“科技的发展,使人们失去了隐私的空间,逐渐接受并麻木了。”旅居纽约的新加坡知名摄影师、视觉艺术家汪春龙(John Clang,50岁)不久前接受《联合早报》访问时这么说。他在本地举行最新个展“己心”(So this is what it feels like to be free),以过去、现在与未来探索个人隐私问题。