日本三得利美术馆展示生活中的美

本报记者不久前参观日本东京六本木区的三得利美术馆。该馆另辟蹊径，以生活中的美为主题，从零开始，一边借展品办特展，一边累积收藏，至今超过3000件。

一件藏品也没，可以创建美术馆吗？可以的。日本三得利美术馆（Suntory Museum of Art）就是一个典范。

本报记者不久前在日本三得利集团邀请下，参观三得利美术馆，由美术馆统括副支配人、4月起升任统括支配人的丹羽徹（Toru Niwa）介绍美术馆的创办理念。佐治敬三1961年当上三得利集团社长时，倡议创建一家美术馆。三得利集团由鸟井信治郎在1899年创办，从事饮料制造，他相信企业应该丰富提升人们的生活，并以慈善方式回馈社会。接任的佐治敬三则认为，在经济迅速发展中，应该更加重视文化艺术的力量。他到欧美等地旅行时发现，当地传统工艺保留得当，并与现代生活接轨，萌生了这样的念头——“我希望日本人民更加了解日本传统的优点与美丽，并在今天的生活中感受到它的广度和深度。”

当时的专家认为没有馆藏就经营美术馆，犹如堂吉诃德般愚蠢，不知道美术馆是什么。然而，丹羽徹说，正是从零开始，让三得利美术馆另辟蹊径，专注于筹办特展，而非常设展方式来经营美术馆，充分体现了三得利集团“志在新，勇于行（Yatte Minahare）”的核心理念。

国际知名建筑师隈研吾设计的三得利美术馆大楼外观。（Keizo Kioku摄）

美术馆以“生活中的美”为主题，至今已举办386个展览，累计总访客人次为800万。美术馆由十名策展人，每年策划约六个展览，每年参观人次约30万。美术馆也和国际重要美术馆合作办展，比如：日本浮世绘画家葛饰北斋展览展出日本国内与大英博物馆的馆藏、法国玻璃艺术家埃米尔·加莱（Émile Gallé）展览获得巴黎奥赛美术馆支援、美国明尼阿波利美术馆的日本绘画名品展。

美术馆刚结束的特展“没后190年：木米”(A Mokubei Retrospective)，是从日本各地超过50家公私收藏中借来186件艺术品，展出江户后期京都知名陶艺工匠、文人、南宗画画家木米（1767-1833）的陶瓷、绘画与日记等文献资料，展品十分精彩，展览办得有档次。

木米幼名八十八，字佐平，号青来、百六散人、古器观、亭云楼、九九鳞、木米，晚年因失聪改号聋米。30几岁的木米看到清乾隆海盐朱笠亭所著《陶说》，以陶为志，入门于奥田颍川，后受聘于加贺藩前田家，致力于复原失传的加贺九谷烧。

木米一生倾慕中国古陶瓷，陶瓷创作以煎茶器具为主。煎茶当时广泛流传，并与诗歌、书法和绘画创作密切相关，成为文人自我表达的方式，茶道本身成为一门艺术。木米的煎茶器具生前获得赞誉，被评为中国作品的临摹巧本。他为煎茶道流派“花月菴流”创始人田中鶴翁创作的煎茶陶瓷风炉和茶碗外观，密密麻麻地铭刻着唐宋诗词，流露其强烈的个性与顽皮的精神。

50几岁开始绘画的木米，受中国明清文人画的影响，画风自由潇洒，为南宗画派的出色画家。其作以山水画为主，描绘宇治茶产区的晨早风景，也有秋霁访渔图、菊石图等。他与同时代著名文人、画家如田能村竹田、高芙蓉、木村蒹葭堂、赖山阳等皆有交游。

三得利美术馆国宝级馆藏为13世纪镰仓时代的浮线绫螺钿莳绘手箱。（三得利美术馆提供）

藏品超过3000件

美术馆一边办特展，一边收藏，累积至今超过3000件藏品，涵盖漆器、陶瓷、绘画、染织等日本古美术，包括一件日本国宝、15件重要文化财和21件重要美术作品。

镇馆之宝为国宝——13世纪镰仓时代的浮线绫螺钿莳绘手箱。重要文化财包括：镰仓时代佐竹本·三十六歌仙绘源顺像、室町时代狩野元信作酒伝童子绘卷、桃山时代的泰西王侯骑马图屏风、江户时代锅岛藩窑的染付松树文三脚皿、尾形乾山作白泥染付金彩薄文盖物等等。2023年12月20日至2024年1月14日，美术馆将展出国宝或／与重要文化财名品馆藏。

三得利美术馆以生活中的美为主题的部分馆藏。（Keizo Kioku摄）

美术馆从江户时代到19世纪的玻璃艺术收藏也蔚为可观。2023年举行的展览包括：古今的吹制玻璃、日本的昆虫爱好者、幕末明治时代的绘师。

三得利美术馆馆藏涵盖漆器、陶瓷、绘画、染织等日本古美术。（Keizo Kioku摄）

在都市客厅观赏美

美术馆开馆时位于东京都千代田区丸之内皇宫大厦，1975年搬迁至赤坂见附的三得利大楼，2007年3月再迁至六本木的东京中城，与国立新美术馆、森美术馆合称“六本木艺术金三角”。

三得利美术馆由国际知名建筑师隈研吾设计，让公众在“都市客厅”般静谧舒适的氛围中，欣赏生活艺术的美。占据两层楼的美术馆采用柔和的和纸、威士忌桶的美国白橡木与泡桐木等素材来打造，展柜用LED照明。馆中设有茶室“玄鸟庵”，举办茶道等课程。记得上到美术馆最高层，得以俯瞰一览无遗的六本木区都市景观。

三得利美术馆让公众在“都市客厅”般静谧舒适的氛围中，欣赏生活艺术的美。（Keizo Kioku摄）

美术馆设有茶室“玄鸟庵”，举办茶道等课程。（Keizo Kioku摄）

三得利美术馆位于东京都港区赤坂九丁目7番4号，网站https://www.suntory.com/sma/。