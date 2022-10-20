佳士得全球秋拍本地最大型预展 暴龙化石首登亚洲拍场

一具白垩纪时期的暴龙化石“尚神”将亮相佳士得香港秋季拍卖会。国人有机会在维多利亚剧院与音乐厅先睹这头史前捕猎者的风采。佳士得全球秋季拍卖预展也在旧国会大厦艺术之家举行，呈献香港、日内瓦及纽约拍场即将推出的珍品，规模前所未有。佳士得亚太区总裁庞智锋受访时，谈到该拍行为何扩大在东南亚市场的投资。

佳士得（Christie's）香港秋季拍卖会将于11月30日呈献罕有的暴龙化石遗骸——“尚神”暴龙（Shen the T.rex）。这是首具亮相亚洲拍场的暴龙化石，估价约为1亿2000万至2亿港元（约2181万5880至3635万9800新元）之间。

这具化石遗骸将于10月28至30日在新加坡维多利亚剧院与音乐厅展出，其后运往香港会议展览中心展拍，让藏家、科学与恐龙爱好者有机会亲睹这头史前时期捕猎者的风采。

全球顶尖古生物学家已对尚神暴龙详细研究。这具化石遗骸长12.2米，高4.6米，阔2.1米，重1400公斤，于美国蒙大拿州麦康县的地狱溪层出土，估计生活于6800万至6600万年前的白垩纪时期。化石遗骸达到博物馆级标准，以骨质密度计算的完整度达54%，极具科学价值。组装后的化石准确重现尚神暴龙生动的狩猎姿势，体现其凶猛个性。买家将获得与化石相关的所有权利及软资产，能为暴龙化石重新命名。

佳士得曾拍卖两具珍贵的恐龙化石：2020年于佳士得纽约拍卖的“史丹”暴龙，以破纪录的3180万美元（1美元对1.42新元，下同）成交；今年5月于佳士得纽约拍出的恐爪龙，成交价亦高达1240万美元。

本地预展也展出佳士得日內瓦焦点拍品：18.18克拉艳彩粉红钻石“The Fortune Pink”。（图片由佳士得提供）

在本地的最大型预展

除了尚神暴龙，佳士得在新加坡举行的全球秋季拍卖预展，规模前所未有，呈献多元化名匠钜作和雅逸精品，包括香港、日内瓦及纽约拍场即将推出的珍品，总估价超逾12亿港元（约2.17亿新元），从10月29至30日在旧国会大厦艺术之家展出。

预展精品包括：20及21世纪东西方艺术巨匠奈良美智、钟四宾（泗滨）、梅忠恕、彼埃·奥古斯特·雷诺瓦、马克·夏加尔等作品；吴冠中、徐悲鸿及林风眠等中国书画大师；以及一系列顶级雅逸精品——包括珠宝（如日内瓦拍品“The Fortune Pink”为一颗重达18.18克拉的艳彩粉红钻石）、精表及手袋配饰等。

佳士得香港秋季晚间拍卖焦点拍品：新加坡画家钟四宾（泗滨）油画《归途》（1975）。（图片由佳士得提供）

东南亚买家在佳士得全球拍卖中购藏需求日益增长，加上东南亚艺术市场蓬勃发展，东南亚艺术家作品在最近几季拍卖中取得骄人佳绩，使佳士得扩大东南亚市场投资。

佳士得亚太区总裁庞智锋（Francis Belin）接受《联合早报》访问时说，近年来，佳士得见证了市场对艺术和奢侈品的需求激增，今年5月香港春季拍卖会对中国书画和艺术品的需求不断增长，东南亚买家的贡献比2021年春拍增加200%。在全球佳士得经典和装饰艺术，以及奢侈品类别（手袋、珠宝）拍卖中，东南亚藏家的贡献也超过50%。

佳士得香港秋季晚间拍卖焦点拍品：彼埃·奧古斯特·雷诺瓦油画《沐后》（1910）。（图片由佳士得提供）

东南亚艺术家屡创纪录

与此同时，对东南亚艺术家作品的需求持续强烈，今年香港春拍成交率高达98%，总成交价比预售的估价高出214%。在超过35名东南亚艺术家中，有五名创下艺术家拍卖新纪录：泰国纳堤·尤塔瑞（Natee Utarit）油画《神》成交价403万2000港元（约73万2600新元），越南阮思严（Nguyen Tu Nghiem）《过去的纪念品》成交价69万3000元（约12万900新元），新加坡刘抗综合媒材《绑腰带》成交价315万港元（约57万2300新元），范昌乾水墨画《红梅绿石》成交价26万4000港元（约4万7960新元），以及陈宗瑞水墨画《南洋情景》成交价21万4200港元（约3万8900新元）。

佳士得香港2021年秋拍，新加坡画家张荔英、刘抗、林学大、林子平和陈城梅都创下艺术家拍卖纪录；泰国的帕腾（Pratuang Emjaroen）拍作刷下世界纪录等等。

东南亚艺术家去年在佳士得香港创下的拍卖新纪录占整体的比重，比前年大为增加。2021年春拍26项新纪录中，东南亚艺术家占了八个；在2020年秋拍，16项纪录中仅占一个。

庞智锋指出，强劲增长得益于今年香港春拍涌入的东南亚新买家和千禧一代买家。比起2021年春拍，他们购藏中国书画和中国艺术品增加了300%，20和21世纪艺术则增加了200%。在这些新买家中，三成是1981至1996年出生的千禧一代。

东南亚的新兴经济体，例如新加坡、越南，造就了越来越多高净值人士。汇丰银行预测，新加坡百万富翁在成年人口中的占比到2030年有望达到13.4%，在亚太区域排名第一。

庞智锋认为，东南亚艺术家具有相似的历史和文化相关性，作品与亚洲美学起共鸣，也吸引来自大中华地区甚至日本和韩国的藏家。佳士得藏家来自各行各业，其中一些东南亚藏家是银行家、企业家、金融科技公司持有者、家族理财办公室等。

无计划在新加坡举办拍卖

今年8月，苏富比在相隔15年后，重返新加坡举行现场拍卖会，佳士得是否有此打算？庞智锋说：“香港仍然是我们的综合销售平台和亚太地区总部，将继续成为亚洲重要的艺术中心。虽然我们在新加坡这个充满活力，连接其他东南亚国家（如泰国、马来西亚、菲律宾、越南）的中心继续投资与承诺，但目前没计划在新加坡举办现场拍卖。”

佳士得1990年在新加坡成立办公室，1996年到印度尼西亚，1998年到泰国。它在1994年于新加坡举办第一场东南亚艺术拍卖会，过后每年举办两次，直至2002年转移到香港。

为了服务迅速增长的亚洲藏家群，佳士得将于2024年将亚太区总部迁址至香港中环美利道的The Henderson，由扎哈·哈迪德（Zaha Hadid Architects）建筑事务所设计的全新都市地标。届时，面积5万平方英尺的四层艺术空间，是全年营运的常设拍场。

庞智锋说，佳士得会以东南亚为中心的策略，通过精心策划的销售和非销售的教育计划，以满足并塑造东南亚藏家的收藏口味。该拍行采用更多数码科技，让买家在任何地方都能即时参与拍卖。

“尚神”暴龙化石预展

10月28至30日上午10时至晚上10时

维多利亚剧院与音乐厅

参观可上网：www.christies.com/sgtrex登记，或到现场排队参观。

20及21世纪艺术、中国书画、珠宝手袋腕表预展

10月29至30日上午10时至傍晚6时

旧国会大厦艺术之家

入场免费