佳士得、邦瀚斯春拍新加坡预展 东南亚艺术市场兴盛

国际拍卖行佳士得、邦瀚斯春拍即日起，陆续在新加坡举行预展，有什么展品值得关注？新加坡艺术拍品又有哪些？

新加坡先驱画家张荔英、刘抗、陈宗瑞等，近几年纷纷创下艺术家拍卖纪录。国际拍卖行佳士得（Christie’s）春拍将在5月底举行，新加坡预展从即日起（4月29日）至4月30日上午11时至傍晚6时，在新加坡艺术之家（1 Old Parliament Lane）举行。今年的佳士得香港春拍非常难得地同台推出新加坡五位先驱画家——陈文希、钟四宾（泗滨）、陈宗瑞、刘抗和张荔英的作品。

张荔英的静物油画《红毛丹、山竹和黄梨》去年在佳士得香港秋拍，以1305万港元（约227万新元）创下画家新拍卖纪录。今年香港春拍将拍卖张荔英作于1965年的静物油画《静物与榴梿》（46x55厘米），估价500万到800万港元（85万到136万新元）。张荔英大部分作品由李氏基金捐献国家，市场上极少见到其作，屡创拍卖纪录。

《静物与榴梿》背后的故事《静物与榴梿》描绘热带果王榴梿、藤篮内的果后山竹和红绒绒的红毛丹，用色鲜丽。佳士得新加坡董事经理莫锦川受访时透露，当年张荔英有个华裔小男生邻居常充当她的马来裔男童模特儿，帮画家采摘红毛丹。张荔英曾对他说：“红的熟的好的红毛丹，你拿去吃，我要半熟红中带绿的，画起来较有层次感。”