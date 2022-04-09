美国多媒体艺术家斯特恩伯格个展 大海风雨浸过的画作

对美国加州多媒体艺术家科尔·斯特恩伯格来说，海洋就是真理——它是世界的起点和终点。他让海洋和大地参与他的画作，达成艺术效果。斯特恩伯格在新加坡举行亚洲首展“加入更大的海洋雨滴”，展出过去三年的11幅新画作。

2015年，美国加州多媒体艺术家科尔·斯特恩伯格（Cole Sternberg）踏上超莱蒂齐亚船（Ultra Letizia）驶向太平洋的处女航。在长达22天的航程上，视野辽阔，船一直航行，受周围环境启发的斯特恩伯格突发奇想：为什么不让环境也参与他的创作？

以洛杉矶为基地的斯特恩伯格（43岁）接受《联合早报》访问时说，他在船上用水彩和胶彩等写生，时而结合文本的抽象化画作，放在甲板上任由风吹雨打，并系拖在船艇旁，让大海浸过画布，短则5分钟，长则两天。他捞起画布后晒干，拿回工作室再创作。

反复创作直至满意

斯特恩伯格说，画布需要晒干，才知道颜色脱落的效果。他继续在画布上创作，有时浸过一次海水就达成艺术效果，若不满意，他将画布再放回大海来回数次。他绝不会丢弃任何一块画布，会反复创作至满意为止。作品一般耗时五个月到三年不等。

这趟航程结束后，斯特恩伯格实验创作了25幅画，80个小时的录像记录，拍摄了4000多张照片。

仔细观赏斯特恩伯格的画作，偶尔残留画布吊钩船艇的小洞痕迹。画面上的波纹就是大地的创作，令人浮想船艇破浪前进，经过海岸线或丛林，投射到大海的光线与影子。画作色泽有时深邃神秘如海底，有时明亮乳白如云色。

斯特恩伯格忆述，上船时最初天气很美，几天后暴风雨袭击，带有既美丽又有毁灭性的力量。他邀请大地共同完成其艺术创作，让环境主宰创作之手，为画布留下自己的纹路图案。他说：“这是让画布远离人类之手，交给大地。我无法控制大地的力量，只是参与完成其中一部分。”

斯特恩伯格真心喜欢大地这个新合作对象，因为这种合作充满诗意，也是与环境的一种对话。在他看来，海洋就是真理——它是世界的起点和终点。面对这些广阔的视野，育有两个孩子（五个月大和3岁）的斯特恩伯格在思考下一代面对的环境问题，人类的渺小，我们活在当下看似天真的快乐，对照我们行为的长期后果。

展览也播放纪录片

斯特恩伯格在新加坡举行亚洲首展“加入更大的海洋雨滴”（to join the larger raindrop of the ocean），展出过去三年的11幅新画作，并播放约1小时15分钟的纪录片《绿色的田野消失了吗？》，摘取自超莱蒂齐亚船航程。他的短片《海洋遐想》（Ocean Reveries，2021）曾获今年美国西部非小说类电影的“大天空纪录片电影节”提名。

斯特恩伯格纪录短片《海洋遐想》捕捉系拖在船艇旁，让海水浸过画布的画面。（照片由画廊与艺术家提供）

斯特恩伯格纪录短片《海洋遐想》展示船艇上晒干的画布。（照片由画廊与艺术家提供）

斯特恩伯格混合媒介《可以听到他们的沉默》（2021）。（照片由画廊与艺术家提供）

本来画廊安排斯特恩伯格与媒体、藏家上船驶向附近岛屿，现场观察其创作过程，但因艺术家漏填证件延期到新而作罢。斯特恩伯格透露，下一趟实验短程是到亚马逊的一星期航程。

斯特恩伯格混合媒介《世界建筑最令人印象深刻的表现》（2019）。（照片由画廊与艺术家提供）

斯特恩伯格作品曾在美国大学博物馆（华盛顿特区）、加州埃尔塞贡多艺术博物馆、德国的多特蒙德Hochhaus Hansa（Ruhr.2010博物馆）等展出，并为美国洛杉矶县艺术博物馆（LACMA）、迈阿密佩雷斯艺术博物馆（PAMM）、美国大学博物馆和德国电信等收藏。

展览即日起至5月1日，星期二至六上午11时至晚上7时，星期日中午12时至傍晚6时，在Yeo Workshop画廊（Gillman Barracks 47 Malan Road #01-25 S109444）举行。入场免费，询问电话67345168。