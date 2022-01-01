2022 新加坡艺坛新年新气象

新年伊始，令人总不禁对新一年将要发生的新事和担负重任的新人心生向往，尤其是在关乎我们心灵成长、境界提升和思维形塑的文化艺术领域，这一年哪些人事物值得关注？艺苑记者带你展望——新加坡美术馆新展厅即将开幕，新电信水滨剧院为本地增添全新表演场所，新加坡国际艺术节则会迎来新总监，新加坡国立大学杨秀桃音乐学院将有新院长履职……新事新气象，新人新风貌，新一年的新加坡艺坛，新荣可期。

新加坡美术馆@丹戎巴葛分销园新展厅筹划的四场展览将从1月14日起对外开放，主打本地实验乐团The Observatory跨媒介展“拒绝”，以音乐影像与生物学，呈现蘑菇神奇的生长过程。

成立20年的本地实验乐团The Observatory受新加坡美术馆委约创作展览。乐团成员之一Dharma接受《联合早报》访问时说，乐团回溯过去，拒绝怀旧，而是关注分解的议题，试图通过真菌学（mycology）生物演化了解该如何放手。乐团三人走向苗圃、公园步行走道，看看大自然给予什么灵感，发现了蘑菇在树木被砍腐朽处冒出，其意志与力量备受瞩目。

乐团展示不同品种蘑菇的生长过程，探索真菌学和菌丝体、蘑菇与苔藓的关系，聚焦于分解、放手的主旨，让蘑菇苔藓逐渐“接管”空间。乐团采集蘑菇生长的信息数据，录下它们睡觉、打鼾等声音，衔接过去音乐实践档案混音重组成乐章。展览“拒绝”在新加坡美术馆@丹戎巴葛分销园第一层楼第一展厅（面积930平方米）举行至4月17日。

在美术馆第一展厅的展览“拒绝”通过蘑菇的生长过程，关注分解的主题。

Bewilder真菌学设计室负责人黄思杰利用各种废料让蘑菇生长，他说：“蘑菇是生物，难以控制，只能让它们慢慢成长，观展者可看到神奇的一刻。”有的蘑菇需高湿度，有的需阳光，若都置于冷气内必死无疑，黄思杰将蘑菇置入密封瓶内，或在台灯、吉他等物品长蘑菇。

配合苔藓的陈旧影片，负责影像的杨修华找来P拉姆利摄于1961年的新加坡马来语影片《白痴电影明星》（Seniman Bujang Lapok），在展厅不规则屏幕投影放映。他还将影片投影蘑菇瓶上，触发声音，互动交流。

客卿策展人邓富权认为这是沉浸式跨媒介展览，介于艺术和科学，雕塑与生物学，音乐与生物学之间，探讨人与非人，艺术与自然的关系，以及掌控的主题。因为跨界，在移动中紧密联系，只要一个环节的展览出现问题，整体受牵连。

乐团成员袁志伟说，通过展览与上述不同领域人士合作，还包括负责布景装置的陈赛华灌、档案组合者Ujikaji，扩大他们对事物的了解。乐团另一成员为王璎璎。

第二展厅：泰国录像艺术

新展馆总面积超过3300平方米。第一层楼第二展厅面积240平方米，呈现泰国艺术家寇拉克里·阿让诺度才（Korakrit Arunanondchai）个展“能量升至宇宙的机器”（展至5月3日）。

美术馆策展人查农（Chanon Kenji Praepipatmongkol）认为，寇拉克里虽以录像闻名，但其艺术实践更贴切的形容是：创造身临其境的电影世界，移动影像成为众多叙事载体之一。寇拉克里以录像人物角色创作雕塑与装置，或画出一些画面，还制作与视频原声相呼应的现场表演，这些跨媒体的实践产生共鸣并相辅相成。

泰国艺术家寇拉克里·阿让诺度才在第二展厅办个展“能量升至宇宙的机器”。

录像《在满是有趣名字的房里用历史作画3》（2015－2016，新加坡美术馆馆藏）通过改变整个展厅，大规模开展电影世界。查农说，由于视频传达曼谷充满活力的混乱，装置艺术试图反映使城市富活力的不羁能量感，捕捉到遍布城市景观的凌乱电缆。寇拉克里将电缆、人造植物和用过的电子产品（相机、硬盘驱动器、手机、电脑主板）改造成贯穿展厅的蛇形雕塑。这指涉印度教和佛教神话中的蛇神纳迦，暗示古老信仰和新技术如何融为一体。

人类与机器结合的未来

展厅的半机械人由时尚人体模型、二手电子产品和摩托车零件制成，寇拉克里想象人类与机器结合的未来。地板覆盖的漂白牛仔布是艺术家作画材料。将展厅改造成后世界末日的荒地是试图将寇拉克里录像的未来世界具体化，在那里，人类、技术和精神共存。

多用途空间The Engine Room呈现马来西亚艺术家颜常庆作品《我的录像实践》，展至4月17日。三位实验入驻艺术家的联展Present Realms在第三层楼展至1月23日。

新加坡美术馆@丹戎巴葛分销园展馆（39 Keppel Road #01-02 Tanjong Pagar Distripark，S089065）开放时间是上午10时至晚上7时。