2022年度新加坡艺术周 10天活动提供多元艺术体验

由国家艺术理事会和新加坡旅游局联合发起的“新加坡艺术周”明年进入第10届，将从2022年1月14日举行至23日。一连10天里，超过600个国内外艺术家、策展人、创意人和合作伙伴将参与在线上下举行的超过130场活动，将新加坡和东南亚艺术带给全世界。

艺理会视觉艺术拓展司长郑东昨日（1日）在记者会上说，2022年度艺术周公开征件，反应很好。共有35个以本地为基地的项目通过征件入选。郑东观察到，艺术家们创作的决心很鲜明，并体现了艺术社群的紧密相连；如果没有视觉艺术整体生态系统的支援，艺术周不可能举办。这个生态系统从空间到艺术实践都显得多元化。

记者会在丹戎巴葛分销园举行。艺术周超越白立方的传统展示空间，在举行期间，将占据丹戎巴葛分销园五楼两个宽阔的仓库空间和一个货物电梯来呈献其中四个入选的新项目，提供不一样的艺术体验。群展“Antidotes”是结合街头文化、音乐、建筑、科技、时尚和灵性精神的展览，通过机器人、增强实境（AR）等方式来讨论疫情下艺术实践的改变。

新加坡美术馆在丹戎巴葛分销园的两个新展厅也会呈献新展，包括本地艺术摇滚乐团The Observatory以时间为主的装置艺术展“Refuse.”。由新加坡泰勒版画院（STPI）主催的“聚焦东南亚”（S.E.A. Focus）回到丹戎巴葛分销园举办第四届精品艺博会，将与巴塞尔艺术展合作，参与的画廊业者无法亲自前来，将把作品寄来本地展示，也提供线上艺展。

在老巴刹设参与式装置

来届艺术周将占据更多有趣的公共空间：在老巴刹举行的“小贩！小贩！”，通过喝咖啡闲聊，参与式的装置，数码艺术和写作等方式来讨论未来的小贩文化。在百胜楼Basheer Graphics Books书店举办的“离散“（Diaspora）展览，借由报章的漫画与插图，探讨它们从实体到数码的转变。“在勿洛的某处”是在一名艺术家的组屋单位举办的跨代与跨媒体联展。

艺术周将和新加坡艺术论述出版社so-far、英国数码博物馆AORA Space和Metis Art合作呈献“地平线“。这是由新加坡和世界各地艺术家参与的线上跨媒体节目，在超过24小时内于三个时区举行，活动包括参观艺术家工作室、现场表演、座谈会和工作坊。另外，新加坡艺术作品也通过在迪拜举行的“世博2020”新加坡馆展示。

艺术周详情即日起可上网了解。