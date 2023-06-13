动态摄影捕捉瞬间 刘东能获年度义安特选卓越摄影家奖 订户 黄向京发布 / 发布 / 2023年6月13日 4:23 PM 刘东能取材装艺妆艺大游行的摄影作品《 LED舞龙》（2013）。（义安文化中心） 刘东能摄影作品《出击》。（义安文化中心）字体大小:小中大本地资深摄影家刘东能（54岁）2023年获颁“年度义安特选卓越摄影家奖”。刘东能是工程师，业余投入摄影创作31年，每星期都出门拍照。刘东能受访时说，“我很高兴获得这个奖项。这个活动推广摄影的乐趣，对摄影社群来说，是个很好的机会展出我们的作品。在高科技的时代，摄影作品多以电子版呈现，很少将作品打印，加以展示。”刘东能在第18届义安影艺展展示一系列共20张动态摄影作品，涵盖节庆、体育和鸟类三个主题。他专注于捕捉一现即逝的瞬间，并利用快慢门速度创造动感十足的画面，这也是他多年来磨练出的技巧，作品富有艺术性和强大的冲击力。 他说：“相比于风景、静物作品，我更喜欢动态摄影，难度更高，兴趣更大。”请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 展览 摄影 义安公司 摄影师 艺术家张永生 “违规”创作半世纪 吴珉权个展“辉煌再现” 涵盖50年绘画成就