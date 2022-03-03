京韵话剧 《咏蟹花》 再现风采

《咏蟹花》将重登大舞台。以原创剧作为蓝本，融合七段来自《红楼梦》的经典“蟹花诗”，现代曲艺相映生辉。

2009年取得耀眼成绩并名扬海外的《咏蟹花》（下简称《咏》），时隔十余年，将以全新华语版重登大舞台。双语剧场Toy肥料厂首席艺术总监吴文德将以话剧、戏曲同台演绎的手法，执导这部清新京韵话剧；以原创剧作为蓝本，融合七段来自中国四大名著之一——《红楼梦》中的经典“蟹花诗”，再造现代曲艺相映生辉的瑰琦盛景。

吴文德接受《联合早报》采访，谈起翻新《咏》的原因。“我对戏曲是痴爱的，如有机会结合我的剧本和戏曲，是件美好的事；另外，《咏》华语版曾在中国北京公演，却从未在新加坡呈献专业公演，一直等待有缘人合作。而人们也一直须被提醒圣洁艺术的可贵，因《咏》再次登场要告诉观众的是：不好的际遇是不会停止的，只有信仰文化精神，才能让灵魂富足华丽地生存下去。”

《咏》以清末嘉庆元年为背景，讲述巫氏家族豪门大院，五名性格各异的女子庆祝父亲六十诞辰前夕，相聚以诗促趣。她们风华绝代，气质翩翩，如翠围珠绕楚楚动人。她们要在封建守旧的男权社会，秘密成立一个纯女性诗赋会。

为唤醒身体里尘封已久的诗魂，五名女子挥洒隐藏的天赋及才能，互道心中春矜夏漫。她们诗里透露出铭心的爱恨情仇，咏叹出一声声喜悦、悲伤和寂寞。在交叠浸染的情绪中，内心深邃宇宙通过诗歌创作和飨宴筹备，被一层层剥露展现。

京剧表现曹雪芹的蟹花诗

之所以将京剧元素融入，吴文德说：“我母亲的歌仔戏表演剧目中，不少改编自京剧，我在京剧曲调里是感觉温暖的。我想《咏》里七段曹雪芹的蟹花诗，若用京剧来表现，岂不是如虎添翼、美上加丽吗？京剧里的凝聚之力，雅致运行，意象沟通和绕梁曲调，能够使这部我珍爱的作品更上一层楼。戏剧和京剧混搭虽不是新鲜事，但也不常见，希望带动两种门类彼此支持，提升剧场活力。”

打造京韵话剧，怎少得了京剧演员共襄盛举？《咏》请来平社著名青年京剧演员、本地唯一程派男旦任伟辰，及本地专业京剧老师、刀马旦演员张曼熙，饰演其中两个角色；而京剧名师、名角黄萍，也倾情任京剧指导。

这并非吴文德首次和京剧演员合作，他另一作品《妖精》亦曾有京剧演员参演。谈到与任、张合作，吴文德感佩两位年轻演员功底扎实，也谦卑大方，更创意灵活。“庆幸有他们参与和平社合作，我们一同在京剧基础上找戏剧新方向，吸引新观众的到来。任伟辰扮演的巫嫦是剧本中灵魂人物，太多的京剧程式我不懂，很多时候他们是老师，没有京剧包袱的我，相信也能给予他们一些新开创。”

任伟辰：创新得先守正

话剧、戏曲的确不是壁垒分明，这也不是任伟辰的现代剧场初体验。曾荣获新加坡戏曲“胡姬花奖”优秀演员奖的他，多次与现代剧场跨界，比如参演本地京剧大武生秦占宝主导的京韵音乐剧《十面埋伏》，也曾飞赴美国，与现代音乐家德鲁·扎伦巴（Drew Zaremba）合作京剧与爵士乐的相融演出。

《咏》对任伟辰来说有不可抗拒的魅力，吸引他不得不参演。他说：“最吸引我的首先是剧本本身，及导演将传统京剧与现代话剧结合的大胆想法，我很好奇把京剧融进话剧舞台会闪现出怎样的光芒？《咏》剧本因为有抒情部分，很适合用京剧声腔演绎。相信加入京剧的音乐美与形体美，舞台上的角色能更丰富饱满地将情感，淋漓尽致地表现在观众面前。同样重要的是，这次我代表平社参加创作演出，这是难能可贵的机会，我2006年加入平社，便得平社不遗余力的栽培，希望这次为平社为观众，交上令人满意的答卷。”

“男旦”在现代剧场中的出现，在他看来是打破惯常舞台性别建构的一大壮举。他说：“真正优秀的表演者不应受任何束缚，性别、年龄、外貌、语言等都不该成为阻挡演员在台上塑造艺术形象的绊脚石。开放包容的现代剧场，能容纳各种大胆尝试与创新。然而创新得建立在‘守正’基础上，无论是做派或表演，都须追求‘正’，被赋予创新机会，演员更要严肃认真，严谨负责地投入艺术创作。”

观众将可领略任伟辰多番钻研和实验后，将多种京剧精华灵感巧妙注入剧情。

任伟辰以“前无古人后无来者”形容这一版《咏》，他说：“这次的《咏》最大创新是将戏曲融入整场表演，这在以往的演出版本中是没有的，在今后演出中，也不一定会继续，因此非常值得一看，这可能会成为《咏》演出历程上一出唯美的孤品。”

吴文德表示《咏》将开启和其他传统戏曲团体的合作，今后继续向粤、闽和潮等剧团学习，把传统戏曲的精彩，亮丽地摆在本地文化的正中央！

该剧由滨海艺术中心委约，肥料厂制作，向平社致敬。演员卡司还包括陈珮文、杨梓艺、沈淑蔚；幕后班底有林亿（音乐总监）、陈伟文（灯光设计）、郑吉钦（音响设计）、吴佳恩（布景设计）、陈书林（服装设计）等优秀人才。

《咏蟹花》3月18日至20日于滨海艺术中心剧院登场，购票可上网：bit.ly/3M9J7z7。