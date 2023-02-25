今年不容错过的国际艺术大展

受疫情延宕的各项国际艺术大展将在各地恢复举行，今年有哪些非看不可的艺术展？从难得一见的荷兰维米尔画展，到北京、东京的马蒂斯大展，一一为你盘点。

随着冠病疫情松绑，国际边境开放，今年在世界各地有什么非看不可的艺术大展？

荷兰黄金时代知名画家扬·维米尔(Johannes Vermeer，1632-1675）有史以来最大规模个展，正在阿姆斯特丹的荷兰国立博物馆举行至6月4日。维米尔留存于世的作品仅35幅，这次展出28幅，或许是此生仅有的机会。

访客在荷兰国立博物馆聚精会神地观看画家扬·维米尔的作品《情妇与女仆》。（法新社）

在荷兰代尔夫特生活的维米尔，画作以宁静内敛的室内场景，明亮多彩的光线而闻名，被视为镇馆之宝，极少借展。本次大展从海牙莫瑞泰斯皇家美术馆借来《戴珍珠耳环的女孩》，还有法兰克福施塔德尔博物馆的《地理学家》，都柏林爱尔兰国家美术馆的《与女仆写信的女士》和华盛顿特区国家美术馆的《拿着天平的女人》。从未在荷兰展出的包括：德累斯顿历代大师画廊修复后的《女孩在打开的窗户前读信》。门票已售20万张，博物馆设法容纳更多访客，3月6日更新官网，快去抢票。

北京与东京的马蒂斯大展

北京UCCA尤伦斯当代艺术中心将于7月15日至10月15日举行法国野兽派创始人亨利·马蒂斯（Henri Matisse，1869－1954）的大展“马蒂斯的马蒂斯”。这会是马蒂斯在中国的首展，UCCA与法国北部勒卡托-康布雷齐的马蒂斯美术馆合作展出油画、雕塑、素描、纸墨、版画、剪纸、书籍插画、织物等200余件作品，完整呈现马蒂斯的艺术生涯。

展名“马蒂斯的马蒂斯”，意在强调马蒂斯在展览中的策划角色，因为大部分作品出自马蒂斯个人收藏，马蒂斯当年亲自参与马蒂斯美术馆的展厅布置。UCCA还将通过历史文献，以及刘海粟、丁衍庸、关良等近代画家作品资料，探讨马蒂斯及野兽派对1920-40年代中国现代绘画运动的影响。11月4日至2024年2月18日巡回上海UCCA Edge。

马蒂斯作品将在中国首展，图为马蒂斯《自画像》。（马蒂斯美术馆提供）

日本东京都美术馆也在4月27日至8月20日展出近20年来最大型马蒂斯回顾展“亨利·马蒂斯：色彩之路”。该馆从巴黎蓬皮杜中心借来约150件作品，回顾其艺术生涯。

东京都美术馆与维也纳利奥波德博物馆携手举办“1900，年轻的天才在维也纳”，展出奥地利表现主义画家埃贡·席勒(Egon Schiele，1890－1918)的油画和素描共50件作品，回顾他的艺术生平，同时展出上世纪的不少维也纳艺术佳作。

阿布拉莫维奇行为艺术 回顾展伦敦举行

由于疫情而推迟三年的玛丽娜·阿布拉莫维奇（Marina Abramović，1946年生）的行为艺术50年回顾个展，终于将在9月23日至12月10日，在伦敦皇家美术学院举行。作为行为艺术的先驱，阿布拉莫维奇在作品中测试身心承受力的极限，邀请观众与她一起体验。该展将再现她的一些经过改编的现场表演，并推出新作品。这是阿布拉莫维奇在英国首个大展。

玛丽娜·阿布拉莫维奇行为艺术回顾展今年9月在伦敦举行。（互联网）

欧美的梵高特展

今年是荷兰后印象派画家梵高（Vincent van Gogh，1853–1890）诞辰170周年，纽约大都会艺术博物馆首次举办“梵高笔下的柏树”特展（5月22日至8月27日），展出约40件油画、素描和信件，通过技术性研究分析画作细节，揭开名作背后的故事。如火焰般燃烧的柏树已成为梵高艺术表现力的代名词。

展览汇集该馆、纽约现代艺术博物馆、芝加哥艺术博物馆、布鲁克林博物馆、阿姆斯特丹梵高博物馆、荷兰库勒-穆勒博物馆等知名藏品，梵高代表作《星夜》和《麦田里的柏树》自1901年以来首次同台展出。

阿姆斯特丹梵高美术馆今年庆祝50周年，举行三个梵高展，其中，“梵高与先锋派：现代景观”探讨后印象派画家——梵高、乔治·修拉（Georges Seurat）、保罗·西涅克（Paul Signac）、埃米尔·伯纳德（Emile Bernard）和查尔斯·安格朗（Charles Angrand）等，于1882到1890年间蜂拥至巴黎郊外，通过大胆笔触和用色来描绘阳光、水流和大自然的色彩景观。此展先在美国芝加哥艺术博物馆（5月14日至9月4日），后在梵高美术馆（10月13日至2024年1月14日）展出。

另一个梵高展首次聚焦画家生命最后70天，于巴黎附近的奥维尔-苏-瓦兹的创作。他当时精神焦虑，却创作旺盛，约40幅画和20幅素描展出。此展先在梵高美术馆（5月12日至9月3日），后在巴黎奥赛博物馆（10月3日到2024年2月4日）展出。

以花卉闻名的美国现代女画家乔治亚·欧姬芙（Georgia O’Keeffe，1887－1986）曾说：“在某种程度上——没有人看到一朵花——真的它是如此之小——我们没有时间——观看需要时间，就像交友需要时间”，观看纽约现代艺术博物馆的欧姬芙展览（4月9日至8月12日）也是。该展展示欧姬芙40年来创作的木炭、水彩、粉彩和石墨作品120多件，从中了解她从纸本如何演绎为油画的创作过程。

巴黎的路易威登基金会将在4月5日至8月28日举行“巴斯奎特×沃霍尔四手联画”，展出美国艺术家让-米歇尔·巴斯奎特（Jean-Michel Basquiat）和安迪·沃霍尔（Andy Warhol）的300多件作品和文件，包括他们共同签名的80幅画作。

路易威登基金会将举行“巴斯奎特×沃霍尔四手联画”展览。（互联网）

上海博物馆与英国国家美术馆首度联手呈献“从波提切利到梵高：英国国家美术馆珍藏展”（展至5月7日），精选50位艺术家的52件油画大作，包括：波提切利、拉斐尔、提香、卡拉瓦乔、塞尚、高更、马奈、雷诺阿、莫奈及梵高等，可以一次过了解欧洲400年的绘画史。

上海东一美术馆也在3月2日至6月25日举办以波提切利为主的展览“波提切利与文艺复兴”，展出意大利文艺复兴时期佛罗伦萨画派几位代表艺术家的48件作品。