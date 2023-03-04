厉蔚阁亚洲在港办 新越现代绘画展览

国际知名画廊厉蔚阁亚洲（LGDR & Wei）在香港的展厅举办“风景这边独好：新加坡及越南现代绘画”。由南洋理工大学艺术史系主管Karin Oen-Lee博士策展，透过学术与历史轴线的梳理，探讨新加坡与越南现代艺术基本上建构于漂泊的个体，20世纪初期的东南亚艺术家在相对动荡的环境中致力于跨越文化的探索、融合与实践成果。

厉蔚阁亚洲去年延揽熟谙东南亚艺术研究与收藏的陶启勇担任东南亚总监。该画廊首次举办东南亚主题的展览，本展艺术家大多于1920、30年代成年，尽管受教于专业培训却不囿于学院框架，广纳同时期的艺术流派思潮，自印象派、后印象派、野兽派、立体主义乃至于巴黎画派的纷呈特色，融会亚洲、欧陆、东南亚的文化，开辟出崭新的民族主义与视觉语言。展品皆向私人藏家征集或借展，不乏首度公开展示之作。

展名“风景这边独好”取自越南文学家制兰园（Che Lan Vien）17岁时所作诗句。萌发于同时期的越南现代绘画在动荡时期流露岁月静好，或可视为艺术家闪避现实动乱的慰藉或出于向往的理想化投射。参展艺术家以中南半岛美术学院早期毕业生为主，包括：黎谱、梅忠恕、阮潘正、阮嘉智、武高谈、阮忠等，他们多数于1930年代后期以降远渡巴黎，不仅在越南现代艺术史开拓新章，也在欧洲带动对东方文化的追寻。