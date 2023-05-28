雅意：新加坡华文报藏书画脉络

为庆祝《联合早报》100周年庆，新报业媒体华文媒体集团首次将多年来所得的200余件书画加以梳理，选出国内外60几位艺术家约90件作品评析，出版成书《雅意：新加坡华文报藏书画撷珍》。本文追溯这些藏品的由来，不啻为报人与艺术家情谊，更是对文化尊重的见证，以及华文报在推动书画艺术所扮演的角色。
为庆祝《联合早报》100周年庆（由创刊于1923年的《南洋商报》和1929年发刊的《星洲日报》在1983年合并），新报业媒体华文媒体集团首次将多年来所得的200余件书画加以梳理，选出新加坡与海外60几位艺术家约90件作品评析，出版成书《雅意：新加坡华文报藏书画撷珍》。
藏品主要来自书画家的馈赠，不少作品题款佐证了雅赠的对象为报纸单位，由当年华文报管理层与公关经理经手，经常刊载于报章。无论赠者之情，还是报社收藏之意，皆涵雅意，加之书中采撷乃收藏的精华，因此书名为《雅意：新加坡华文报藏书画撷珍》。
《雅意》收录评析的新加坡书画有43幅，海外（以中国为主）作品46幅，以水墨画居多，也包括书法、水彩画、油画和一件陶塑，创作媒介颇为多元。因为媒体的性质，不限于书画家，也有知名学者周策纵、冯其庸等作品。
新加坡华文报百年发展之所以会出现书画收藏，与华文报文人办报的传统紧密相关，有别于西方媒体。前资深报人杜南发在《报人的身影——郑文辉〈笑傲报林〉》指出，中国现代报业的主编或作者，从早期科举文人、洋场才子，到新文学人物、留学生等专业新闻从业员，他们的学识背景与价值取向，配合报纸性质，往往主导报纸的风格与表现。新加坡华文报的发轫与发展也循此模式，从一开始，报人都具有文化人身份。
华文报业于1970年代公营化之前，任何报章产业，包括送给报章的书画，都归入掌舵《南洋商报》与《星洲日报》的两大家族私人拥有。这两大报章在1975年改组为公共公司，1983年3月15日合并为《联合早报》和《联合晚报》。1984年8月4日正式成立新加坡报业控股有限公司，集新加坡新闻与出版有限公司、海峡时报有限公司与时报出版有限公司于一屋檐下。
为知名艺术家办展
曾任《早报》《晚报》副总编辑、《新明日报》总编辑的杜南发在访谈中指出，公营化之后的报馆仍如既往资助书画家办个展，他们转而送画以表示感激之情。书画家基于对报馆的尊重，逢年过节赠送作品给报馆。
曾在联合早晚报任职30年，文教部前高级经理胡杰在访谈中说，1980及1990年代中期以前的华文报抱持推广中华文化的使命，主办诸多活动，比如通过“春到河畔迎新年”将中国传统文化引荐到新加坡；通过国际华文文艺营，把握海峡两岸尚未开通的历史契机，将中港台等知名作家汇集于狮城；自1980年代中国改革开放后，也为不少中国著名艺术家筹办个展，包括：唐云、董寿平、王个簃、黄胄、范曾、宋雨桂。
胡杰对华文报筹办的两个展览印象深刻，一个是名画家范曾1990年来新举行个展，报馆安排他下榻一家五星级酒店双人套间。胡杰透露：在酒店房间内的中国公安不知道范曾从隔着一道门的另个房间溜走，飞去香港，与当时女友（后来成为太太）楠莉奔走巴黎，轰动艺坛。
胡杰另一个印象难忘的展览是中国油画还没受人关注时，与时任《联合晚报》总编辑陈正飞往沈阳，与中国油画学会合作，挑出130位老中青油画家（包括靳尚谊、刘迅、宋惠民），在1989年举行第一届“中国现代油画大展”。胡杰说，当时吴冠中油画售价一般，报馆作为主办方，极力说服眼科专科医生林少明夫人以15万元购下吴冠中的《家》，创全场最高价。报馆的中国现代油画大展办了两届，为大规模推广中国油画做出贡献。
时任中国北京保利国际拍卖有限公司总经理李达在2006年接受本地报章访问时曾说，新加坡是中国以外，存留徐悲鸿作品最多的地方。中国一流的画家例如李可染、李苦禅、刘海粟、朱屺瞻、吴冠中等都留下很多作品在新加坡。中年画家如赵准旺、石虎、宋雨桂，甚至1970年代出生的年轻油画家，也到新加坡办画展。
海派书画艺术传到我国
中国各地不同流派的书画艺术流传我国，尤其海派一脉对新加坡书画篆刻艺术影响深远，徒孙众多，包括：海派大师吳昌硕传人王个簃弟子黄葆芳、范昌乾等。王个簃在黄葆芳牵线下，在1985年应南洋·星洲联合早晚报邀请，以89高龄在国家博物院画廊首次举行个展，10月9日在仁定巷报业中心礼堂现场画了横报中堂《山茶花》与写了石鼓文书法《龙马精神》赠送报业中心。黄葆芳在本地举行第一次个展时，上海的王个簃撰文《永葆艺术芬芳》庆贺。
从中国南来定居新加坡的艺术家不少毕业自上海美专，包括：黄葆芳、刘抗、陈人浩、陈文希，与该校创办校长刘海粟是师生关系。刘抗与刘海粟有数十年师友情谊。刘海粟来新两次，第二次是在刘抗安排下，1987年在国家博物院画廊展出近百件作品，6月21日应联合早晚报之邀，在仁定巷报业中心礼堂演讲，并赠送一幅取材上海西郊公园熊猫的水墨画予该报。
胡杰指出，当时艺坛前辈以黄葆芳、刘抗、潘受、陈文希和吴在炎，与报馆的关系最为密切。刘抗创办新加坡艺术协会，连任会长，也是中华美术研究会会长，曾任国庆美术展与文化部美术咨询委员会主席。黄葆芳连任中华美术研究会会长，曾率领新加坡访华美术考察团访中国。凡华文报举办画展或演讲，挥春雅集，邀请出席讲座，艺术家都鼎力支持。胡杰负责邀请，往往一通电话就能谈妥，接送艺术家们往返报馆，合作愉快。
华文报收藏的合作画《柳荫浴牛》于乙丑年（1985）开春雅集，由潘受题字，范昌乾、欧阳兴义、陈建坡、黄葆芳和赖瑞龙共同完成。陈文希的水墨画《三阳（谐音“羊”）开泰》全版刊在1991年2月13日《联合晚报》新年特辑封面，相信是陈文希仅有的一幅三羊画。
报社历来都设礼堂，1985年竣工，可容纳五六百人，位于仁定巷82号的报业中心礼堂，成为举行展览、发表演讲和现场挥毫的重要场所。中国著名画家程十发1985年来新讲学，在仁定巷报业中心礼堂演讲挥毫《平安长乐》赠送馆方。中国画驴名家黄胄1986年应南洋·星洲联合早晚报和国家博物院画廊之邀，举办“黄胄个人画展”，2月20日在报业中心礼堂演讲挥毫的《三驴图》和《八驴图》分别送给博物院和报馆。中国画家宋雨桂在赠送报馆的作品题款中表达对报章“恩主”为其画展宣传、邀请演讲的知遇之恩。
报馆筹办艺术展，与当时馆方高层雅好艺术的素养品味与大力推动息息相关，他们也与艺术家密切往来，包括：收藏新中书画的《南洋商报》《早报》总编辑莫理光；平时爱写书法赠字的《晚报》前总编辑陈正，为宋雨桂等画家画展牵线；杜南发为旅居洛杉矶的著名电影导演胡金铨搭桥，1984年在报业中心礼堂举行胡金铨在海外第一个书画个展，也将台湾媒体名人高信疆的“世界华人造型象棋大展”带到新加坡展出，华文报收藏台湾陶塑家张炳钧的仿唐三彩立体象棋。
贺报章周年庆
凡华文报章庆祝创刊周年纪念，会邀艺文圈人士书写贺词寄语志庆。华文报藏画一些出自《新明日报》创刊21周年（1988年）特辑，在时任总编辑吴元华邀约下，几十位书画家（包括黄葆芳、潘受、刘抗、陈瑞献、陈声桂、陈有炳、何家良）、作家和学者友情志庆。《新明》创刊50周年时，佛光山开山宗长星云大师应时任副总编辑朱志伟之邀，挥毫《人民心声》，挂于该报入口处。
华文报的书画收藏处于被动状态，主要来自艺术家馈赠，什么都收，作品水平自然参差不齐。然而这些藏品不啻为报人与艺术家情谊，更是对文化尊重的见证。它可说是媒体业的“副产品”，并非商业行为，从未出售。杜南发说，2000年以后，随着社会关系趋向商业化，报馆与艺术家关系愈发疏离淡化，雅赠书画行为多不复见。
《雅意》精装书售价$78（未含消费税），6月中旬起在纪伊国屋书店、大众（百胜楼）、友联、友谊出售。读者也可在“狮城美术•百年光华”画展现场购买。即日起至6月15日，上集品店Zshop（https://bit.ly/3OyI0g1）订购，可以$62.40（未含消费税）推介价购得。配合 《雅意》 出版 ，也推出限量版精美毛毡提袋，设计取自画册精美画作，原价$18，推介价$15（未含消费税）。画册加提袋配套推介价为$80（未含消费税）。数量有限，售完为止。
《雅意》新加坡作品精选展出
“狮城美术•百年光华”画展这次将展出的作品之一，包括已故书法家潘受在1998年获南洋理工大学颁授名誉博士学位时，有感而作的一首七绝。
1953年由民间创办的南洋大学，由福建会馆捐地建校。当时，名为潘国渠的潘受，曾经担任过南大的执行委员。1955年南大开学后，在学校没有掌校者的艰难时期，出任大学秘书长。
南洋大学在1980年与新加坡大学合并，1992年，原校址成为新设的南洋理工学院校址。1991年南洋理工学院升格为大学，简称“理大”，到1995年才改称“南大”。南洋理工大学的历史是否与南洋大学的历史衔接，没有定案。而潘受当时在接受名誉博士学位时，也提出为南洋大学复名的要求，成为华社当时关注和讨论的课题。
当年，采访他获颁名誉博士学位新闻的记者是李慧玲（现为华文媒体集团社长），87岁的潘受受访时几度哽咽，写下一首七绝，赠予记者：
谁共伤心泪一弹 罪魁竟办沐猴冠 平生文债浑闲事 百感今朝下笔难
他告诉李慧玲：“当年南洋大学学位不受承认，南大毕业生没有出路，而后来南大慢慢也就没有了。我是看着第一批学生毕业的人，不是罪魁是什么？今天我却穿戴起衣冠，获颁这个名誉学位，虽然是恭敬接受，但自己真是惭愧得很。”
李慧玲这次借出参展时说：“我不懂书画，无意间得到的这幅字，更多是跟新闻有关。我当时跑新闻也没有几年，潘受先生悲伤地写了这幅字赠我，我的直觉是：自己要把它当作文物保存，因为这幅字跟南洋大学的历史有关。新闻工作者要有意识，自己在见证历史。”
画展将从6月2日至7月16日上午10时至傍晚6时，于新加坡华族文化中心七楼展出。华文媒体集团收藏展出的画作共20幅，包括挂于联合早报的潘受行书《联合早报》《联合晚报》，以及陈文希、陈宗瑞、范昌乾、刘抗、蔡名智等的作品。