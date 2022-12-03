2022年新加坡戏曲研修班 结业汇演 戏韵万千

“狮城梨园·戏韵万千”是参加新加坡戏曲研修班的新老学员们，辛苦付出换来成果的验收和展示，他们将呈献一台富本地特色，集潮剧、粤剧、歌仔戏、琼剧、京剧、越剧和黄梅戏的演出。

本地传统戏曲界拨云见日，渐以新面貌新状态在后疫情时代重登舞台。

新加坡传统艺术中心将举办后疫情时代，首个对外现场公演“狮城梨园·戏韵万千”，这是“新加坡戏曲研修班”的结业汇报演出。

为提升戏曲演员的表演水平，推动传统戏曲在本地的传承，传统艺术中心与中国戏曲学院常年合作开办“新加坡戏曲研修班”，2022年度的戏曲研修班，由本地多个剧种的资深演员及传统艺术中心青少年戏曲学员组成，他们将携手同台呈献一台富本地特色，集潮剧、粤剧、歌仔戏、琼剧、京剧、越剧和黄梅戏的演出。

传统艺术中心是中国戏曲最高教育学府——中国戏曲学院（简称国戏），目前在海外唯一设立的戏曲教学实践基地，国戏每年派出师资，与该中心联办专业戏曲课程，即使疫情期间，研修班课程也从未间断过。这次演出，就是对各剧种新老学员们辛苦付出所换来成果的一次验收和展示。

传统艺术中心创办人兼艺术总监蔡碧霞，谈到此次演出意义时说：“我们的戏曲界光是一个剧种好那不算好，光是资深演员好也不算好，再好的艺术也要有新人接棒，更不能让任何剧种掉队，只有全面提升各剧种，使之齐头并进，才能谈稳健发展。”

这次演出的节目包括：黄梅戏《天女散花》（吴可歆、王韵雯合演）、京剧《花木兰》（李芯慧表演）、歌仔戏《益春留伞》（李思慧、苏约嫒合演）、琼剧《白蛇传·盗草》（刘慧敏、徐啸天合演）、潮剧《白蛇传》选段（刘映雪表演）、粤剧《铁马银婚》（刘国良、余燕桃合演）、越剧《赖婚记》（李丰、胡春燕合演）、京剧《霸王别姬》（任伟辰表演）、潮剧《穆柯寨》（蔡爱佩、刘惜琴合演）。

压轴潮剧《穆柯寨》

被安排压轴的潮剧《穆柯寨》，是当晚重头戏之一，特邀中国广东潮剧院二级编剧杜美云移植，中国国家一级演员陈焕泽作曲。陈焕泽根据本地潮剧演员的条件设计唱腔和音乐，由蔡爱佩饰演杨宗保，刘惜琴饰演穆桂英。值得一提的是，该戏是扎大靠的武戏，与传统潮剧的软靠戏很不一样，对演员要求很高，除了要灵活掌握把子技巧，更要懂得“靠旗”功夫，这非常考演员的功力，没有过人毅力和决心是无法学好这折戏的。

蔡爱佩坦承这部戏非常有难度，她谦虚地说：“我们是戏曲票友，非科班演员出身，因此把子和腰腿功对我们而言是一项巨大的挑战与考验。因基本功较弱，排练起来相当吃力，尤其我是左撇子，吸收和进度也较慢，更别说扎起大靠耍一套小快枪了。很感谢这次研修班老师们耐心的指导，并仔细解说每一个动作，让我获益良多，所学精华终身受用。”

虞姬舞剑难度大

京剧《霸王别姬》则是唱做并重的戏码，饰演虞姬的任伟辰是本地优秀男旦，他在设计虞姬表演时采用“面羽则喜，背羽则悲”的舞台人物形象，优美动人中又不乏低抑，尤其是虞姬舞剑的部分下足功夫，在专业老师眼中，举手投足间流露出戏曲专业演员风范。

任伟辰《霸王别姬》中的『虞姬』扮相惊艳，他并为此戏苦练梅派唱腔和身段。（耿响君摄／受访者提供）

任伟辰认为该戏中长达九分钟的舞剑是难点之一，前半部分要求演员边舞边唱，极其讲究气息的掌控以及体力的支撑；后半部分纯剑舞，要求英而不武，美而不媚。所有动作既要有双剑带来的力量之美，又不能过于骁勇粗野；同时既要有舞蹈柔美，又不能过于娇媚。分寸掌握，需要大量训练与细密推敲。

任伟辰也在该剧中尝试跨派演出，他说：“由于之前都应工程派戏，这次改唱梅派，对嗓音提出改变要求。为了更加精准地演绎出梅派唱腔的特色，我必须颠覆之前的用嗓习惯，重新练习声乐。在动作表演上，梅派和程派也有所不同，老师帮我从头到尾整理动作，雕琢细节。”

研修班为各剧种的资深演员和有潜力的青少年戏曲演员，根据条件量身策划课程，挑选适合他们的剧目，以戏带功。这次研修班课程由中国戏曲学院导演系王永庆教授理论指导，蔡碧霞和青年教师张曼熙分任表演指导。

蔡碧霞最后说：“我们希望能将‘新加坡戏曲研修班’做成一项常年课程项目，使戏曲界精英能在原有基础上进一步提升理论素养和演绎功力。同时期待通过他们带动各戏曲艺术团体，激励大家共攀高峰。”

“狮城梨园·戏韵万千：新加坡戏曲研修班结业汇报演出”，12月11日（星期日）晚上7时30分，于史丹福艺术中心二楼黑箱登场，入场免费，有意观赏者，可通过电邮tacsgp@gmail.com，或致电64400610索票。