华戏荟琼剧《梁祝》 为经典注入新意 订户 来自 / 联合早报 文 / 王一鸣 发布 / 2021年10月23日 5:00 AM 符岂华将在上半场的《梁祝》中，扮演梁山伯。（档案照） 字体大小: 小 中 大 疫情对大众生活造成冲击，对本地戏曲演出更是打击巨大。疫情期间，华戏荟通过各种方式练功、筹备，紧锣密鼓地策划，终于将推出琼剧演出《梁祝》。华戏荟董事彭业华说：“虽然防疫措施有诸多限制，华戏荟依然凝聚了本地人才，精心制作出一台精简版琼剧《梁祝》。”他介绍说，《梁祝》可谓家喻户晓的戏曲传统老戏，在不影响剧情叙事前提下，华戏荟精选剧中六场戏——“草桥结拜”“托媒献爱”“十八相送”“楼台会”“山伯临终”和“祷墓化蝶”。这台精简版琼剧《梁祝》由八名演员共同演出。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 戏曲 创新 海南 海南话 琼剧 传统艺术 传统戏曲 方言 南艺学生与新加坡华乐团 呈献重奏磨技艺 风华台湾——台湾当代艺术展 以线条勾勒生命形态