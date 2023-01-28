华艺节10天节目 现代意识与传统艺术兼备

为期10天的华艺节不仅有售票演出，也呈献精彩的免费节目。华艺节的节目编排，不乏具现代意识的新作，也有植根于华人文化的传统艺术作品，更不忘为戏曲幼苗打造表演的舞台。

2023年华艺节已于本星期五（27日）开幕，一直举办至2月5日，众多代表华人艺术精华的作品将在这期间连番登场，为狮城农历新年增添华雅之气、艺文之风。

滨海艺术中心高级节目监制李国铭说：“我和我的团队尽最大的努力，专注于在华艺节期间为观众带来本区域和海外优秀华人艺术家的作品，这是我们的使命。我们由衷希望观众能来观看这些节目，并在华艺节上与我们共度美好时光，以正面心态迎接农历新年。为期10天的华艺节不仅有售票演出，还有很多免费节目供大家参与，诚意邀请大家前来同欢共乐。”

在华艺节每年节目编排中，具现代意识的新作频出，同样不乏植根于华人文化的传统艺术作品，今年节目阵容中也有不少此类作品值得期待。

亲子艺坊《勇敢的木兰》戏曲与话剧融汇

《勇敢的木兰》寓教于乐，让小朋友们从演出中读懂“勇气”。（主办单位提供照片）

新加坡传统艺术中心融戏曲元素的亲子艺坊《勇敢的木兰》以寓教于乐的方式，为小观众重塑经典故事。坚强勇敢的花木兰代父从军，克服重重挑战，不畏他人目光，活出了真我。她的勇气与不屈不挠的精神，不仅打动也时时提醒与激励着人们。

通过这场集合戏曲欣赏、学习体验、话剧表演和手工制作的亲子工作坊，孩子能一起在玩乐中发掘勇气，建立勇气，增强心理弹性，共同创建美好的回忆。该作品由吴美箬执导，陈珮文、吴敏宝、张曼熙参与演出。

谈到《勇敢的木兰》中戏曲与话剧的融汇，剧场演员陈珮文说：“时代快速变迁，或许偶尔止步，但回望历史反思传统，能让我们以更敏锐的视角展望未来。传统戏曲与现代话剧的碰撞，正是这样一种探索。《勇敢的木兰》演出的互动形式新颖，以脍炙人口的花木兰故事为切入点，让孩子认识到勇敢的力量，也让他们在欢乐氛围下接触传统戏曲。也许，他们小小的心灵能从中细细咀嚼自身与传统文化的关系。”

另一名剧场演员吴敏宝，希望小朋友不但经由此作接触戏曲，也了解古代传奇典故，更积累文艺知识和生活经验。她说：“花木兰这位中国古代传说中的‘英雄’，新加坡小朋友知道的或许不多，通过这个活动把花木兰的事迹介绍给本地小朋友，具有意义。另外，戏中我们两个演员通过简短的话剧演出，带出花木兰勇敢的特质，并将之与小朋友都会面对的问题结合，相信可以让小朋友感同身受。再者，‘木兰从军’的部分以戏曲方式呈现，让小朋友有机会观赏到平时鲜少接触的艺术形式，可说一箭多雕——通过话剧与故事的带入，让小朋友认识或许比较不熟悉的古代人物及戏曲艺术。”

本地戏曲演员和导师张曼熙，认为戏曲和戏剧结合，恰能发挥加乘效应。她说：“提到戏曲，有些人可能第一反应是觉得它很古老，咿咿呀呀的，听不懂也看不明白，其实戏曲是一种你一旦了解，就会被深深吸引的艺术，却有很多人对这第一步的‘了解’望而却步，认为戏曲是高雅艺术，离自己生活太遥远，故望而生畏。反观戏剧这门表演艺术，则更贴近生活，被大众所熟知。一曲一剧各具特点，这次我们将两者相结合，从小孩子的视角作为出发点，以花木兰的故事借古论今，有助于让孩子们理解和学习戏曲表演艺术，并从故事中借鉴‘何谓勇气’，是一件十分有意义的事情。”

南华潮剧社少儿班 展示小戏曲演员风采

南华潮剧社少儿班学员则将带来儿童少年潮剧演出《陈三五娘》之《观灯》，展示本地小小戏曲演员的风采。《陈三五娘之观灯》剧情叙述泉州人陈三（陈伯卿）在送兄（陈伯贤）赴广南任所时，路经潮州，恰逢元宵佳节，在灯市观灯时与有“潮州第一美人”之称的黄五娘邂逅，互相爱慕。与此同时，潮州富豪林大和卓二也在逛灯市偶遇黄五娘，被五娘的美貌吸引，想方设法用对歌叫李姐帮忙介绍认识……

南华潮剧社少儿班学员带来经典潮剧《陈三五娘》之《观灯》。（主办单位提供照片）

除了本地团体，海外华人艺术团体也有佳作奉献——来自马来西亚的扯铃团队“DiAbolution”将在《铃鸣春晓》演出上，为新加坡观众带来他们的原创作品：《侠》与《魂》。这两支作品表达了DiAbolution对于传统文化的坚守，作品在时间和空间中穿梭，从古侠风、汉元素，到充满未来感的“赛博朋克”（Cyberpunk），一一尽收，并在造型、音乐、道具上，融入创新的可能性和艺术价值，带给观众集惊喜和感官于一体的视觉飨宴。

DiAbolution成立于2018年4月，由创办人兼艺术总监马政文带领，以推广扯铃表演文化与艺术为宗旨和主轴。团队致力于在扯铃表演中加入新元素和运用现代化的呈现方式，展示扯铃的可塑性，加深观众对扯铃表演文化的了解，消除观众对扯铃的刻板印象，让传统的扯铃走入新时代的群众里。

除以上节目外，华艺节还有华乐、华族舞蹈等多种传统节目，详情可上网：esplanade.com/huayi。