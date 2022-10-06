为新加坡及东南亚专设、明年初登场 首届新加坡艺博会开始售票

来自 / 联合早报

文 /
黄向京

发布 / 2022年10月6日 5:00 AM

新加坡艺博会联合创始人任天晋（左起）、新加坡艺博会总监杨淑茵和瑞银财富管理亚太区联席主管及新加坡主管 August Hatecke出席媒体发布会。（主办方提供）
新加坡艺博会联合创始人任天晋（左起）、新加坡艺博会总监杨淑茵和瑞银财富管理亚太区联席主管及新加坡主管 August Hatecke出席媒体发布会。（主办方提供）

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东南亚最大规模、亚洲第二大艺博会——首届新加坡艺博会（ART SG）将于2023年1月12日至15日（1月11日为贵宾预览日）于滨海湾金沙会展中心举办，即日起在artsg.com售票（日票买一送一促销价30元起）。

由创办及首席合作伙伴瑞银集团呈献，The Art Assembly主办的新加坡艺博会，首届展会将占据滨海湾金沙会展中心二层楼约3万平方英尺面积，有来自30个国家和地区的150多家画廊参加，包括：高古轩、佩斯、白立方、格莱斯顿画廊、立木画廊、贝浩登、Thaddaeus Ropac画廊等西方顶尖画廊，在新加坡有据点的画廊有20家，东南亚画廊35家，预料将吸引4万访客前来观展。

新加坡艺博会联合创始人任天晋（Magnus Renfrew）在昨日（5日）的媒体发布会上说，随着东南亚人口、经济和财富的迅速增长，理应有个国际性的艺博会，所以组织为新加坡及东南亚而设的全新国际艺术展会——新加坡艺博会。

任天晋也是The Art Assembly组织者之一，该组织筹办台北当代艺博会、印度艺博会、悉尼当代艺博会和影像上海艺博会，明年除了新加坡艺博会，还会在7月举办首届东京现代艺博会。

在新家办会重视艺术收藏

瑞银财富管理亚太区联席主管及新加坡主管August Hatecke指出，针对高净值收藏家的《巴塞尔艺术展与瑞银集团环球艺术市场报告》显示，亚洲的艺术品消费在冠病疫情大流行期间保持强劲，而亚洲经销商的销售额增幅亦是最大。他说，前来新加坡的家族理财办公室这几年增长迅速，现有超过700个，有的家办会将高达七八成的资金用于艺术收藏。

瑞银有逾三万件当代艺术藏品，将在首届新加坡艺博会委托本地艺术家黄慧莲创作一件沉浸式装置，联同其他本地艺术家作品在瑞银Lounge展出。

新加坡艺博会总监杨淑茵受询时说，首届展会预料吸引几千名来自印度尼西亚、泰国、菲律宾、马来西亚、台湾、日本、香港、澳大利亚等地的藏家买家前来观展，他们还会参观本地美术馆、新加坡艺术周展览活动等。

曾任职于佳士得拍卖行、香港Art Central艺博会展会总监的杨淑茵指出，新加坡有优秀的艺术家，他们的作品应该与国际艺术家并列展出。新加坡艺术家渴望与国际艺术家互动，而国际艺术家也很有兴趣与本地艺术家交流。

主展区以外展品丰富

首届新加坡艺博会除了主展区Galleries（画廊）外，还有呈献个展或双人展及主题策展的Focus（焦点），以及旨在支持成立不超过六年的年轻画廊、展出他们特别为展会创作的展览的Futures（未来），和呈献由数码科技应用、制作或展示的艺术作品，包括数字绘画、动画、沉浸式装置、增强或虚拟现实，以及非同质化代币（NFTs）作品的Reframe（重构）。

展会亦将带来公共艺术项目，包括大型场域特定装置作品、由2023年泰国双年展艺术总监格拉西亚·卡威旺（Gridthiya Gaweewong）策展的影片展区，以及由Para Site前执行董事和2024年悉尼双年展总监康喆明（Cosmin Costinas）策展的讲座项目。

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