以新加坡与纽约为基地的九名视觉艺术家和五名写作人的作品,在老巴刹“小贩!小贩!”群展展出。创作媒介涉及参与式雕塑、摄影、表演、数码艺术和文本,多面向挖掘小贩文化的底蕴。

图片由艺术家提供

“小贩!小贩!”群展源自雕塑家胡炎周(48岁)去年从美国回新时,和艺术家彭学源的一次闲聊。彭学源笑说:“为什么咖啡是安静的?”这是从福建话来理解kopitiam。

当时受疫情影响,小贩中心、咖啡店、食阁等成为维持安全社交距离的“海报男孩”。小贩文化在2020年底成为我国首个列入“非物质文化遗产代表名录”的项目。

胡炎周已故父亲曾在兀兰与义顺一带小贩中心售卖炒粿条和福建面。他旅英6年,现住在美国马里兰州巴尔的摩已有6年,在异乡思念家乡小贩美食,每次回家必和家人朋友到小贩中心边吃边聊,因而策划“小贩!小贩!”群展。

展览展出以新加坡与纽约为基地的九名视觉艺术家和五名写作人的作品,媒介涉及参与式雕塑、摄影、表演、数码艺术和文本,多面向挖掘小贩文化的底蕴。

策展人之一胡炎周在线上受访时说,本地参与者浸濡在小贩文化氛围中,选用小贩文化的成品来创作,比如:青年艺术奖得主易赞·拉曼(Ezzam Rahman)用日常可看到的成品(如杯子)来创作桌面雕塑装置《我不知道你是否在听,但我想让你听到这个》。

来自印度尼西亚,旅新多年的辛西娅·德莱尼·苏维托(Cynthia Delaney Suwito)取材小贩用来记录顾客点餐的衣夹,结合家中找到的各种物品包括纸皮,创作成两米高的夹子形雕塑《夹子》。

爱用成品素材创作

胡炎周说,纽约参与者从外来者角度切入,主旨比较普世性。比如:郭钰铃的《奖杯送给你!》是社区工作坊,让公众聚在一起制作小型好玩的雕塑或奖杯,送给老巴刹的员工表达谢意,传达小贩与顾客的情谊。

胡炎周在展览中呈现参与式雕塑《关系》,由自己和亲朋戚友一同完成。他将小贩用的打包袋塑胶绳寄给新加坡48名亲朋戚友,提供参与创作手册,亲朋戚友在三周内将塑胶绳带去老巴刹,系在环形雕塑上,若碰到熟人,一起系上。他受了也当加龙古尼的父亲的影响,爱用成品素材创作。

传达对小贩美食的思念

胡炎周每次打电话回家,以“吃饱了吗”问候母亲,很多关系是在小贩桌上通过美食建立的。他在想:如果关系有形状,会是怎样的?他无法想象最终成品的模样,如同关系发展难以预测。

展览在具有维多利亚结构的百年建筑“老巴刹”举行,更能符合小贩文化的主旨。参与者就像小贩摊主,各自呈上自己的拿手美食。公众可根据传单地图发掘散置在老巴刹各处的艺术品。

请低头看看老巴刹的地板,Liana Yang的文本装置《我想你胜过千言万语》(I Miss You More Than Words Can Say),传达国人疫情期间对小贩美食的思念。它译成四大官方语言,以PVC贴纸贴在地板上。随着艺术品在现场变质风化,留下残余,令人思索持久关系的脆弱。

另一名策展人彭学源观察一般人不会留意的小贩中心清洁系统,其创作取材清洁工工作的拖把头,加上“祝君早安”面巾,打造成一件外衣,他打算穿上它呈现一段表演。

摄影师Aaron Chan的《藏起来》,用镜头关注工业区的食阁,白天是吃饭空间,晚上变身卡拉OK场所。他将明信片般的照片藏在打包盒里,所以,你得打开来看。

这次群展是2022年度新加坡艺术周活动之一,从1月7日至28日上午11时至晚上9时,在老巴刹(18 Raffles Quay S048582)举行。入场免费。网址www.mackerel.life/hawker-hawker。