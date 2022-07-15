石榴——写陈瑞献近作《方广华严》

陈瑞献创作了一幅《方广华严》

一时满园红彤彤的石榴

满园枝叶花果，翩然缱绻

缠绕着无声的乐音，以繁复的

舞步与手势，要合力演出

一出大型舞剧，一时色彩纷飞

浑然天成，连隐身藏匿的禽鸟

也欢声雀跃，就如初醒的春日

叫唤着时序，虫豸探出头来

甚至忘了季节的嬗递

满园的喜悦，像大疫之年

废墟中抽长的一地花草

萌动着，微风拂过

悲悯的风，将鲜洁一层层地形绘

石榴——一颗颗圆满的石榴

肆意展现诱人的香气

盛开的花，在落地之前

历无边劫海，竟换来

蜂蝶明朗绰约的歌舞

要忘掉腐朽衰亡，所有的荒芜

陈瑞献创作了一幅《方广华严》

在我垂暮之年，再看到喧闹

如何借枝叶花果，以新的秩序

重新来过。喧闹是勃发的

生机，想象河中水流，在石堆前

如何激起水花，鼓翼的，水中游的

都是生命的律动，“如轮日出

照明世界”，我看到一颗颗

饱满的石榴，要爆裂，要迸发

要舍弃如漂流木般搁浅的诸多残余

注：2022年6月18日潘正镭来函，附寄陈瑞献2020年油彩近作《方广华严》图影，我一见就满心欢喜。画中枝叶缠绕，律动神奇；枝上可见花果，众多石榴饱满成熟，生机处处。

这两三年因大疫肆虐，整个世界为病痛与死亡所苦，无常几成正常。瑞献的画展现了生命的顽强坚韧，虽大疫当前，但希望勃发，自然丰美。在佛教礼俗中，石榴一花多果，一果多籽，故又称吉祥果，为水果供品中之上选。华人习俗同样因石榴多籽，象征子孙满堂，家族繁衍，也多视之为吉祥果。

在接获正镭来函当日夜里我忽得一梦，梦中皆同门好友单德兴，在正镭陪同下再访瑞献于古楼画室，因而得见《方广华严》真迹，自是欣喜万分。时值中午，瑞献乃以新加坡美食款待。这几年为疫情所困，此时老友难得再见，分外喜悦，正当喜悦之际竟倏忽梦醒。日思夜梦，似乎确有其事！

瑞献近作《方广华严》显然指涉《大方广佛华严经》，即一般简称之《华严经》。此经向被视为佛典中最浩瀚广博者，开卷即叙世尊成道后，初会文殊、普贤等大菩萨于摩竭陀国阿兰若法菩提道场，为诸大菩萨说法证道；此时只见菩提树“宝叶扶疏，垂荫如云；宝华杂色，分枝布影，复以摩尼而为其果，含辉发焰，与华间列”。我读瑞献所作《方广华严》，其中之石榴花树，总觉得隐然若现所投射者宛如《华严经》中之菩提树。本诗第三节有“如轮日出／照明世界”句，出自《华严经》卷一，特此声明。