法国吉美亚洲艺术博物馆主席林茨：强化与亚洲文化对话

在迅速发展的时代，亚洲显得愈发重要，吉美作为专注于亚洲艺术的博物馆，与亚洲的文化对话也更重要。去年底上任的法国国立吉美亚洲艺术博物馆主席雅尼克·林茨博士不久前来新，与本地几家博物馆代表会晤，强化与亚洲博物馆的联系。

去年底走马上任的法国国立吉美亚洲艺术博物馆（Musée National d’art asiatique-Guimet）主席雅尼克·林茨博士（Dr.Yannick Lintz，59岁），不久前来新三天，与国家文物局、土生文化馆、印度传统文化馆、国家美术馆等代表会晤，旨在强化与亚洲博物馆的联系。

吉美博物馆由实业家爱米尔·吉美（1836－1918）于1879年在里昂创办，后来他将馆藏捐献国家，馆址迁至巴黎十六区，于1889年对外开放。吉美热衷旅行，1876年受公共教育部长任命，研究远东宗教，该馆收藏了多次远征的成果，包括中国和日本瓷器，以及很多不仅是远东，还包括古埃及、希腊和罗马的物品。目前吉美博物馆馆藏超过6万件亚洲艺术品，在欧洲堪称规模最大。林茨接受本报专访时说，在迅速发展的时代，亚洲愈发重要，吉美作为专注于亚洲艺术的博物馆，与亚洲的文化对话也愈发重要。

林茨2022年11月由法国总统马克龙委任，也是马克龙不久前到中国进行国事访问的成员之一，正在筹备庆祝2024年法中建交60周年的展览项目。她到北京、香港故宫博物院，希望展开历史上中东与中国艺术之间的联系（比如唐代）的研究，开展文化对话。她举例：中国瓷器受伊斯兰文化影响，而伊斯兰的瓷器、纺织品等也经常可见中国文化的影响（比如采用龙的图案），通过艺术品物质的展示，将这样的认知带给巴黎、香港和中国大陆的公众。