吴文德创作《追寻-白兔记》 福建戏曲邂逅当代戏剧

本地剧作家与戏剧导演吴文德将推出第17部原创剧本《追寻-白兔记》，该剧通过“戏中戏”形式，将经典戏曲故事《白兔记》，带入以当代新加坡为背景的现实生活。通过普通新加坡人的视角，探讨对福建戏曲和传统文化的认同及意义。

本地剧作家与戏剧导演吴文德将推出他第17部原创剧本《追寻-白兔记》，为创作里程新添佳作。

《追寻-白兔记》3月初即将首演，该剧是传统福建戏曲和当代话剧在舞台上的又一美丽邂逅。通过“戏中戏”形式，Toy肥料厂首席艺术总监吴文德将经典戏曲故事《白兔记》，带入以当代新加坡为背景的现实生活。通过普通新加坡人的视角，探讨对福建戏曲和传统文化的认同及意义。

《追寻-白兔记》将掀开吴文德职业生涯下一篇章。(主办单位提供照片)

作为现代戏剧创作者，吴文德善于利用大平台提升和倡导传统艺术表演——去年，他以话剧戏曲同台演绎的手法，执导改编自他原著剧本的京韵话剧《咏蟹花》，给观众留下深刻印象。

在戏剧界已驰骋30多年，吴文德分享作为一个戏剧创作者的初衷时说：“我的愿望是创造出能巧妙反映社会观点的戏剧，并鼓励观众利用历史轨迹、传说和民间故事等古老题材，思考当前的问题。在从事戏剧创作33年后，我仍然喜欢阅读和挖掘我们的根源，寻找它与当今时代的相似之处和变迁过程。这些有意义的故事反射过去，唤醒我们求知的欲望。”

由滨海艺术中心委约的《追寻-白兔记》无疑是一个贴合他创作观念的作品：凤岭联络所完成一项重大翻新工程后，安排推出一部大型歌仔戏回馈大众。联络所请来资深的吴导负责编排《白兔记》，并指派一名行政人员协调该项目。就这样，一群来自四面八方的陌生人聚集于同个排练室——参与者有国会议员、幼儿园教师、咖啡店清洁工、初级学院生及歌仔戏名伶。然而这个排练室却成为当代与传统意识形态碰撞的竞技场。戏曲灵魂在疑惑丛林中迷失方向，挫败感如末日乌云般滚滚而来。《白兔记》中神秘的兔子能否及时跳出，把他们从漩涡翻滚的井中救起，并助众人完成表演呢？

《白兔记》原剧中，兔子促成一对分离16年的母子重聚。现实生活里，它能否引导世人追寻与爱护母语和祖辈留下的文化？这是《追寻-白兔记》探索的问题。

吴文德的创作出发点是关注大众忽略的事物和文化现象，比如人们与传统艺术的微妙关系。他说：“白兔是个符号，带领观众追寻珍贵的祖辈艺术，重新认识并爱上它；白兔也意味着逃避闪躲，通过舞台的放大，提醒我们重拾面对自身原貌的勇气。我期待以最接地气的格调，探讨复杂深沉的文化断层问题，通过台上连连不断的笑声，哀悼无可奈何的失去。”

《白兔记》充满华族精神

之所以选《白兔记》改编，吴文德说：“里面有家庭伦理、夫妻关系、主仆恩义和神话事迹，满满的正宗华族精神，适合戏剧中带戏曲的再创造。剧本中的当代洋派华人和这部传统戏曲是相对立的结合，因此能产生出巨大撞击和精彩戏剧矛盾，激发观众思考与玩味。”

吴文德希望观众来看《追寻-白兔记》时别念着《咏蟹花》，因两剧主题和戏曲原料大不同。“京剧凄美和歌仔戏狂野本质上已如天地，况且《追寻-白兔记》是热热闹闹的喜剧，以轻松有趣的方式诠释传统歌仔戏——剧里有现代古代的幽默相遇，当代舞台剧演员演出经典华族戏曲，今日美学和保守意象无时无刻不冲击，可以说戏里戏外都是戏。诚邀观众来看我们如何在舞台上把一间排练室转变成歌仔戏戏台，也欣赏完全不用中华图形的戏曲服装，一睹灯光设计如何转变台前台后的绝美变化，聆听全新编曲的动人闽剧音乐，投入我花费心思营造的第17部原创舞台剧剧本的文学世界。”

新赛凤魏丽芬再登台

值得一提的是，本地百年福建戏班新赛凤的当家花旦魏丽芬自2014年封箱后，将再度登台让戏迷一饱眼福。谈到此次合作机缘，魏丽芬说：“是吴文德导演的抬爱，不嫌弃我。我从小在戏班长大，跟随家族演了四五十年的街戏，想不到他会找我去滨海艺术中心演出。当他问我时，我很惊讶，迟迟不敢答应。也是导演和孩子们，还有朋友们的鼓励，我再三思考后决定登台。他们都说：‘你做了一辈子街戏，难得有这个机会，就去试一下，体验一下也是好的’。打从我学戏，就没有老师指导，都是前辈和姐姐们教的。我也很后悔，感觉年轻时没有做到最好，没和老师学习更多经验，现在已心有余力不足。我想《追寻-白兔记》可以让我重温舞台的美好时光，回顾年轻学戏时的点点滴滴。”

这次是剧组成员口中芬姨的“限定版”复出，因为她不打算借此回归舞台。她说：“应该不太有这个能力了。一是年岁已老，上台没那么靓丽；再来就是体力也差了，跟不上年轻人的脚步。可我依旧热爱戏曲文化，我会尽我所能去支持和维护它。”

去年参演《咏蟹花》的本地京剧演员、导师张曼熙，将为该剧担任身段指导。不谙福建方言的张曼熙，努力克服语言不通困境，前期排练时，她一手对照剧本，一手做示范。

张曼熙说：“这次演出大多数演员没有戏曲基础，不过导演巧妙避开这个问题，以戏中戏方式来编演，因剧中人物本身也是没演过戏曲的，所以此剧有很多真实排练中发生的啼笑皆非的小事故，非常有意思。”

吴文德认为《追寻-白兔记》标志着他职业生涯的下一个篇章，他要不断探索华人传统戏剧，如戏曲和街戏与当代戏剧间的交集。“我们有丰富的华人历史和文化共鸣，我们的祖先和根源是福建人、潮州人、海南人、广东人和客家人，在未来10年里，我试图通过这些印记找到作为一个当代戏剧创作者的意义，以及它能为世界带来什么。”

《追寻-白兔记》3月3日至4日，晚上8时于滨海艺术中心剧院上演，购票：esplanade.com/zh-CN/whats-on/2023/quest-the-white-hare