成立30周年 艺术村办丧礼？

艺术村何去何从？30周年群展“结尾”（Epilogue）举行之际，艺术村今天下午举办大会，与关注该团体的艺术圈人士对话，收集意见，以便为组织的未来做出决定。

照片由受访者提供

“艺术村”（The Artists Village，也称画家村、艺术家村）成员上一次开会时讨论：是否该结束这个成立了30年的艺术团体？

会员郑良璇（33岁）接受联合早报访问时说，会员们针对此事热烈讨论，联想到何不将之化为展览，尤其看到成立30年的电力站艺术之家去年宣布关闭，引发公众震惊与热议。

艺术村今天（1月22日）下午4时在30周年群展“结尾”（Epilogue）展地举办大会，期待与关注该团体的艺术圈人士进行有意义的对话，收集各方意见，在下次会议为组织的未来做出决定。“这不是个容易做出的决定”，郑良璇说。

展览策展人郑良璇参展的多媒体装置“Angkat Bola”（拍马屁）取材自艺术村历史，选出办过的30项重要活动片段，以非线性方式呈现。她借此探索什么是纪念碑，并挑战这个概念，其目的是创造一个被认为是纪念碑的漫画，推动并质疑作品中纪念碑的定义。纪念碑由一个个垂挂的睾丸构成，欢迎访者与之互动。

不少参展艺术家从死亡概念出发，翁书杰的一对数字LED花环作品《我向所有尝试过的人表示最深切的哀悼》，附上艺术村所有会员的名字，纪念一个悲伤的时刻。丧礼也是对美好生活的庆贺，为了纪念“死者”，艺术团体努力安抚失去亲人的“家属”，也就是多年来孜孜不倦地培育新加坡艺术的艺术家。这个任务艰巨，其后续成员最好从过去斗争中吸取教训后继续前进。

时代结束或怀旧开始

张绿庭《情歌》从丧礼分发给吊唁者的糖果为灵感，将3300颗糖果与红线组成一个“同”字雕塑，象征会员们一起经历悲欢离合。访客可带走象征好运的糖果作为纪念。易赞·拉曼（Ezzam Rahman）在亚克力灯箱的简单标语《你想从我身上得到什么？》标志着一个时代的结束或怀旧的开始。

Lina Adam的《生日派对》展示用纸盒与黄色绑带的礼物，庆祝团体成立30周年。李志用即成品制作装置《对我拉屎没关系》，向唐大雾的行为表演致敬，那是李志第一次接触到集体与行为艺术。林凯烈的《白日梦者的安魂曲#01》用声音来回应艺术村历史，重新想象文化实体。



Lina Adam的《生日派对》庆祝艺术村成立30周年。

元老级会员许元豪见证并用镜头记录艺术村的里程碑活动，地图装置《艺术村（1988-1990）》以早年在村落活动的档案照组成。许元豪受访时说，当代艺术家唐大雾1988年在三巴旺罗弄甘巴士鸡寮村落搞艺术活动时，指示牌放“61B，TANG DA WU”，The Artists Village名称1989年才出现，1992年2月12日正式注册为艺术团体。从1990年至今的艺术村活动以谷歌地图呈现，仅在许元豪个人面簿页面分享。

许元豪地图装置《艺术村（1988-1990）》以早年在三巴旺村落艺术活动的档案照组成。

许元豪地图装置《艺术村（1988-1990）》照片之一，记录唐大雾1989年在三巴旺村落办“鹅人”行为艺术，与所养的鹅只对话。

许元豪认为，艺术村是新加坡美术史上推动当代艺术很重要的力量，贡献很大，尤其是唐大雾，但他在1992年就退下来，晋升荣誉会员，不再参与活动，很多人还是将艺术村等同于唐大雾。郑良璇也说，唐大雾是艺术村很重要的导师，但其他会员如林凯烈（Kai Lam）的贡献常在艺术村叙事之外。

历届会员四位文化奖得主

艺术村大胆探索艺术的定义，涵盖绘画、诗歌朗诵、概念艺术、行为表演、大地艺术等等。艺术村历届会员中出现了四位文化奖得主：王良吟、李文、庄心珍和廖芳炎。韩少芙、载昆宁（Zai Kuning）、林保德、麦毓权等曾是会员，目前会员约20名。艺术村一向欢迎非会员参展。

许元豪认为艺术村不应该结束，因为艺术家要承担人生与家庭的责任，离开艺术团体很自然，就由新会员替代。团体自1990年以后没了固定的会所，“无家可归”，却也是其他艺术团体共同的际遇。

对艺术村来说，什么地方都可以办展，每隔两年办一次展览。许元豪说，配合死亡主题，这次告别展本想在殡仪馆举行，但环境部不批，最终选定樟宜的黑白度假屋。而在非一般的都市与公共空间办展是艺术村活动特色之一，1993年在丰美货仓办过60名艺术家的艺穗活动；成立20周年展览在乌敏岛举行。它租下丹戎巴葛火车站两天办展，为了告别电力站对面的咖啡店，特别筹备一天的艺术活动。

展览“结尾”是新加坡艺术周项目之一，即日起至1月30日，星期一至五中午12时至晚上8时，周末上午10时至晚上8时，在CSC@Changi Fairy Point Chalet 7（7 Andover Rd S509985）举行，入场免费。出席会员大会，上网bit.ly/3fBsu0b报名或现场出席。详情可查询艺术村网址www.tav.org.sg。