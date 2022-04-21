探索书籍销毁历史 本地作品亮相威尼斯艺术双年展

本地多媒体艺术家、作家舒比吉·拉奥的装置作品，今天（4月21日）亮相第59届威尼斯艺术双年展，通过纸迷宫、书籍和影片，探索书籍销毁的历史及其对未来知识的影响。

这是新加坡第10次参加威尼斯艺术双年展，舒比吉·拉奥（Shubi gi Rao，47岁）与资深策展人乌塔·梅塔·鲍尔（Ute Meta Bauer，64岁）组成的双人组合，以作品《纸浆II I：流放之书小传》（Pulp III: A Short Biography of the Banished Book）代表新加坡参加这项国际重要当代艺术展。

因冠病疫情展延一年举行的威尼斯艺术双年展，将在4月23日举行至11月27日，新加坡馆今天在当地时间早上11时率先开幕，由文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉担任主宾。

唐振辉在致辞时指出，在多元种族、多元宗教的新加坡，艺术文化是我们社会的基石，将我们社群每一分子联系在一起，同时提醒我们要保持开放。他说：“我们的艺术家通过他们的艺术实践展示了新加坡独有的身份认同，与此同时，他们与国际伙伴合作、联系，与世界各地的观众交流、互动，进而对我们的家园以及我们与世界的关系提出反思。”

唐振辉并高度赞扬舒比吉与乌塔，他说：“这是新加坡馆第一个由女性艺术家和女性策展人组成的团队，向世界展示了我们视觉艺术领域人才的多元。她们的展览清楚显示当今社会，女性声音的价值和力量日益重要。”

新加坡馆位于威尼斯军械库区（Arsenale）的Sale d’Armi建筑，展览由国家艺术理事会委约，明年会回到新加坡展出。《纸浆III：流放之书小传》装置类似一本书的封套，通过女建筑师劳拉·米奥托（Laura Miotto）打造的纸迷宫，以及舒比吉用了5年时间研究的书籍和影片，探索书籍销毁的历史以及其对未来知识的影响。

舒比吉在展馆接受《联合早报》访问时说：“《纸浆》所探讨的，是关于毁坏了的图书馆历史对知识造成的威胁，以及公开获取知识的重要性。”

创办于1895年的威尼斯艺术双年展是世界历史最悠久也最负盛名的当代艺术展，每年参观人次超过50万。本届共有80个国家馆参展，其中喀麦隆共和国、纳米比亚、尼泊尔、阿曼苏丹国和乌干达是第一次参展。俄乌战争发生后，俄罗斯馆参展团队撤展抗议，乌克兰馆成为焦点。