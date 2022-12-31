90岁办摄影展、出特刊 蔡斯民记录艺术人生

文化奖得主蔡斯民的生活与艺术是分不开的。他今年庆祝90岁大寿，将发布杂志特刊《蔡斯民艺术人生》，也将办展“蔡斯民艺术人生”，展出从1950年代至今共百多张摄影作品和生活照片。

我国知名摄影家、文化奖得主、艺廊廊主蔡斯民今年庆祝90岁大寿，将发布近170页的大开本杂志特刊《蔡斯民艺术人生》，以大量的生活与艺术照片及精简文章，记录他不断转身、精彩一生的吉光片羽。

蔡斯民从1950年代沙龙摄影师出发，转行广告创意总监，后来开设自己的创意摄影工作室。他在1980年代回归纯美术，1990年成为艺廊廊主兼艺术品经销商。他在某些时刻一直站在新加坡摄影、艺术和艺术发展的前沿。他也将办展“蔡斯民艺术人生”，展出从1950年代至今共百多张摄影作品和生活照片。

特刊除了蔡斯民的访谈，还有艺术家王怀庆、毛同强、蒋才雄、谢江水、刘抗儿子刘太格、蔡斯民邻居、艺廊廊主张静芳、中国嘉德拍卖行、蔡斯民儿子蔡子鑫等撰写的文章，从各个面向看蔡斯民。

艺术家廖芳炎撰文说，蔡斯民的生活与艺术，艺术与生活是分不开的，无论是他的家人、摄影、艺廊事物还是收藏品都是一体的，“斯民就是艺术！”

蔡斯民接受《联合早报》访问时说：“我受教育不高，但能与那么多位艺术家往来，我感到很满足。”

蔡斯民（左一）太太刘楚娴（右一）在即将临盆的儿媳吕玲璘肚皮上书写“珣”字。（蔡斯民儿子蔡子鑫摄）

具新闻摄记嗅觉

1932年12月29日，蔡斯民在亚拉街出生，家境贫寒，生父早逝，母亲再婚。他在崇正学校念书时，日本占据新加坡，学业中断。他在南益印刷厂学习石板印刷，在民多路家中创作最早的肖像画（如歌手白光）。任职帕皮诺（Papineau）广告社期间，他在南洋美专业余学习两年。

蔡斯民的第一台相机是二手的德国禄莱，最早摄影作品始于1950年代，拍下曾祖母缠足，女佣为婴儿洗澡等。当时流行沙龙摄影，蔡斯民参加新加坡摄影学会，将作品寄到国际摄影沙龙比赛，23岁被授予英国皇家摄影学会最高荣誉头衔。他曾和摄影家朋友叶畅芬在同一艘船上取景拍下帆船照。《待潮》是蔡斯民的成名作。1961年，蔡斯民冲到河水山大火现场，在浓烟中拍摄残存的五棵树，显示他具备新闻摄记的嗅觉胆识。



蔡斯民用第一台禄莱相机，在1950年代拍摄曾祖母缠足的照片。（受访者提供图片）

蔡斯民1961年拍河水山大火现场残存的五棵树。（受访者提供图片）

蔡斯民离开国泰等广告社，在1972年开设斯民工作室，广告和商业客户包括新加坡国际航空公司、巴基斯坦国际航空公司、新加坡旅游促进局、古驰等，获得不少奖项。他说：“即使是拍广告，我也当做艺术创作。”

时尚与明星摄影师如伟钦（Wee Khim）、汪春龙（John Clang）在他那儿打过工。伟钦眼中的蔡斯民寡言少语，是一位出色的问题解决专家，即使预算有限，他也能创作出看起来极其昂贵的作品。汪春龙学到蔡斯民的耐心和对事物观察的方式，后者为了拍一个镜头，花五个小时等待太阳光线转移。

摄影代表作《留真》

蔡斯民摄影代表作是1984至1988年为中、港、台、新、美14位水墨名家拍摄的《留真——中国画名家像传》，拍出一代大师的真性情人格风范。李可染为蔡斯民题写斋号“读画楼”。《留真》已在中港台等多个城市巡回展出20几次，包括上海龙美术馆，该馆创始人刘益谦为蔡斯民题词“一代圣手”。

自费的《留真》项目让蔡斯民患上轻度中风，在1990年创立斯民艺苑（后更名斯民国际艺苑），至今已举办超过160个展览，每次展览都出版画册。蔡斯民兴趣广泛，办过中国景德镇陶瓷艺术家最佳作品展、泰国佛像和西藏唐卡、越南绘画大师作品、毕卡索和米罗的陶瓷作品和石版画，主力放在当代艺术家吴冠中、丁雄泉、王怀庆、周思聪、朱德群、熊秉明等展览。

蔡斯民回溯为办展飞去荷兰找“采花大盗”丁雄泉，住在他的工作室。他说，丁雄泉很懂得享受人生，喝的香槟瓶没酒标，而是手绘酒标，作为礼物给客人带回家，领带也是手绘的。

蔡斯民为丁雄泉（左）办过画展。（受访者提供图片）

蔡斯民经手的吴冠中作品有200多幅，自己一件也没留，把最好的作品提供给客人。1995年，中国嘉德拍卖行以一场展览进入新加坡市场，蔡斯民以桥梁角色协助它们。蔡斯民是1996年新加坡画廊协会创始成员，也是首三届ARTSingapore新加坡艺术博览会的展览总监。

新中艺术家入驻成都洋房

1997年，蔡斯民在成都买下洋房设工作室，与定居成都的艺术家建立深厚的友情。他的暖屋派对热闹壮观，有一张集体涂鸦图为证：一群成都、昆明、北京、香港的艺术家，包括岳敏君、王广义、罗中立、何多苓、毛旭辉，碰巧在成都的新加坡艺术家陈瑞献也参与。

1997年，艺术家出席蔡斯民在成都的暖屋派对，留下集体涂鸦图。（受访者提供图片）

1997年的“红与灰：八位中国前卫艺术家”，展出张晓刚、岳敏君、王广义、周春芽、刘炜、毛旭辉等作品，显示蔡斯民前瞻性视野与胆识。当时的艺廊承担风险，作品卖不出去，后来中国前卫当代艺术拍到高价。

蔡斯民为王广义办个展“信仰的力量”时，将艺廊橱窗设置很多红旗，布置成像在开人民大会，开幕礼服装要求是穿着军装出席，唱共产党歌曲。

蔡斯民为中国艺术家王广义办个展时，配合主题将艺廊橱窗设置红旗。（受访者提供图片）

办过本土艺术家蔡逸溪、陈瑞献、吴在炎、李文等展览的蔡斯民，在1990年的《新加坡美术家自述》（Singapore Artists Speak），为60位艺术家拍摄肖像，构图与艺术家人格、创作素材、主题技法有关。

画家陈文希住院期间为蔡斯民画肖像，蔡斯民捐赠新加坡美术馆。（受访者提供图片）

蔡斯民对艺术家是厚爱的，提携的，更像热心的友人。他为患癌的水彩画家周璧珊办展，筹到20多万治疗费用。廖芳炎、李文、庄心珍等出国展览创作也受他赞助。成都洋房成为新中艺术家入驻热点。

蔡斯民位于东海岸路的洋房住家像一件作品，散置他收藏的各种古董物品，为其人生与艺术融合不分的另一个体现。

蔡斯民艺术人生展览从2023年1月6日至3月26日，在滨海宾乐雅酒店（PARKROYAL on Beach Road，7500 Beach Rd，S199591）展出生活饮食相关的摄影作品，如陈文希吃榴梿、唐云吃螃蟹。1月8日下午3时在四川豆花饭庄天府茶艺馆举行“与斯民茶叙”，入场免费，须上网tea-with-soo-bin.peatix.com/报名。

蔡斯民百张摄影作品与生活照片，从2023年1月15日至3月26日，星期二至六中午12时至晚上7时，星期日至下午4时，在Objectifs的Chapel展厅（155 Middle Rd S188977）展出。2月4日下午2时30分举办蔡斯民与伟钦对话，须上网photographer-at-large.peatix.com报名。