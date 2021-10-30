国家美术馆“深入东南亚” 项目首展陈城梅尤钦画作

“裁缝师与人形模特——陈城梅与尤钦”联展，为国家美术馆“深入东南亚”项目掀开序幕。

图片由国家美术馆提供

当世界各地的美术馆忙于反思实践，新加坡国家美术馆首次推出项目空间“深入东南亚”（Dalam Southeast Asia），凸显本区域少为人知或少被研究的现当代艺术家，通过特别策展设计的小型展览，展示他们对东南亚的新鲜叙事与视角。

“深入东南亚”位于长久展示19世纪以来东南亚艺术的大华银行东南亚展厅。它每年办展两次，每次展出半年，直至2023年。大部分展品来自美术馆的典藏，从未展出的购藏与捐献。

该项目策展有别于美术馆主流美术论述下的展览，而是深入东南亚的某个话题、问题，甚至困境，从展览视角到设计、出版都采取新颖与包容性的态度。展册以四大官方语言的电子书出版，扫描QR码或从美术馆官网（www.nationalgallery.sg/southeastasia-dalam-tailors-mannequins）连接。

被美术史主流论述边缘化

首掀序幕的是“裁缝师与人形模特——陈城梅与尤钦”联展，提问：世界各处（如中东、非洲、南亚）的偏远角落，如何在东南亚的现代艺术中相会？艺术家如何表现他们对新事物的好奇心，刻画出异乡日常生活的内涵？

生长在新加坡的女画家陈城梅（1927-2020）和尤钦（You Khin，1947年生于柬埔寨，2009年卒于泰国）作品风格极具个性，一生不凡，然而美术史主流论述往往将他们边缘化。他们互不相识，出生年代相隔20年，但毕生偏爱的，都是去描绘天南地北所见的日常景象。本次展览可看到他们从1970至2000年代游走世界各地的行迹。

展厅有个网格墙装置，灵感来自美术馆储藏艺术品的架子，一面挂着尤钦油画《无题》（等待货船的人们，2000），现场描绘人群热迎刚入卡塔尔多哈港的商船，揭示环球贸易中海运的人与货物的流动，与另一面展示陈城梅透视全球金融资本流动，描绘新加坡某家证券交易机构的《交易大厅》（1974），作个对比。陈城梅曾在中国银行新加坡分行当了20年的法语翻译员，退休后创作此画。

陈城梅描绘新加坡某家证券交易机构的油画《交易大厅》（1974）。

童真目光直视原住民风俗

陈城梅描绘荷花的水墨画。（画廊提供）

陈城梅巨幅油画《巴西亚马逊巫医柯芬医生》（1992），焦点聚于巫医五彩缤纷的服饰上，画中人直目注视画家及观画者，显露了陈城梅对非西方知识体系的兴趣。陈城梅一生去过超过200趟旅程，到过东南亚、非洲、南亚及拉丁美洲数十个目的地。对路上遇到的原住民风俗文化，陈城梅带直接了当的童真目光，通过色彩、形式与拙感笔触，往往强调其外观特点，而不试图去透视他们的内心世界。

陈城梅的油画与版画记下到印度、巴基斯坦、肯尼亚等足迹，玻璃柜展示旅行素描本与照片等档案资料。除了大自然景观，她爱描绘日常活动，版画《洗衣（卡拉什妇女）》记录巴基斯坦西北地区，两人洗衣后合力拧衣物，《洗衣（印度）》则呈现一群人河边洗衣晾晒的忙碌场面。

陈城梅艺术生涯跨越60余年，首次大型个展迟至2004年才在本地举行。尤钦毕业自金边皇家艺术大学，1973年到法国深造。柬埔寨发生红高棉大屠杀，尤钦漂泊一生，在法国、苏丹、科特迪瓦（象牙海岸）、卡塔尔、英国辗转度过30年难民生活，2003年才回家乡。他在喀土穆、阿比让、多哈、伦敦等办过个展。

囚鸽的意象

出现画作中

展览取名自尤钦的《无题（裁缝师与人形模特）》（1981）。

展览取名自尤钦的《无题（裁缝师与人形模特）》（1981），作于西非科特迪瓦居留期间，画面上两个裁缝专心裁衣，他们的内心世界被画家隐藏起来，无可窥知。尤钦旅居多哈近20年，常带孩子光顾当地巴基斯坦烙饼店，《无题（多哈即景：巴基斯坦烙饼师傅）》画中主角身穿库尔塔白色长衫在制作烙饼的烤炉边围聚交谈，同样的，无视徘徊于一角的画家。

尤钦1977年从法国移居北非苏丹，《无题（围聚鸽笼）》画出苏丹首都喀土穆市集的熙攘，占据画中心是囚在笼子里的鸽子，象征自由及其局限。囚笼鸟儿一再出现在尤钦在非洲及中东作品中，传达画家对禁锢人类自由的政经势力的感悟。

展览即日起至2022年4月10日，在国家美术馆三楼大华银行东南亚展厅展出。

陈城梅首次展出水墨珍品

去年病逝的画家陈城梅以油画与版画知名，但也作过水彩及水墨画。由海卉艺苑主办的“陈城梅水墨珍品展”，第一次展出陈城梅难得一见，总共28幅水墨画。

陈城梅小弟、画家陈潮光（80岁）受访说，目前在国家美术馆展出陈城梅的油画、版画与水彩，反而水墨画没见光，决定拿出来公开展示。

陈城梅师从崔大地学书法，向陈文希学水墨。陈潮光认为，陈城梅这些创作于1960至1980年代的水墨画突破了传统画法，与其油画和版画一样带童稚的风格，与中国近代水墨画家关良、丁衍庸是一路子。

陈城梅水墨画不论题材或取景，都有别于传统。水墨画不见鳄梨果，但陈城梅画了，因为以前家里有种。有些水墨是介于油画和版画的创作手法，洋为中用，描状南洋的风物。

陈潮光说，陈城梅水墨画约有一两百张，1990年代后就没再创作。这次也展出陈城梅9张油画。

展览即日至11月15日中午12时至下午6时，在海卉艺苑（东陵购物中心，19 Tanglin Road #02-41）举行。电话81189816。