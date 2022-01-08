从口罩延伸回应历史 林序毅展出“假面奏鸣曲” 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄向京 发布 / 2022年1月8日 5:00 AM 林序毅《粉红钢铁侠》融合阳刚阴柔。 林序毅《青鸟》雕塑寄寓希望。 字体大小: 小 中 大 有一天，Art Porters画廊负责人探访我国雕塑家林序毅（60岁）工作室，看到他木刻一个戴粉红口罩的女孩雕像《2020年五月的某一天》，建议他做一系列戴口罩的雕像办展。林序毅心想：如果人物戴面具，应该比戴口罩有更多的想象与发挥空间，从冠病疫情延伸至16及17世纪欧洲（比如威尼斯）的面具化妆舞会，引发不同政治、社会、文化等层面的思考，个展“假面奏鸣曲”（Masque Sonata）诞生。这与他以前的小丑系列也有连贯性。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 Art Porters 林序毅 雕像办展 杜万胜办线上国际合唱作曲研讨会 希冀复兴本地声乐艺术 美华裔钢琴家陆逸轩 今明两场独奏音乐会