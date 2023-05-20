南治国以闲书写菊花诗

“星洲闲人”南治国博士（55岁）的人文水墨专场，今年3月在上海宝龙艺术中心展出。北京的御汤山艺术空间于4月为他举办“墨亦花——新加坡南治国博士书法展”。从5月20日起，本地卓尔书店画廊举行“墨亦花——南治国博士闲体书法展”。

有别于北京展览，“墨亦花”本地展展出的十几幅闲书作品中，有近半和中国文人喜欢的菊花有关。菊花在中国文人心目中地位极高，曾在大学讲授文学和翻译课程的南治国以闲书书写屈原、陶渊明、骆宾王、白居易、欧阳修、苏东坡、纳兰容若、曹雪芹等人的咏菊诗。

南治国说：“菊花不仅是中国文苑中的宠儿，也是历代书画家笔下的清客。这次展览，我试图用我的闲体书法，用笔墨来演绎历代文人作品里的菊花，在创作过程中真切地感受到菊花的高洁与雅逸，心里时时都有一份感动。元稹说‘不是花中偏爱菊，此花开尽更无花’，我深以为然。”

南治国特别构思一首短诗《致菊花》，印在展览海报上：你是诗人的花——夕餐秋菊之落英／看，那是屈子仰你高洁／你是隐者之花——采菊东篱下／听，这是陶潜慕你清逸／我读整部华文诗史／你一直都是南山的风／挟裹诗的呼吸与灵气／让贞秀凌霜更艳／让相思，在重九之日／凄然却美／也是你啊，总用风流酿酒／惹瘦的诗人，醉卧东篱。

南治国作品《人淡如菊》。（南治国提供）

展览从5月20日至30日每天上午10时30分至晚上7时30分，在卓尔书店画廊（501 Orchard Road, Wheelock Place #02-18, S238880）举行。