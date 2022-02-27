摄影家兼收藏家蔡斯民举办“地契”展览，展出约整百张中国清朝、民国至中共建国前后的地契，从陈旧的地契解读中国各历史时期的政经文化。

20世纪90年代，摄影家蔡斯民在中国的旧货市场看到地契，觉得有趣，向收藏家买货，陆续收集数百张地契，以清朝居多。这次举办“地契”展览，展出约百张从中国清朝、中华民国至中共建国前后的地契。

地契是中国老百姓最大的财富象征，都被珍藏于家中最为隐蔽之处，具有生存根本的重要性。也是收藏家的蔡斯民受访时说：“每一张地契都有一个家庭的故事要说，比如兄弟争论的故事。”

考古发现，中国早在夏商就有地籍简册之类的土地文书。地契是指中国历代土地买卖的契约，也是土地所有权和缴纳税费的凭证。地契真实地反映当地各个历史时期的房产买卖关系，地价变动、农民负担程度等，可以看到社会政治、经济的发展状况，也反映了一个时代的文化、历史、人文风俗的状态，解读地契，就是解读历史。

有关地契的收藏和研究，在中国目前还处于起步阶段，民间收藏家有数量不等的地契收藏，各省市档案馆、历史博物馆也有少量收藏。中国福建师范大学社会历史学院档案室自1958年以来，从全省收集了明代、清代、民国时期的地契文书约四五千份，但保存状态不佳。

清光绪时期的红契，契尾明确印发了土地使用买卖的管理条例。（蔡斯民提供）

完好地契不易找

蔡斯民指出，完整的地契是很绵长的，一张接一张，但是很难收到品相完整的，即使博物馆藏品也是如此。他说：“收藏地契的最大问题就是风化。一张宣纸（写成的地契）能够耐多久？明代的地契很难找到。不可能收到很完整的地契。残缺是时间的画笔，破烂是一般地契的状态。”

发黄变脆的地契成为中国当代艺术家毛同强的创作素材，他耗时三年，由民间搜集1300余件地契，组成大型装置作品《地契》。涵盖了从清末民初、中共建国、文革、改革开放后等重要时期的地契，力图借用“地契”自身的文本与历史价值，来言说20世纪中国社会、历史变迁与土地之间形成的内在密切联系，被栗宪庭誉为“是近十年甚至是近30年中国当代艺术史中最重要的作品之一”。此作在上海泓盛2013秋拍拍出552万元人民币（约117万新元）。

对历史研究者来说，土地典卖契约文书记录了土地产权转移和经济发展的真实情况，是研究中国土地和税赋制度的重要资料。

一份正式地契的内容包含：立契人、受契人、土地说明（四方边界、所含税亩）、典当或出卖原因、立契手续、土地所有权说明、双方权利和义务、土地附产说明、上手契的处理说明、官颁契与契尾，最后是写立文契时间、卖户、中人签字画押。

地契和土地凭证在形式内容相似，如明确宣示土地所有权及土地所在位置，但二者实际上有很大差异。土地凭证是颁发给土地所有人的所有权证明，而地契既可能是证明土地所有权的契约，也可能是典当、出卖土地的契约，同一块地多次转卖会产生多份地契。市场上，地契存世量比土地凭证大。毕竟买卖土地是一件十分重要的事，涉及到身家性命，而一些土地与房屋典当的地契，往往是主人为了一时的燃居之急（如短钱、需钱）而做出的行为，比出卖土地的频率要高得多。

“白契”“红契”“契尾”

民间买卖双方私立的契约叫“白契”，不为官府所承认。图为清光绪年间的白契。（蔡斯民提供）

与地契相关的三个术语是：“白契”“红契”“契尾”。

清代地契总体上采取“民写官验”的形式。首先由买卖双方确定权利义务关系，然后请当地享有较高威望者做见证人。立据时，四邻和主要亲属、族房也都到场，并在契约上签名画押，这样的契约叫做“白契”，也称私契，不为官府所承认。

合法有效的书契，必须在一定的时间内由买卖双方携带白契到官府缴纳地产转移契税，办理推收过户，再由官府在白契上粘贴官署统一印制的文书，加盖大红色的州县骑缝章，叫“红契”。验契时一般加盖两处官印，一处盖在契中地价数额上，并画一押；另一处在契未所写年号上。正式的“红契”由盖有官印的白契（草契）和契尾组合而成，在法律上受官府保护。

中华民国时期的红契 。（蔡斯民提供）

清代官署制约土地的典押、买卖文书沿用明朝旧制，叫“契尾”。契尾上明确印发土地使用买卖的管理条例，清楚规定“税契之设”的目的、内容、形式及违规的处罚方法，表明清代在土地使用上的规范化管理。

清代民间存在大量的未经官府验核的白契，这些白契在宣纸上用毛笔书写，然后经过举荐的保人画押，再经家族中有威望的长辈签名认可，在民间一般仍被视为有民事约束力的土地产权凭证。但对官府而言，这意味着大量的契税逃漏。

土地契税的征收源于东晋，宋元明清沿用至今。税额根据契约上买卖双方做出田房产总价按比例征收。民国后的十余年，中国处于北洋军阀统治，契税征收沿用旧法，但不再使用契尾，而是另印契纸，使用时经登记注册，将旧契粘连发业主收执。

中共建国后，经历土地改革、农业合作化、人民公社化和改革开放时期，规定土地所有权归国有，土地的使用权一般为70年。

1950年的房产执照带有中共建国的鲜明时代特色——毛泽东肖像与国旗。（蔡斯民提供）

“地契”展览

即日起至3月25日

周一到五中午12时至傍晚5时

斯民国际艺苑

10 Ubi Crescent

Ubi Techpark Lobby E #04-90 S408564

观展须预约，电话：68372777