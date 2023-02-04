美术馆“物质之智”系列二：余春琳个展 毁灭之舞 感知世界

“余春琳：跳毁灭之舞”个展借雕塑、录像和素描，探索现实与外象的差异。余春琳用后工业材料如塑料、树脂、木料、金属作为创作材料，她也用透明塑料象征记忆。当下的事物也许只是一种幻觉，应该如何感知真实的世界？展览整体视觉效果相当抢眼，但也晦涩难懂。

由新加坡美术馆委托，最新个展“余春琳：跳毁灭之舞”（Joo Choon Lin: Dance in the Destruction Dance）是美术馆“物质之智”第二系列。该系列首个展览是泰国艺术家寇拉克里·阿让诺度才（Korakrit Arunanondchai）多媒体装置展“能量升至宇宙的机器”。

“余春琳：跳毁灭之舞”展览整体视觉呈现相当抢眼，但是颇为晦涩难懂。新加坡视觉艺术家、诗人余春琳（39岁）说：“我们对世界的体验是感官的诠释以及精神的投影”。展览试图通过雕塑、录像和素描，探索着现实（即所知者）与外象（即可感察者）之间的差异。当下是幻觉，事物并非表面上看起来的那样。

“时基”雕塑《把你的眼睑胶合起来》（2017／2023年）有两组看似都是“石板”，其实上面两块是带有水泥质地纹理的木料，下半部两块则为发泡材料。它们由一些充气气球和镀锌钢链系住，随着时间流逝，气球缓缓泄气，“石板”垂落地面。雕塑随着时间而失去形态或加以瓦解。



雕塑《把你的眼睑胶合起来》随着时间而失去形态或加以瓦解。（照片由主办方提供）

余春琳的创作采用后工业材料比如塑料、树脂、木料、金属，探索它们在当代世界如何不断变换形状、面貌与涵义。根据策展人叶淑惠的说法，余春琳爱用透明塑料（也是其表演服饰中重要的元素）象征记忆。一些树脂材质的雕塑挂于展厅。

雕塑可收缩或伸展

余春琳的雕塑可以收缩或伸展，比如篷布雕塑《极乐香水》（2023年）可以不断折叠展开。艺术家称为“影片物件”的雕塑，以锁扣、铰链、折叠腿及脚轮等工业零件制成，可被拆卸重构，在空间到处搬动。展厅的若干雕塑已于展览开幕日（1月13日），在余春琳编剧的表演《闻。梵音》（2018／2023年），演员们反复吟咏犹如圣歌或咒语般的声音中启动。

余春琳的雕塑在表演中，由演员们通过声音启动，加以伸展。（照片由主办方提供）

演员是雕塑与观众之间的桥梁，余春琳在展览特刊中形容“就像蜜蜂的翅膀振动导致花粉的释放”。余春琳喜欢制作这些能够启动的工具或道具，像咒语或延陀罗（yantras）——宇宙真理的启示象征。本是装置艺术的展厅，此时化身舞台空间。《闻。梵音》下一场表演在3月25日晚上6时至7时举行，到时展厅的雕塑又将出现新的形态。

互动性雕塑《我只跟钱交朋友》（2012／2023年），欢迎访客往井中投掷硬币，观察它被粘糊糊的物质所吞没。投币于水井或喷泉是自古已有的许愿行为，硬币会被吞噬，留下的是对愿望的欲求。

余春琳互动性雕塑《我只跟钱交朋友》，欢迎访客往井中投掷硬币。（照片由主办方提供）

展览是余春琳过去15年创作经验的集成，曾于2009年在美术馆首次展出定格动画装置《出来玩吧！》。《把你的眼睑胶合起来》曾在2013年新加坡双年展展出，另一版本曾呈献于亚洲电影资料馆主办的展览《动态2017：透过陌生的眼睛》。《闻。梵音》表演2018年曾在美国的立雾工作坊及艺廊呈献。

展览即日起至4月16日上午10时至晚上7时，在新加坡美术馆＠丹戎巴葛分销园（39 Keppel Rd, #01-02 Tanjong Pagar Distripark S089065）第二展厅举行。入场免费。

余春琳与学者Vineeta Sinha对话“制作、意义与物质”在2月11日下午3时至4时30分在展厅举行，入场免费，须上网http://bitly.ws/zAKK报名。《闻。梵音》表演在3月25日晚上6时至7时举行。