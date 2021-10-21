首届东京艺术周11月举行

由日本当代艺术平台主办，文化厅及巴塞尔艺术展、日本现代美术商协会支持的东京艺术周，将于11月4日至7日举办首届活动。艺术周将联合50家市内顶尖博物馆、艺廊，以及由艺术家营运的艺术空间呈献节目。

艺廊个展将反映日本多元化的当代艺术，呈献具体派艺术家今井祝雄，越南日籍多媒体艺术家阮初枝淳，以及名和晃平、风间幸子、三井淑香，还有多名国际艺术家的作品，反映日本当代艺术中全球化的一面。部分艺廊将呈献主题式群展，展出多元化媒介的作品，响应当下发生的事情。