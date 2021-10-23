华戏荟琼剧《梁祝》 为经典注入新意

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来自 / 联合早报

文 /
王一鸣

发布 / 2021年10月23日 5:00 AM

符岂华将在上半场的《梁祝》中，扮演梁山伯。（档案照）
符岂华将在上半场的《梁祝》中，扮演梁山伯。（档案照）

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疫情对大众生活造成冲击，对本地戏曲演出更是打击巨大。疫情期间，华戏荟通过各种方式练功、筹备，紧锣密鼓地策划，终于将推出琼剧演出《梁祝》。

华戏荟董事彭业华说：“虽然防疫措施有诸多限制，华戏荟依然凝聚了本地人才，精心制作出一台精简版琼剧《梁祝》。”

他介绍说，《梁祝》可谓家喻户晓的戏曲传统老戏，在不影响剧情叙事前提下，华戏荟精选剧中六场戏——“草桥结拜”“托媒献爱”“十八相送”“楼台会”“山伯临终”和“祷墓化蝶”。这台精简版琼剧《梁祝》由八名演员共同演出。

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