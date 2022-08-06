新加坡戏曲大汇演 七个剧种精彩献演

新加坡戏曲学院举办的年度标志性活动“新加坡戏曲大汇演”“戏曲胡姬花奖评选大赛及颁奖礼”，时隔两年，重返舞台。

戏曲学院将向对本地华族戏曲做出卓越贡献和带来杰出表现的戏曲人，授予褒奖荣誉，并邀请本地文化艺术界的前辈和戏曲团体共享艺术盛宴。

戏曲学院董事局主席林方华说：“非常感谢各戏曲团体对新加坡戏曲学院的大力支持和积极响应，新加坡戏曲学院和众多戏曲团体一样，作为一个非盈利公益慈善组织，我们曾有自己的困惑、困扰和局限，但通过举办戏曲胡姬花奖评选大赛及戏曲大汇演，让我们明确了自己的社会定位和发展方向。欣慰的是，我们的努力没有白费。”

他说，在过去数年间，戏曲学院成功举办了五届戏曲大汇演，及四届戏曲胡姬花奖评选大赛。由此，一些坚持多年的成熟戏曲工作者受到了肯定；一些崭露头角的戏曲新秀得到了鼓励；一些数十年不断耕耘的戏曲前辈，更是受到人们的瞩目。“经过大家不懈地努力和付出，我们排除万难，满心欢喜地迎来今年的戏曲大汇演及戏曲胡姬花奖评选，邀请了本地资深戏曲前辈和专业老师组成评审委员会，为大赛把关评定，继续为所有戏曲人提供一个展示、交流、共勉的艺术舞台。”

“新加坡戏曲大汇演”依然精彩可期，戏曲学院艺术总监张莉导演说，两年多来，虽然疫情使舞台表演艺术受到重创，但丝毫不减戏曲人对传统艺术的执着与热爱。

“今年参演第一晚‘新加坡戏曲大汇演’演出的共有七个剧种：粤剧、潮剧、歌仔戏、琼剧、京剧、越剧、黄梅戏，分别由本地七个戏曲团体精心挑选的不同风格的精彩剧目，炫丽献演。”

戏曲胡姬花奖评选大赛 老中青三代同台

第二晚的“戏曲胡姬花奖评选大赛”更让人期待，八个戏曲团体推荐该团参赛选手，在传统戏曲的赛道上展示个人舞台艺术才华。张莉说：“值得一提的是，今年的参赛者可算是老中青三代同台，年纪最长的71岁，年龄最小的是7岁。可喜的是，今年中、青少年选手比往届有所增加，让我们看到了戏曲的传承与未来。参加‘大汇演’和‘评选大赛’两个演出的团体有：南华潮剧社、陶融儒乐社、如切潮剧团、新加坡海南协会戏剧团、天韵京剧社、秀玉剧团、欣越苑越剧团、三江梨园社、热心剧团、敦煌剧坊、东安会馆粤剧组。我们希望通过开放而公平的竞赛及互相交流的戏曲盛宴，培养更多戏曲优秀人才，弘扬传统艺术。”

疫情时代改变了人们的生活方式，文化艺术领域无疑受到巨大挑战。疫情中，原有的各项活动虽受影响，但戏曲学院并没有因此停下脚步，为让热爱戏曲朋友们在线观看戏曲表演，拍摄录制了新春戏曲晚会，也积极组织与不同团体联办戏曲“大舞台”惠民演出。

“新加坡戏曲大汇演”和“戏曲胡姬花奖评选大赛”，分别于8月27日（星期六）、28日（星期日）晚上7时，在黄金剧场举行，这两场活动入场免费，公众可致电戏曲学院（62226551、62226557）索票观看。“戏曲胡姬花奖颁奖典礼”则将在9月4日举行，并公布获奖名单。