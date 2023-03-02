新编福建戏《水仙花开时》 塑雅韵风格

狮城戏曲艺术界集结各团体和演员的力量，打造富本地特色的福建戏《水仙花开时》，曲调则融合中国大陆芗剧和台湾歌仔戏，创作出自成一格的雅韵风格，以水仙花的特性阐述爱的故事。

传统老戏不乏拥趸，原创新戏则似乎久未听闻，但一出新编福建戏即将登场。

新加坡传统艺术中心主办的第七届“狮城戏曲荟萃”，携手沈秀珍芗剧团、文礼民众俱乐部芗艺歌剧团、锦绣艺术中心，和传统艺术中心戏曲研修班学员，联袂呈献一台由本地人才编剧、导演、主演和现场乐队伴奏，富本地特色的新编福建戏《水仙花开时》（下简称《水》）。

此次演出阵容庞大，集结狮城戏曲艺术界的智慧和力量共同创作。除邀请本地艺术人员参加演出外，也特邀台湾名家莅新助阵。主创包括艺术统筹兼导演蔡碧霞、编剧张姗兰、作曲兼主胡柯铭峰等。主要演员包括：陈敏慧、叶礼凤、涂秀娟、李思慧、庄毓敏、林金梅和洪凤旻等，小演员陈伯杨（9岁）和唐果（6岁）分饰幼年男女主角。

《水》是张姗兰根据新加坡各团体和演员特点量身定做的剧目，作曲柯铭峰则融合中国大陆芗剧和台湾歌仔戏的曲调，创作出与众不同、自成一格的福建戏雅韵风格。

编剧张姗兰说，此剧灵感来自水仙花，也是芗剧发展形成所在地——中国漳州市市花。她说：“我个人觉得福建戏曲的韧性宛如水仙花，福建戏在本地发展至今，经历不同年代演变，从高峰期到低谷期，起起落落，在不同阶段，以顽强适应能力生存下来。同样地，戏外的人在面对生活也须具有这份坚持。”

设计师为《水仙花开时》水仙花舞者设计的造型走清雅路线。（主办单位提供）

谈到编创过程中遇到的挑战，她说：“该如何在传统与创新之间拿捏方寸？既不能为了高雅而故意曲高和寡，也不能为了通俗一味削足适履，两者要融会贯通，雅俗共赏。对于非科班出生，只是业余爱好者的我而言，创作上颇有难度；再来最大的挑战是唱词和道白，我不是福建人，闽南语发音可能不是那么标准和规范，闽南语语法、用词跟华文有所不同，比如健康念康健，客人念人客，命运念运命等。创作过程中必须翻阅资料查证，或向熟悉福建话的老师讨教，我边写边学，尽量完善。”

传统故事注入现代思维

该剧以水仙花的特性阐述爱的故事：父母的关爱，夫妻的真爱，甚至是陌生人援助的无私之爱。张姗兰说：“我尝试在传统戏曲故事里注入现代思维，期望能提供多一些想象和思考空间，譬如剧中男主赴考失联，为某些原因选择隐瞒，究竟是对或是错？女主为了承诺，宁为孤魂也要等丈夫回归，是傻还是痴？观看者都可以有自己的解读。”

虽不是首次创作原创戏曲，但张姗兰一切清零，重新开始，希望能写出新意。“这次剧本最大的不同是故事主角从幼年演到中年，人物跨越度较大，在每个阶段和际遇有不同变化，但不能完全脱离原有人设。此外也得根据参与团体、演员条件等状况去考量调整。”

她接着说：“我发现仍有不少人误以为民间剧种的福建戏‘粗俗’或‘上不了台面’，也‘雅’不起来。希望通过这部作品，让老一辈观众重温看戏的美好回忆；让新一代观众试着去欣赏并发掘福建戏的美，包括曲调、语言、造型，甚至舞美等。”

曲调创新 编腔不多设限

曲调上的创新，将令观众相当有感。

台湾戏曲乐师柯铭峰说：“我以当代台湾歌仔戏的曲调运用方式建立这次音乐设计的主要风格。1970年代后，大量电视歌仔戏新调（电视调）的加入，提供台湾歌仔戏曲调运用更为丰富宽阔的资源，电视调随着传播媒体和影视名人优势，在闽南和新马等地区也拥有一定影响力。相对于闽南芗剧，台湾多元的曲调运用模式虽更为多样，但整体音乐的统一性在曲调选择和处理上则更需谨慎。”

这次演出由多团演员组成，大陆芗剧和台湾歌仔戏音乐曲调也各有拥护者，柯铭峰在编腔上揣摩出综合手法。“演唱者的行腔做韵习惯和发声方法，也就是角色演唱诠释，是影响风格的另一关键，也是我无法预判的。我不在编腔上做限制过多的设计，让演员依自身演唱特质发挥。期待在亲自赴新参与排练期间，能抓住这个重点做有效的调和。”

谈到和编剧的配合，柯铭峰说：“《水》唱词写作比台湾歌仔戏文本用韵规范来得自由，幸而我长期欣赏学习芗剧作品，编腔工作不构成困扰，编剧也给予我很大的空间，在必要时作用字调整。两地工作者分工分段完成一出作品，是相互理解信任，也是专业、共识和信心的展现。期待这划时代的合作，在新加坡戏曲发展历程里亮出新姿。”

《水》讲述青梅竹马的陈文晖和白雪芸少年夫妻新婚三月，文晖进京赴试，并以水仙花玉坠作为长相厮守的承诺。岂料，阴差阳错，命运戏弄，两人从此失散。直到10年后，文晖满怀思念之情回返故乡，与雪芸的香魂重逢……

这是疫情后登上剧院舞台的首部富本地特色的福建戏，主创相信观众能够感受到主办者打造本土福建戏品牌，培养本地戏曲人才的用心和诚意。

3月19日（星期日）

晚上7时45分

国家图书馆三楼戏剧中心剧院

票价：30、20、10元

购票电话：64400610

或电邮：tacsgp@gmail.com