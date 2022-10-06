为新加坡及东南亚专设、明年初登场 首届新加坡艺博会开始售票

东南亚最大规模、亚洲第二大艺博会——首届新加坡艺博会（ART SG）将于2023年1月12日至15日（1月11日为贵宾预览日）于滨海湾金沙会展中心举办，即日起在artsg.com售票（日票买一送一促销价30元起）。

由创办及首席合作伙伴瑞银集团呈献，The Art Assembly主办的新加坡艺博会，首届展会将占据滨海湾金沙会展中心二层楼约3万平方英尺面积，有来自30个国家和地区的150多家画廊参加，包括：高古轩、佩斯、白立方、格莱斯顿画廊、立木画廊、贝浩登、Thaddaeus Ropac画廊等西方顶尖画廊，在新加坡有据点的画廊有20家，东南亚画廊35家，预料将吸引4万访客前来观展。

新加坡艺博会联合创始人任天晋（Magnus Renfrew）在昨日（5日）的媒体发布会上说，随着东南亚人口、经济和财富的迅速增长，理应有个国际性的艺博会，所以组织为新加坡及东南亚而设的全新国际艺术展会——新加坡艺博会。

任天晋也是The Art Assembly组织者之一，该组织筹办台北当代艺博会、印度艺博会、悉尼当代艺博会和影像上海艺博会，明年除了新加坡艺博会，还会在7月举办首届东京现代艺博会。

在新家办会重视艺术收藏

瑞银财富管理亚太区联席主管及新加坡主管August Hatecke指出，针对高净值收藏家的《巴塞尔艺术展与瑞银集团环球艺术市场报告》显示，亚洲的艺术品消费在冠病疫情大流行期间保持强劲，而亚洲经销商的销售额增幅亦是最大。他说，前来新加坡的家族理财办公室这几年增长迅速，现有超过700个，有的家办会将高达七八成的资金用于艺术收藏。

瑞银有逾三万件当代艺术藏品，将在首届新加坡艺博会委托本地艺术家黄慧莲创作一件沉浸式装置，联同其他本地艺术家作品在瑞银Lounge展出。

新加坡艺博会总监杨淑茵受询时说，首届展会预料吸引几千名来自印度尼西亚、泰国、菲律宾、马来西亚、台湾、日本、香港、澳大利亚等地的藏家买家前来观展，他们还会参观本地美术馆、新加坡艺术周展览活动等。

曾任职于佳士得拍卖行、香港Art Central艺博会展会总监的杨淑茵指出，新加坡有优秀的艺术家，他们的作品应该与国际艺术家并列展出。新加坡艺术家渴望与国际艺术家互动，而国际艺术家也很有兴趣与本地艺术家交流。

主展区以外展品丰富

首届新加坡艺博会除了主展区Galleries（画廊）外，还有呈献个展或双人展及主题策展的Focus（焦点），以及旨在支持成立不超过六年的年轻画廊、展出他们特别为展会创作的展览的Futures（未来），和呈献由数码科技应用、制作或展示的艺术作品，包括数字绘画、动画、沉浸式装置、增强或虚拟现实，以及非同质化代币（NFTs）作品的Reframe（重构）。

展会亦将带来公共艺术项目，包括大型场域特定装置作品、由2023年泰国双年展艺术总监格拉西亚·卡威旺（Gridthiya Gaweewong）策展的影片展区，以及由Para Site前执行董事和2024年悉尼双年展总监康喆明（Cosmin Costinas）策展的讲座项目。