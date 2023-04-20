泰国艺术家里克力　挪用西方画作探讨动物的灭绝

国际知名的泰国当代艺术家里克力·提拉瓦尼加在本地举行最新个展，通过40件作品来探讨动物的灭绝，挪用西方经典油画，质疑西方人对自然环境的态度。访客须用手电筒的紫外线照射，才看得到版画上濒临绝种的动物图案。

在国际知名的泰国当代艺术家里克力·提拉瓦尼加（Rirkrit Tiravanija，62岁）最新个展上，访客须要手电筒的紫外线照射，才看得到版画上濒临绝种的动物图案。展名“我们不认识我们看不到的东西”（We don’t recognise what we don’t see）扼要道出，因为人类的盲点，不少动物面对生存的危机。

艺术家里克力为本地媒体导览时说，作品以太阳能粉尘墨水创作，打印后，图案会消失，只在日光下或以紫外线照射才能显现。本次个展，他通过40件作品来探讨灭绝的主题，其中一个系列挪用西方经典油画再创作，质疑背后的叙事观点——启蒙运动加剧了自然与文化的鸿沟，而人们对科学与知识的渴望，削弱了对自然生态中，非人类生命形式的尊重。

里克力以意大利画家乔瓦尼·贝利尼的《圣母子》（约作于1480年代）切入，画面上的圣母与圣子消失了，换成婆罗洲猩猩的母子骷髅头骨。威尼斯画家彼得罗·隆吉的油画《威尼斯犀牛展》（1751），描绘了印度犀牛克拉拉第一次被带到欧洲各地展出，出现在威尼斯的狂欢节，里克力让油彩犀牛消失，变成骷髅头犀牛。