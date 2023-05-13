邓汝能黑白水墨长卷 描绘牛车水人间世

本地水墨画家邓汝能（64岁）“常驻”牛车水10年，在街头写生作画的集大成作品是长18英尺（548厘米）、高95厘米的水墨长卷巨构《人长久》，边走边看富于变化的牛车水市井风俗画卷。

长卷以史密斯街与丁加奴街为背景，以人为本，最为壮观。记者与邓汝能一起细数画中人物，至少有250个，且确有其人，画家说得出他们是谁，身形动作服饰表情也有据可考，诸如前夜总会歌星乐手、牛车水广场排舞群、下棋唱歌的乐龄人士、脚踏车队、逛街群众、华巫印洋、猫狗鹦鹉等都入了画，带出紧密的社区情感联系，重叠交叉成社会的缩影。

邓汝能水墨画《日日好日》上了点颜色。（受访者提供）

芸芸众生触动画家

正是在牛车水舞台芸芸众生上演的人间世，最触动邓汝能，化为画笔下黑白的浮世绘世界。邓汝能说：“你得喜欢人才能画人。人是舞台的重点，没有了人，城市没了生气。有了人，城市才有生命力，画面才有张力，作品才有生活气息，观众能感受得到。”展名因而引用宋代大文豪苏轼《水调歌头·明月几时有》的“人长久”，本次展出的24张作品，记下邓汝能与他人的美好相遇。

传统中国画长卷构图以山水风景居多，邓汝能的长卷则以人物构成叙事主轴，占据了画面的前景，市井风情题材类似《清明上河图》。说是现场写生，却也融入画家的戏剧性想象，否则，球星梅西怎么会出现在牛车水，他的踢球动作与街头舞步如此和谐？

邓汝能将活跃于牛车水广场唱歌跳舞的乐龄人士画入长卷《人长久》。（受访者提供）

成为历史的印记

邓汝能长卷的记录繁琐细腻，牛车水错落有致的建筑像“山城”，远处珍珠坊的组屋高楼，近处美食街柱子上方的红头巾建筑女工塑像，新移民的餐馆招牌，“猫山王”榴梿档口，楼上窗花阳台挂上春联“兔年吉祥”，有人做瑜伽或望向看画的人。日后这些魔鬼细节将成为历史的印记。邓汝能说：“观者可从画面的中心建筑切入，也可从画中的任何角度切入。”

邓汝能的画面既有水墨的墨韵晕染，又有西洋绘画的光影描绘。他于2002年举行“再见牛车水”画展，展出小幅的彩色水墨画，而今的牛车水画面色调纯粹的黑白，偶尔加点颜色，主要以白描勾勒人物形象，朴实隽永。

长八英尺的《美满团圆》就上了过中秋的颜色，“大中国”月饼、弥勒佛像、各式灯笼等点滴，让人感染画家置身于节日之中的欢愉。每逢新年和中秋，邓汝能天天到牛车水“报到”。他也画过东部的如切路店屋，最适合外国人居住的社区，但他说，如切路仅有一条街，不如牛车水的丰富多元又有趣，天天都有事情发生。儿时常随父母到牛车水的高要会馆，邓汝能见证牛车水的变迁，在他画中，牛车水是人间乐土，日日好日。

邓汝能水墨画《上下求索》描绘后巷的旋转楼梯。（受访者提供）

少时拜书画篆刻家施香沱为师，邓汝能做过几年的广告公司设计师后，全职作画已有30多年。他画过胶彩、混合媒介，做过拼贴、陶瓷雕塑，而今一边摄影，一边在街头巷尾寻常百姓活动的地方写生，传播分享艺术创作的经验及喜悦。

展览即日起至5月28日每天中午12时至晚上7时，在集菁艺社（76 Bras Basah Road，Carlton Hotel，#01-01 S189558）举行。