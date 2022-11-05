日新当代艺术家 共筑哆啦A梦

哆啦A梦已诞生半世纪，如今主题展第一次来到海外——新加坡国家博物馆，展出日本28个跨世代的当代艺术家与团体，通过多种媒介创作的哆啦A梦，国家博物馆也委约两位新加坡代表参展。日本已故漫画家藤子·F·不二雄的漫画原画手稿将首次在日本以外地区展出。

日本当代艺术家村上隆受委创造哆啦A梦（前称“小叮当”，Doraemon）时，将幕后的漫画家藤子F.不二雄置入其标志性七彩笑脸太阳花的亚克力画《如果我们能做这样的事情不是很好吗》（2017）中，整个画仿佛突然活了。

日本村上隆亚克力画《如果我们能做这样的事情不是很好吗》（2017）。（新加坡国家博物馆提供图片）

在村上隆看来，二战后，日本的漫画发展是空前的，这是世上任何地方都没有的现象。漫画是一种艺术形式，也是文化的一个方面，由日本人开创和发展。他以当代艺术作品来回应漫画这个庞然大物，感受到哆啦A梦令人难以置信的深度，以及漫画作为一种艺术形式的精髓。

哆啦A梦已诞生半世纪，家喻户晓，日本哆啦A梦主题展始于2002年，2017年再次巡回九个城市，总共吸引超过60万访客人次，第一次来到海外——新加坡国家博物馆展出。“哆啦A梦新加坡展2022”（版权归Fujiko-Pro）展出日本28个跨世代的当代艺术家与团体通过绘画、书法、漆器、雕塑、摄影、动画与装置等，想象与诠释自己的哆啦A梦，唤起回忆，并让这个经典的动漫人物活在当下，展望未来。

艺术家奈良美智以哆啦A梦妹妹哆啦美（小叮铃）入画，去掉她头上的蝴蝶结与颈间的铃子，神情有点凶猛，并以胖虎（技安）抢走她的蝴蝶结为画名。摄影家蜷川实花认为哆啦A梦是完美的男人，拍了少女与哆啦约会的故事，还在社媒创建相关页面。鸿池朋子用蜡笔与圆线在毛皮上画了四米高的《静香的洞穴》；坂本智义的丙烯画《我想知道我们什么时候长大》是巨人版静香的形象。

鸿池朋子《静香的洞穴》（2017）。（新加坡国家博物馆提供图片）

近藤智美受哆啦A梦电影《新大雄与铁人兵团》中静香与机械人莉露露的对话而创作《有时人类会做一些不合常理的事情》。后藤映则的尼龙投影裝置《时空》从《新·大雄的宇宙开拓史》获得灵感，相信Koya Koya星球与地球在某个时空能够连接，让大雄得以认识星球上的罗布鲁等朋友。受《大雄的新魔界大冒险》启发，RenaRena在黑板上用白粉笔描绘动漫的背景。

近藤智美《有时人类会做一些不合常理的事情》（2017）。（新加坡国家博物馆提供图片）

后藤映则《时空》（2017）。（新加坡国家博物馆提供图片）

日本艺术家增田Sebastian在媒体发布会上说，哆啦A梦巨大布料雕塑《最后武器》，重构哆啦A梦玩偶被遗弃在沙漠上的情景。他说，世界纷扰，只有可爱的哆啦A梦才能带来快乐，获得和平。他采用的1万件日常棉布毛塑材料来自世界各地。

两件受委的新加坡艺术家作品

国家博物馆2020年10月曾办“哆啦A梦新加坡穿梭时空历险记”，反应热烈。馆长曾美君说，本次哆啦A梦新加坡展不想照搬日本版，除了委约两位新加坡代表罗杰瀚和纪嘉良参展，也引进咖啡座与纪念品店以营造完整的哆啦A梦体验。

当代艺术家罗杰瀚说，儿时阅读的小叮当漫画启发其艺术创作，青铜雕塑展现了太空人与三只眼的哆啦A梦手牵手从过去穿梭到现在及未来。旅居日本30年的时尚摄影家、电影导演纪嘉良说，以小叮当的蓝色为肖像摄影的背景底色，每一张蓝色调略微不同，拍摄纽约不同种族的九个人物，作品取名《想象》，想象爱，想象和平，想象一个，想象你，想象我，想象哆啦A梦。他说，一个动漫人物能提升到高水平艺术境界是少见的。

新加坡艺术家罗杰瀚《星际航行者》和《传送艺术系列1和2》（2022）。（新加坡国家博物馆提供图片）

藤子·F·不二雄 漫画手稿展出

旅居新加坡的日本人、LEYOUKI总监今村幸在媒体导览时说，在疫情之后，将哆啦A梦展带到新加坡，借以分享哆啦A梦带来的梦想与快乐。新加坡展特别向日本藤子·F·不二雄博物馆借来这位已故漫画家（1933－1996）超过70件漫画原画手稿素描展出，这也是藤子·F·不二雄漫画手稿第一次在日本以外地区展出。

“哆啦A梦漫画原作展” 展出藤子·F·不二雄漫画的三件手稿原作。（新加坡国家博物馆提供图片）

展品中有三件是原画，其余为几可乱真的复制品。诞生于2112年的机器猫哆啦A梦通过时光穿梭机，在1970年出现在地球，先以漫画发布，翻译成17种语言在世界20个国家地区发行，后来改编成电视、电影。关于哆啦A梦的各种法宝如记忆面包、说谎镜，还有主要角色的故事手稿展出，哆啦A梦电影精选呈献，还复制了藤子·F·不二雄的工作室，堆积恐龙与外太空等书籍。

哆啦A梦咖啡座配合展览开张，售卖哆啦A梦喜欢吃的铜锣烧（红豆饼，每个6元9角），出自日本近500年和菓子老店“虎屋”师傅之手。还有与日本藤子·F·不二雄博物馆合作的哆啦A梦限量纪念商品。

展览即日起（11月5日）至2023年2月5日，上午10时至晚上7时，在国家博物馆（93 Stamford Rd S178897）展出。成人票30元，6-18岁25元，可上网http://www.doraemon-exhibit.sg/tickets购买。