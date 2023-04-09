从香港转移阵地 Vinexpo亚洲酒展5月本地登场

Vinexpo亚洲葡萄酒及烈酒展览会今年从香港移狮新加坡，酒展筹办商Vinexposium总裁鲁道夫·拉梅斯透露，来新办展不是短线操作，而是长期规划，他希望日后每年在新港两地轮流办展。

Vinexpo亚洲葡萄酒及烈酒展览会2023年从香港转移到新加坡，将于5月23日至25日在滨海湾金沙会展中心举行。

1981年由法国波尔多工商业协会创办的Vinexpo，是世界顶级酒展之一，自1998年起，每隔两年在香港举办至2019年冠病疫情暴发后暂停。法国波尔多产区专家、中国葡萄酒与日本甲州葡萄酒权威庄布忠受访时说：“Vinexpo亚洲展从香港迁至新加坡，每个人（参展商和潜在访客）都在想这个问题：这是一次性的安排，还是在香港取消防疫限制后，Vinexpo亚洲展会重返香港？”

酒展筹办商Vinexposium总裁鲁道夫·拉梅斯（Rodolphe Lameyse）接受《联合早报》采访时说，Vinexpo亚洲展2023年起，将从每两年一次改为每年举办一次，来新办展不是短线操作，而是长期规划。他将到两个月前才开放边境的香港考察，看市场与否恢复，与进口商讨论，然后在4月底决定，2024年亚洲展要在新加坡，还是回到香港举行。他个人倾向于每年在新港两地轮流办展。