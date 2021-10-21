首届东京艺术周11月举行 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄向京 发布 / 2021年10月21日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 由日本当代艺术平台主办，文化厅及巴塞尔艺术展、日本现代美术商协会支持的东京艺术周，将于11月4日至7日举办首届活动。艺术周将联合50家市内顶尖博物馆、艺廊，以及由艺术家营运的艺术空间呈献节目。艺廊个展将反映日本多元化的当代艺术，呈献具体派艺术家今井祝雄，越南日籍多媒体艺术家阮初枝淳，以及名和晃平、风间幸子、三井淑香，还有多名国际艺术家的作品，反映日本当代艺术中全球化的一面。部分艺廊将呈献主题式群展，展出多元化媒介的作品，响应当下发生的事情。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 日本 艺术家 越南 艺术 东京 巴士 展览 当代艺术 历史 文化 博物馆 亚洲 戏剧 全球化 作家 音乐 诗歌 美术 艺术周 国际艺讯 表演 国际 巴塞尔艺术展 东京艺术周 野米英语喜剧《伪装直人》 重新审视爱和家庭 艺术市场平台RtistiQ 推出手机应用与网站