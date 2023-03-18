艺术家林龙成：工作室无所不在

即兴发挥的艺术最真。对本地艺术家林龙成来说，他的头脑就是一座图书馆，不用等灵感。他永远做好准备随时“上阵”，随机应变地创作。心中的宇宙有多大，工作室就有多大。

以公共雕塑闻名的本地艺术家林龙成（73岁）说：“心中的宇宙有多大，工作室就有多大”。因为艺术创作讲究随兴流动，他永远做好准备随时“上阵”，处于“打游击”的流动状态，工作室无所不在。

每星期有一两天，林龙成会到工厂寻找素材（如铜、铁、不锈钢），看看有无丢弃的废料，若有适合的新材料，他当机立断，借用工厂的烧焊切割等机器及工人进行雕塑创作，省下许多时间。用不上的废材有时储藏在他位于实龙岗的工作室。

林龙成用建筑工地的现成物创作出得奖的软钢雕塑《成长》。（陈来福摄）

林龙成擅长利用建筑工地的现成物（found object）创作出得奖的软钢雕塑《成长》，还有铁雕《针》、不锈钢雕塑《圆圈》《逗鱼》，在冷气管上加工的铜雕《奔向星辰》等作品。他说：“雕塑家用材的范围很广，艺术家必须灵活，随机应变地创作。我的头脑就是一座图书馆，不用等灵感。相对于绘画创作，雕塑装置需要更大的空间，对艺术家精力要求更大。”

即兴：艺术创作最有价值

林龙成用现成物创作铁雕《针》。（陈来福摄）

林龙成回溯早年住在甘榜，雕塑随意摆放周围空地上，到了1980年代初拆迁到组屋，居住空间缩小，不得不把一些用现成物创作的作品丢弃，只能转向水墨创作。当时这些雕塑不能卖，他自己也不觉得有价值，近年来新加坡国家美术馆策展人经过研究，告知他这些即兴发挥的艺术最真，才觉得丢了很可惜。

林龙成的雕塑《理发匠》表现日常生活的一面。（陈来福摄）

林龙成在1980年代租过武吉巴督甘榜的木厂创作，直到甘榜消失。他曾任职于报业控股市场部的平面美术设计师五年，1986年在武吉巴督创办百禾美术学校（经营至2007年），聘请艺术家巫思远、蔡逸溪、曾纪策、麦毓权等教学，他负责行政，将画室设在学校楼下，创造空间，争取时间创作。

1997年至今，林龙成租下古楼画室一个面积50平方米的单位，既要储藏材料，还要储藏完成的作品，连创作也没法进行，因此他用多年的积蓄，并在家人出钱帮忙下，买下实龙岗工业单位，加上停车位，面积106平方米。

凌乱：工作室真实状态

不凌乱，就不是工作室真实的状态了——林龙成的工作室散置各种素材、用具、模型与不同媒介的作品。

林龙成说，以前，小件雕塑模型在古楼画室做，提上飞机，到外地工厂后，用人工放大，现在有了电脑技术，他在家里用电脑做出雕塑的设计。大件雕塑的组装与丝印的创作在实龙岗工作室进行，而大件的雕塑还是得在国外才能完成。

林龙成在古楼画室做小件雕塑模型，这里也储藏200多件作品。（陈来福摄）

1991年为了发展雕塑，林龙成以《新加坡拉猫》获得旅游局委托，到泰国寻找创作所需的铸铜。他从2002年起，在泰国借用他人的空间做雕塑，2005年以后，在曼谷西郊Dongkherm地区以月租500新元，租下180平方米空间，有需要时，聘请兼职工人，完成不少公共雕塑的委约项目。

目前，林龙成散布全岛各处的艺术性公共雕塑多达37件。他以新加坡历史为题材，写实生动地表现了先辈早期生活面貌的作品有《红头巾》《踢毽子的小孩》《拉人力车的车夫》《劳工苦力》，也有利用工业素材塑料袋与钢铁等创作的概念艺术装置。

林龙成的公共雕塑在曼谷西郊工作室完成，图为其知名的《红头巾》雕塑系列。（陈来福摄）

正是在泰国，林龙成得以接触到当地独有的素材——蜡，让雕塑的发挥空间更大。林龙成毕业于巴哈鲁丁职业专科学校花布设计，其雕塑与水墨等创作，仰赖于自学。他说，泰国早年用泥土来做雕塑，但泥土会裂，蜡则不会，也很好用，雕刻效果更好，可循环再用，1990年代后成为雕塑的普遍用料。他所用的雕刀也是泰国钢制。以前每个月，他都跑泰国一趟，冠病疫情后，他放慢脚步，有委托项目才过去。

林龙成做过很多发展商的公共雕塑，作品重量可达三四百公斤，而当建筑工程尚未完工，车子无法开进，雕塑只能在一片烂泥巴中，靠十几个人力扛入设置，其艰辛非一般人可以想象。他近年完成的文殊中学的四件雕塑，也需要六个工人扛装。有些雕塑完成后，得等几个月后才安装，就用帆布包裹，储藏在实龙岗工作室。

工作室也是储藏室，古楼画室与实龙岗工作室各自藏有200多件作品，除了雕塑，还有水墨、绢印版画、拼贴艺术、油画、速写、陶艺等，可看出林龙成是创作的多面手。

空间：对艺术家非常重要

林龙成认为，空间对艺术家来说是非常重要的，但经常买不起，租又贵，艺术家若不灵活，无以创作。环境逼人，当初他想出国读艺术，但家境又穷，而不出国就不能创作吗？那不可能。艺术家就是要设法创作，也不需要太舒服的环境。

他想起一次与泰国年轻艺术家到清迈农村，当场用柳树干与藤来创作装置，笑说：“我已训练到一闭上眼，冥想画面，马上就有画面出现。”