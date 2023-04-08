早报百年庆办“狮城美术•百年光华”秋斋特展

为庆祝创刊百年报庆，《联合早报》联合新加坡华族文化中心，将在6月2日至7月16日，主办“狮城美术•百年光华”秋斋藏品特展。

特展集中呈现新加坡近百年来80位本地第一代到近代知名画家的160件作品，涵盖油画、粉彩、水彩、水墨、书法，全面展示我国美术史上的百年光华。

秋斋作为新加坡著名收藏斋号，一向以中国水墨画收藏著称，本次特展却是秋斋首次以本土美术为收藏主轴的一场视觉盛宴，配合展览将出版秋斋珍藏《狮城美术》精美画册。

李曼峰《沙爹小贩》，油彩纤维板。（秋斋珍藏）

秋斋主人曾国和受访时说，秋斋收藏的狮城美术有近300件。新加坡美术的组合与移民分不开，秋斋呈现的画家中，过半是移民，来自中国广东、福建、浙江、海南、印度尼西亚和马来西亚，他们在新加坡落地生根，共同创造了狮城美术的光华。即使第二代画家也有不少在中国出生，南来定居狮城。他们南来后，塑造出一篇又一篇南洋美术史诗，从色彩、创意到构图，与他们原有的艺术传统相比，取得非常了不起的突破性成就。

作为早报百年庆其中一项大型活动，以及新加坡华族文化中心“华彩2023”文化节节目之一，“狮城美术 • 百年光华”也将展出早报珍藏、本地名家雅赠的24幅书画撷珍，包括先驱画家陈文希、陈宗瑞和刘抗，书法家潘受、陈声桂，还有林子平、蔡名智、陈建坡等画家作品。

潘受在鼠年为《联合早报》书写的对联“狮子城欢歌建国 鼠须笔妙竞题春”。（李欣赏摄）

《雅意》见证报社与艺坛情谊

新报业媒体信托华文媒体集团首次将多年来所得的书画藏作加以梳理、评析，出版成书《雅意：新加坡华文报藏书画撷珍》。

《联合早报》由创刊于1923年的《南洋商报》和1929年发刊的《星洲日报》在1983年合并而成。新加坡华文报百年发展中，收藏了200余件书画作品，主要来自艺术家的主动雅赠。无论赠者之情，还是报社收藏之意，皆涵雅意，加之书中采撷乃收藏的精华，因此书名为《雅意：新加坡华文报藏书画撷珍》。

《雅意》由早报副刊资深高级记者黄向京撰写，从华文报收藏中精选89幅作品，新加坡书画43幅、海外作品46幅，以水墨画居多，也包括书法、水彩画、油画和一件陶塑，创作媒介颇为多元。

印刷精美，厚188页的《雅意》将在6月1日（星期四）“狮城美术•百年光华”特展开幕当天发布。届时将邀请艺术家及艺术爱好者出席。