藏家许九弟耗资千万元 购藏建设许锡勇艺术馆

企业家、藏家许九弟为本地第二代画家许锡勇，建设个人艺术馆。奇妙的是，许九弟收藏许锡勇的作品20年，却为了建馆才与画家接触。去年两人首次见面，而且非常投缘，许九弟还拨出洋房的空间给许锡勇当画室，并委托他创作四幅大型油画。

位于宏茂桥5道的Northstar@AMK工业大厦，隐藏着本地第二代画家许锡勇的艺术馆。

许锡勇艺术馆由本地企业家、藏家许九弟（Michael Koh，72岁）耗资1000万元购藏建设，上下两层楼面积约4800平方英尺，展出他20年来收藏的200件许锡勇画作，可说是许锡勇画作的最大藏家。艺术馆从木刻版画到油画、水墨画，全面展示许锡勇从1950年代至今的艺术发展历程，自3月1日起开放给公众参观。

许锡勇一组作于1950年代的木刻版画，反映独立之前社会不安，民生疾苦。（龙国雄摄）

许九弟是服饰制造公司联星私人有限公司（Tex Line Associates Pte Ltd）合伙人，在收藏界非常低调，他第一次接受媒体访问时透露，至今已花费900万元购藏许锡勇画作，每幅价格从500元到7万元不等。艺术馆是他创办的海峡画廊（Straits Gallery）旗下业务，厂房与人力运作经费须100万元。

许九弟说：“我花在艺术品的钱比食物还多。别人会去吃一顿好的，我则购藏艺术品与古董等。”

许九弟至今收藏的艺术品已有500件，许锡勇是主力，也专注收藏书画家林子平、画家丘瑞福、水彩画家李运启和马来西亚油画家廖彼得（Peter Liew）的作品。许锡勇艺术馆只是他的第一步，许九弟已购下艺术馆同一楼的四个单位。“如果时间与财务允许，我打算为收藏的每名艺术家各建一座艺术馆，使他们能够受到瞩目。”

本地艺术家的私立美术馆非常少见，“陈瑞献艺术馆”（1993-2016）首开风气。2014年，林子平捐献100多幅书画给母校中正中学（总校），设立“林子平艺术馆”。

艺术馆展出许锡勇难得一见的自画像。（龙国雄摄）

收藏20年，去年初见画家

藏家许九弟购藏的第一幅许锡勇作品《上妆的峇厘岛少女》（2000）。（艺术馆提供）

20年前，许九弟仰慕许锡勇的作品，在吉隆坡的“兴艺”画廊看到，买下三幅，包括《上妆的峇厘岛少女》（2000），然后一件又一件，默默地建立起许锡勇典藏。有趣的是，他没去认识艺术家，直到两年半前筹馆时，为了获得对方许可建馆才有了接触。他说：“我的时间全都花在工作和生意上，一有空余，就欣赏艺术品。我一直是沉默的收藏家。”

许锡勇（84岁）是去年才见到这位“神秘大买家”的庐山真面目，他说：“可能是前世有缘，他才会买那么多。我很感谢他对艺术的爱好，协助艺术家搞艺术。”

他们俩用福建话和潮州话交谈。许九弟认为，许锡勇有别于其他画家，对创作富有热情，不断上进，乐于与他人分享作品。他非常喜欢许锡勇的用色与笔触，取材峇厘岛的油画和胶彩画，金黄色混合其他鲜艳色彩和茂密的树叶酝酿出氛围情调，“每一个场景大胆美丽，展示了画家对峇厘岛文化生活的深刻理解。”

许锡勇笔下新加坡河标志性的暖棕色调，在许九弟看来，“每一件充满生动的光线和怀旧之情，是对时间流逝的深刻提醒。”家境小康，在新加坡河长大，看驳船进出的许九弟，从中看到新加坡的日新月异，河面的变迁，建筑的拆除，行业的消失（如红头巾、人力车夫）等。

虽然生意主要在印度尼西亚，许九弟却不买印尼画家而选购本地画家，除了记忆情感元素，还因为画作真实性可靠，价格更合理。他说，国人已住得起100万元的房子，墙面理应挂一幅价值1万元的本地画作。

艺术馆会拨出部分空间给新晋艺术工作者办展，正在举办Jean Adrienne首次的陶艺个展“明暗”。

许锡勇艺术馆从木刻版画到油画、水墨画，展示许锡勇从1950年代至今的艺术历程，开放给公众参观。（龙国雄摄）

许锡勇艺术馆设计了明信片与布袋纪念品。（龙国雄摄）

拨出住家空间给画家作画

许九弟还拨出勿洛一带的半独立式洋房二楼300平方英尺的空间给许锡勇当画室，委托他创作四幅大型油画。其中一幅4.57米乘2米油画现挂于艺术馆“镇馆”。许锡勇去年花了几个月完成这幅画，描绘上世纪八九十年代记忆与想象中的新加坡河，他说：“平时我很少有机会画那么大张的画，没地方画，画了也不知道要放哪里。”

另一幅峇厘岛油画与神话有关，捕捉了从日到夜的光线氛围，会在艺术馆每三个月更新画作时展出。许锡勇目前辗转新加坡与峇厘岛居住、创作，太太是印尼人。

生活便是主题的艺术原则

艺术馆入口左边，有一组许锡勇1950年代的木刻版画，新加坡国家美术馆典藏了一套，显示新加坡独立之前社会的动荡不安，民生的疾苦。许锡勇就读南洋美专期间，加入赤道艺术研究会教授木刻版画。他受鲁迅著作的影响，艺术是为群众，遵循“生活便是主题”的原则，以中国进口的白桦木做木刻版画，捕捉了大时代的脉搏，比如《河水山的火灾》（1961）、《不能上学》（1958》、《探望受伤的工人》（1958）、《沉思（武吉知马工厂的印度工人）》（1958）。

这时期的油画如《老工人》，因为描绘穷苦，用色较黝暗。他也创作了大量的手绘漫画，为《南洋商报》画政治漫画，针砭时弊，也创作写实的儿童漫画。

许锡勇见证了新加坡景观的急剧变化，作于1959年的油画，加冷三巷本是沼泽地上的奎笼，现已变成组屋与巴士车站。他说，1978年的新加坡河，哪里有现在那么漂亮，有些印度来的火炭残船搁浅岸边。艺术馆二楼主要展出新加坡河作品，从窗口可遥望对岸的柔佛新山。艺术馆的所在地，在许锡勇的出生地——杨厝港车宫村附近。

因为参加美术比赛得奖，许锡勇赢得一台3000元的录像机，用来记录赤道艺术研究会会员到马来西亚东海岸、东南亚（如泰国、柬埔寨、峇厘岛）写生游玩的情景，一些录像片段在艺术馆播出。

1990年代有一两年，许锡勇在家里后院种了几百棵向日葵，向日葵每三个月就衰败，天天向上，生命的奔放与灿烂都留在他的油画里。椰子、鲤鱼、螃蟹等也是其静物题材。

因为画油画是“重工业”，自2016年起，许锡勇开始创作“轻工业”的水墨画，轻松一下，在艺术馆能看到他署名“石勇”的向日葵、熊猫等彩墨画。

400页厚的许锡勇画册《追旧梦的人——许锡勇》（The Old Dream Maker Koeh Sia Yong）刚出版。

许锡勇木刻版画《新加坡驳船码头》（1973）。（艺术馆提供）

种过向日葵的许锡勇，1999年《向日葵》油画笔触奔放。（艺术馆提供）

许锡勇艺术馆

地址：

·Straits Gallery

7030 Ang Mo Kio Ave 5

·Northstar@Ang Mo Kio

#05-39 S569880

开放时间：

星期二至日上午11时至晚上7时，

星期一仅限预约（电邮contactus@straitsgallery.com或电话82239493）。入场免费。