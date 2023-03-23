高行健近作展“夜深沉”

2023年1月4日过了83岁生日的高行健，于1月27日在爱丽舍宫获法国总统马克龙颁予法国荣誉军团勋章。本地谁先觉画廊为庆祝其创作成就，特别举办“夜深沉——高行健近作展”，展出高行健28件纸本水墨画，其中17幅作于2020至2022年。高行健为国际知名艺术家，也是2000年诺贝尔文学奖得主，兼作家、剧作家、导演、画家、摄影家和哲学家于一身，在2008年米兰艺术节被誉为“现代文艺复兴人”。生于中国江西赣州，1987年移居巴黎，成为法国公民的高行健选择用水墨作画，因为这个历史悠久的媒介蕴含画者的灵气。他儿时学过油画，把几种不同的墨层叠于作品上，带油画的味道。他作画爱听古典音乐，让意识深入和弦，转化为作品上的笔触，专注于描绘内心视象，说过“在用语言无法表达的地方开始画”。画作完成后晾在一旁，修改或不，装裱后，随心之所想，定个标题。自1985年起，高行健在欧美亚博物馆和画廊举办90多场水墨画个展。2015年，比利时皇家美术馆和伊塞尔美术馆隆重举办他的双展。2019年，高行健因文集《呼唤新文艺复兴》意大利文版获颁罗马奖。展览即日起至4月1日，星期一至五上午10时至晚上7时，星期六上午11时至傍晚6时，在谁先觉画廊（50 Cuscaden Rd HPL House #01-01 S249724）举行。