蔡名智个展“映真” 写实艺术追求真善美

照片由国家美术馆提供

国家美术馆前天（25日）在写实画家蔡名智90岁生日之际，举办“蔡名智：映真”展览开幕礼，画家坐着轮椅出席。这是近30年来，由美术馆机构举办的第一个蔡名智大型个展，展出他从1950至1980年代超过50件绘画、雕塑、素描，以及档案资料、摄影录像，展示建国与社会建设进程中各阶层百姓的生活。

作为新加坡写实主义代表画家，蔡名智的经典作品捕捉到人民热火朝天追求自治独立、国家社会建设发展过程中极具历史性及戏剧性的重要场面。

《马来亚史诗》（1955）描绘一班华校生在野餐会聆听诗歌朗诵。新加坡国家美术馆副总监（策展与研究）辛友仁博士说，此油画首展时，出于技巧高超的细节刻画细腻逼真，一些公众上前想要驱走画面里落在某学生胳臂的那只苍蝇。学生们专注聆听的神情，显示当时人们热切追求马来亚独立的梦想。乌云密布，光线乍透，画家以电影般戏剧性幕景来暗示动荡时代中的希望。

国家美术馆举办“蔡名智：映真”展览，右为蔡名智代表作《马来亚史诗》。

策展人Clarissa Chikiamco说，蔡名智的绘画技巧无比精湛，使其画作更接近照片，但对艺术家来说，客观描述远远不够，他追求的是人生的真、善、美。这才是他诠释的写实主义精神。

“形诸绘画的纪录片”

艺术像电影，作画过程好像制作电影，蔡名智说过：“画家集剧作者、导演、演员于一身，可以自由塑造人物的形象。”为了成就“真实感”，画家必须编构叙述“脚本”、选角、设定布景及删除具干扰性的元素，画作可被视为“形诸绘画的纪录片”。

国家美术馆在蔡名智90岁生日当天（11月25日）举办“蔡名智：映真”展览开幕礼。这是1992年以来，由美术馆机构举办的第一个蔡名智大型个展，展出他从1950至1980年代超过50件绘画、雕塑、素描，以及档案资料、摄影录像，展示建国与社会建设进程中各阶层百姓的生活。

蔡名智生于中国广东汕头，6岁随家人移居新加坡。他毕业自南洋美专，留校任教，曾任职出版社与广告社，1974年起全职作画至今。

受中国左派艺术理论家王朝闻的影响，蔡名智认为“马来亚艺术创作家当前的首要任务应该是在于创造出反映社会现实和人民需要”，艺术的目的是对社会起正面影响。展厅展示了蔡名智与同仁创办的艺术团体“赤道艺术研究会”到乌敏岛写生的录像与档案资料。这种创作理念贯穿蔡名智的一生。

刻画社会人物精神面貌

蔡名智说：“一个真正能负起伟大而艰巨底艺术使命的画家，毫无疑问，他必须是一个准确和深入刻画社会人物精神面貌的能手。”蔡名智刻画时代的思潮，《国语课》（1959）捕捉当时年青人学习马来语的热潮，《李光耀在1950年代末从伦敦默迪卡谈判归国后》（1978）展示争取我国自治历程中的转捩点。

蔡名智的油画《筑路工人》传达“劳动人民的伟大足迹”。

蔡名智通过工友和市民画传达“劳动人民的伟大足迹”。画家以《工人的午餐》（1974）为豪，他到裕廊船厂写生，设计出像刚走进食堂时所见70多名工友共用午餐时的热闹气氛。还有英雄般的《筑路工人》；《打铁》消失中的打铁匠；《移动式电影院》商贩；卖粽子的街边小贩，红头巾等都是其热爱的题材。蔡名智也画权高位重者，《尤索夫·依萨的肖像》上了钞票，他还进入国会，为总统总理议员法官画肖像画。

蔡名智曾住在离新加坡河不远的牛车水，眼见河道被清理，住屋被迁移，高楼大厦冒出，记下城市现代化进程中景观的日新月异。他过去两年重画牛车水、新加坡河，木刻版画《牛车水登婆街》（1976）的三轮车夫与油画《牛车水纽马吉路》（2020）可供对照。刚通车的《薛尔思桥》（1981），含有天际线的全景图带沧海桑田的荒凉感。

蔡名智描绘刚通车的《薛尔思桥》（1981），全景图带有沧海桑田的荒凉感。

展览即日起至2022年11月20日，在国家美术馆四楼展厅展出。公民与永久居民免费入场。

蔡扬镜头里的父亲蔡名智

蔡名智并没出席上周的媒体预展，女儿蔡扬医生（53岁）透露：父亲今年9月底中风后，在家休养。当蔡扬看到儿时亲睹父亲在家完成，由公私机构购藏的很多画作重现美术馆时，心情非常激动。

展厅展出蔡名智太太，也是画家李文彦（1939-2017）的石膏塑像与肖像油画。夫妻俩1961年结婚后，经常一起作画，相濡以沫60几年。

蔡扬说，母亲过世后，她与父亲常来美术馆看母亲，逢年过节也不例外。该画捕捉了蔡名智眼中18岁李文彦的可爱模样。蔡名智从未停止画过李文彦，比如《国语课》及其他风景画里常出现她的身影。

李文彦逝世后几个月，蔡名智画了生平第一张夫妻合画《永留怀念中》，标上李文彦逝世日（2017年4月23日）。今年4月23日，蔡名智再度画了90岁的他与18岁李文彦肖像画合影的油画《重逢》加以悼念。

热爱摄影与书法的蔡扬以徕卡相机，记录父亲丧偶后，生活与创作调适的过程，包括上述合画创作的情景。

蔡扬医生以徕卡相机记录蔡名智描绘他与太太李文彦肖像画合影的油画。（蔡扬提供）

蔡扬首个摄影展“那幅肖像画背后的男人”将从12月2日至2022年1月11日上午11时至晚上8时，在Leica Galerie Singapore（ 328 North Bridge Rd #01-20 S188719）展出15幅作品。