动态摄影捕捉瞬间　刘东能获年度义安特选卓越摄影家奖

本地资深摄影家刘东能（54岁）2023年获颁“年度义安特选卓越摄影家奖”。刘东能是工程师，业余投入摄影创作31年，每星期都出门拍照。

刘东能受访时说，“我很高兴获得这个奖项。这个活动推广摄影的乐趣，对摄影社群来说，是个很好的机会展出我们的作品。在高科技的时代，摄影作品多以电子版呈现，很少将作品打印，加以展示。”

刘东能在第18届义安影艺展展示一系列共20张动态摄影作品，涵盖节庆、体育和鸟类三个主题。他专注于捕捉一现即逝的瞬间，并利用快慢门速度创造动感十足的画面，这也是他多年来磨练出的技巧，作品富有艺术性和强大的冲击力。 他说：“相比于风景、静物作品，我更喜欢动态摄影，难度更高，兴趣更大。”