美国多媒体艺术家斯特恩伯格个展 大海风雨浸过的画作

对美国加州多媒体艺术家科尔·斯特恩伯格来说,海洋就是真理——它是世界的起点和终点。他让海洋和大地参与他的画作,达成艺术效果。斯特恩伯格在新加坡举行亚洲首展“加入更大的海洋雨滴”,展出过去三年的11幅新画作。

2015年,美国加州多媒体艺术家科尔·斯特恩伯格(Cole Sternberg)踏上超莱蒂齐亚船(Ultra Letizia)驶向太平洋的处女航。在长达22天的航程上,视野辽阔,船一直航行,受周围环境启发的斯特恩伯格突发奇想:为什么不让环境也参与他的创作?

以洛杉矶为基地的斯特恩伯格(43岁)接受《联合早报》访问时说,他在船上用水彩和胶彩等写生,时而结合文本的抽象化画作,放在甲板上任由风吹雨打,并系拖在船艇旁,让大海浸过画布,短则5分钟,长则两天。他捞起画布后晒干,拿回工作室再创作。

反复创作直至满意

斯特恩伯格说,画布需要晒干,才知道颜色脱落的效果。他继续在画布上创作,有时浸过一次海水就达成艺术效果,若不满意,他将画布再放回大海来回数次。他绝不会丢弃任何一块画布,会反复创作至满意为止。作品一般耗时五个月到三年不等。

这趟航程结束后,斯特恩伯格实验创作了25幅画,80个小时的录像记录,拍摄了4000多张照片。

仔细观赏斯特恩伯格的画作,偶尔残留画布吊钩船艇的小洞痕迹。画面上的波纹就是大地的创作,令人浮想船艇破浪前进,经过海岸线或丛林,投射到大海的光线与影子。画作色泽有时深邃神秘如海底,有时明亮乳白如云色。

斯特恩伯格忆述,上船时最初天气很美,几天后暴风雨袭击,带有既美丽又有毁灭性的力量。他邀请大地共同完成其艺术创作,让环境主宰创作之手,为画布留下自己的纹路图案。他说:“这是让画布远离人类之手,交给大地。我无法控制大地的力量,只是参与完成其中一部分。”

斯特恩伯格真心喜欢大地这个新合作对象,因为这种合作充满诗意,也是与环境的一种对话。在他看来,海洋就是真理——它是世界的起点和终点。面对这些广阔的视野,育有两个孩子(五个月大和3岁)的斯特恩伯格在思考下一代面对的环境问题,人类的渺小,我们活在当下看似天真的快乐,对照我们行为的长期后果。

展览也播放纪录片

斯特恩伯格在新加坡举行亚洲首展“加入更大的海洋雨滴”(to join the larger raindrop of the ocean),展出过去三年的11幅新画作,并播放约1小时15分钟的纪录片《绿色的田野消失了吗?》,摘取自超莱蒂齐亚船航程。他的短片《海洋遐想》(Ocean Reveries,2021)曾获今年美国西部非小说类电影的“大天空纪录片电影节”提名。

斯特恩伯格纪录短片《海洋遐想》捕捉系拖在船艇旁,让海水浸过画布的画面。(照片由画廊与艺术家提供)

斯特恩伯格纪录短片《海洋遐想》展示船艇上晒干的画布。(照片由画廊与艺术家提供)

斯特恩伯格混合媒介《可以听到他们的沉默》(2021)。(照片由画廊与艺术家提供)

本来画廊安排斯特恩伯格与媒体、藏家上船驶向附近岛屿,现场观察其创作过程,但因艺术家漏填证件延期到新而作罢。斯特恩伯格透露,下一趟实验短程是到亚马逊的一星期航程。

斯特恩伯格混合媒介《世界建筑最令人印象深刻的表现》(2019)。(照片由画廊与艺术家提供)

斯特恩伯格作品曾在美国大学博物馆(华盛顿特区)、加州埃尔塞贡多艺术博物馆、德国的多特蒙德Hochhaus Hansa(Ruhr.2010博物馆)等展出,并为美国洛杉矶县艺术博物馆(LACMA)、迈阿密佩雷斯艺术博物馆(PAMM)、美国大学博物馆和德国电信等收藏。

展览即日起至5月1日,星期二至六上午11时至晚上7时,星期日中午12时至傍晚6时,在Yeo Workshop画廊(Gillman Barracks 47 Malan Road #01-25 S109444)举行。入场免费,询问电话67345168。