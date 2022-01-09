本报漫画作者艺术周首展

《早报·周刊》漫画版三名创作者首次参与新加坡艺术周，他们的漫画作品从本月14日开始将于艺术设计书店Basheer Graphic Books展出，策展人希望除了吸引早报读者，也让非华文报读者认识他们“杰出”且“好玩”的作品。

本地漫画作者卢芳楷、赖俊铭和符瑞君你未必见过，但《早报·周刊》的读者对他们的名字或漫画作品应该不会感到陌生。活跃于本报漫画专栏的三人，作品最近获选参与新加坡艺术周的活动之一：视觉艺术展Diaspora（“离散”）。这是他们第一次参与新加坡艺术周。

策展人之一林增如认为《联合早报》有优秀的漫画人和作品，但若非本报读者，可能很少注意到。他希望透过这个展览让更多人认识符瑞君、赖俊铭和卢芳楷及他们的创作。

三人和华文报都有渊源：符瑞君（44岁）和赖俊铭（42岁）求学时是联合学生通讯员“漫画快餐”成员，卢芳楷（31岁）是《联合早报》视觉部执行级美术员。符瑞君目前是全职自由创作人，作品曾在美国和日本出版，她也是首个在美国出版漫画的新加坡女性。赖俊铭则是活动科技公司的执行董事。

15岁开始画漫画的赖俊铭回忆：“当年没有太多可以学画插画和漫画的地方，‘漫画快餐’对我而言非常重要，因为可以和其他志同道合的创作人在一起。服完兵役后我继续画画，后来却因工作忙碌，加上必须经常出国而停笔。2020年因冠病无法出国，结果有了重新画画的契机，我很快就重新爱上画画，也开始了一个叫做Oddly Sequential的企划，目的是提高人们对无文字漫画的认识。”

三人作品特色各异

林增如以outstanding（杰出）和playful（好玩）来形容三人的作品，并逐一分析他们的特色：卢芳楷的元漫画（metacomic，意即关于漫画的漫画，角色可利用漫画的结构在故事情节中发展）会在漫画形式上大玩特玩；Sam（赖俊铭）创作的无字漫画挑战格块设计的极限；符瑞君则是他所认识的最敏感的漫画家之一，这份特质也体现在她的作品中。她这次展出的是之前发表于早报的漫画，“苦中带甜，又温暖人心。”

林增如说：“新加坡有许多才华洋溢的漫画家和插画家。但漫画似乎还存在语言隔阂，如果没有看华文报，可能就不认识瑞君、俊铭和芳楷，这太可惜了，希望这个小型展览能发挥作用，也希望《联合早报》读者能前去支持他们。”

通过社媒分享生活点滴与创作的符瑞君坦言：通过社媒或线上平台卖出作品或找到读者并不容易，fan art（“粉丝艺术”，意即对现有动漫、文学、电影或游戏进行二次创作）有时是可行的办法之一，此外必须学习新技巧。

希望公众看了展览有何体会？符瑞君说：“我尽量不要有任何期待，不想因为自己的作品不太受欢迎，而有压力。我希望可以画出更多忠于自己的作品，少些是为了满足别人而创作。希望有时是挺残酷的。”

在老书店办视觉艺术展

Diaspora一词原指具有共同民族认同的群体因种种原因被迫迁徙。展览以此为名，正是为了探讨外在因素如何影响个人，也旨在探索视觉艺术创作者在充满不确定因素和隐私问题的大环境里，如何接触不断改变的受众？

另一策展人庄瑞达指出，过去两年，冠病疫情迫使人们在沟通、行商及消闲等方面都采取数码化方式，对社媒的依赖性越来越强，QR码更成为日常生活的一部分。“创作者在展现作品时越来越依赖数码科技，我想看到这些作品踏出舒适圈时的尴尬，并通过呈现方式让人们反思自己与视觉媒介的关系。”

支持书店的方式之一

探讨变化的展览选在历史悠久的书店，别具意义。创办于1990年代的Basheer Graphic Books，可说是百胜楼最有名的艺术设计书类专店，多年来不单吸引外国游客慕名而至，更滋养了本地无数个创意分子。但本地创意圈如此重要的书店同样受疫情影响，林增如说疫情给书店带来不小的挑战，因此在书店办展览就是为了支持与表达感激。

庄瑞达补充：“长久以来，这家书店一直是视觉创作者集合点。在书店的走道办展览，希望探讨‘艺术占领’（art takes over）的主题，让艺术爱好者探索并重新发现实质媒介的乐趣。”

卢芳楷说：“希望展览能让人们在思考视觉和顺序艺术方面想得更深入。我们周围有许多插画和漫画，如果能够看到作品背后的过程，一定可以体会更深刻的意义。”

就漫画而言，卢芳楷认为挑战之一是如何让作品同时适用于纸媒和数码平台，“无论是把平面作品改编成数码，或是对调，编排总会出现变化，故事流程和专注点都会受影响。现在人们多数是通过数码平台吸收资讯，这是报章漫画作者必须面对的改变。”此次展览由Artblovk Pop-up Gallery主导。

●新加坡艺术周：Diaspora视觉艺术展

日期：1月14日至23日

时间：周一至六上午10时至晚上8时；星期天上午11时至晚上7时

地点：Basheer Graphic Books

Bras Basah Complex #04-19, 231 Bain St S180231

更多详情请浏览：artweek.sg/events/diaspora