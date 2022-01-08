从口罩延伸回应历史 林序毅展出“假面奏鸣曲”

有一天，Art Porters画廊负责人探访我国雕塑家林序毅（60岁）工作室，看到他木刻一个戴粉红口罩的女孩雕像《2020年五月的某一天》，建议他做一系列戴口罩的雕像办展。

林序毅心想：如果人物戴面具，应该比戴口罩有更多的想象与发挥空间，从冠病疫情延伸至16及17世纪欧洲（比如威尼斯）的面具化妆舞会，引发不同政治、社会、文化等层面的思考，个展“假面奏鸣曲”（Masque Sonata）诞生。这与他以前的小丑系列也有连贯性。