会有期 莫斯科大剧院演员被道具砸死