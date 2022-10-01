她用纸雕塑一辆F1赛车

本地纸艺师许恒梅（35岁）今年获得一级方程式赛车（F1）大奖赛委约，折出上千朵纸花来重新设计一辆由玻璃纤维打造而成的5米长F1赛车，从女性视角赋予F1别样的含义。

许恒梅毕业于伦敦时装学院，从事纸艺已有8年。2014年，她在自己婚礼现场布置了一面纸花装饰墙，没想到照片上网后马上引起广泛关注，从此开启她的纸艺事业。近年来，她的作品频频出现在路易威登（Louis Vuitton）、梵克雅宝（Van Cleef & Arpels）、法穆兰（Frank Muller ）等知名品牌的活动现场。

“当F1来找我的时候，我心里已经想好了一种感觉，就是很梦幻，有各种红白的花，就好像大自然在车上生长。”许恒梅的9人团队花了近两个月的时间，不断打磨和雕琢这辆纸花F1赛车的细节，包括车身上粒粒分明的苔藓纹理、错落有致的金蕊花丛，还有用水彩上色的罂粟纸花等等。

许恒梅说，她选用的大部分水彩纸都是森林管理委员会（FSC）认证的环保材料。由于作品对细节的要求很高，许恒梅团队花了近2000个小时完成制作。为了做出苔藓的纹理，她们在车身粘贴好几层米粒大小的珠子，仅仅这些珠子的成本就高达2000元。

由于F1车身很长，在制作过程中需要先把车体分为三段逐个加工，再运至F1围场俱乐部拼贴在一起。从10月1日起，正式在F1围场俱乐部向入场者展示。