陈凯宇：小说离不开好好说故事

新年伊始，我们推出“小说ｍ世代”系列。

Ｍ可以是元（meta），多元（multi）；这些前缀的概念落实到一代人身上，成了虚拟乌托邦式的元宇宙（metaverse）谵妄，成了能者多劳（multitasking）的社会功能操作。

在新加坡的多元文化语境下，就连身份、语言也都可以是多元、层叠、矛盾又融洽的状态。

“小说m世代”系列向七位本地年轻写作者邀稿，请他们以短篇小说展现各自关怀，与时代对话。

问：短篇小说有过辉煌的时代，契诃夫、莫泊桑、弗兰纳利·欧康纳、雷蒙·卡佛、爱丽丝·门罗，华文现代小说也从短篇开始，鲁迅、沈从文、张爱玲……今天似乎已化为文学奖比赛的猎枪，有了标准距离，机械化程序。对你而言，短篇小说应当是怎样的文体？

答：作为写散文居多的人，决定想写一篇小说故事，通常同样也是源于生活有感，但想要把跟私我的距离拉得更开一点，或记得一些听说回来的亲身经验，同时从中找到延伸成一则故事的可能性，想要把几者加以结合。至少《野生动物》是这样的。因为容许虚构，一切都是自定义，选择视角和叙事语言，设计重量及想要纳入的元素。是有一种逸出生活常轨，行入化装舞会的错觉，越日常的淡妆越不可理喻，越荒谬的浓抹越是迷人。很好玩。不管是不是对准文学奖比赛的猎枪，终究还是离不开最根本的，好好说故事而已。如此，标准距离和机械化程序还是不是很重要？我其实不太懂得如何界定二者。

问：从前有政治审查、文学派系斗争，如今写作环境似乎平静得很，有更多空间（如网络）发表，这种无拘束和自在，是不是写作的最好时代？

答：后文盲的时代，大概称得上写作面前人人平等，人人都会写都可以写，尤其社交平台的场域，写完了可以即时发表点赞留言分享，即时性中充满刺激和期待感。写作变得很自由很轻，同时也可以很自私很不负责任。如同坚持优质文字的平台与内容并存，最好的时代也可以是最坏的时代，过往最坏的也可以萃取出最好的部分。资讯爆炸引致的恐慌与疲劳，让自己也不自觉地更想要保持疏离冷静。

组装的思考过程有趣

问：现在是注意力最涣散的年代，写了作品谁来读谁来看？更兼本地华文阅读人口减少，气氛总是悲伤。对你来说，以华文书写的最大动力是什么？

答：真正的有意识的书写是大学时期开始的。老师说过，因为独一无二，在这个阶段的创作生产，远比写论文有意义。在想要书写与需要书写之间，当前我是偏向于需要，华文刚好是自己最舒适的媒介语，用于归纳困惑、寻找逃生门、安置漂浮的经验——似乎都是Redefine的面向和过程。已经发生的一直都在那边，但决定要怎么去看怎么去组装的思考过程真的很有趣。至于受众和华文读者的悲观，自己是一直知道的，也就仅限于知道，并不会阻断继续书写的求知和欲望。

问：哪些作家或作品对你影响较大？为什么？

答：杨莉敏《世界是野兽的》（九歌出版社，2017），近一两年才读见的散文集。一开始是透过同名散文知道作者，后来陆续看了《不散》《哥斯大黎加准备关闭所有动物园》《离魂》等单篇，都很喜欢。除了认识散文书写的侧面（原来记忆可以用这种方式再现），也确定了好的文字无非就是可以一看再看、想要重头再来，且每一次重读都是翻新的过程，带来新的思考养分。

目前正在阅读白樵的最新小说集《末日储藏室》。

问：接下来有什么写作计划吗？

答：还会继续书写散文吧，有脉络和主题地写，慢慢地写。想要拥有一本自己的散文集，书名四个字或六个字？想要把它当做故事书，作为对一个阶段的集结和告别。