苏富比再办现当代艺术拍卖会 领衔拍张荔英油画

为庆祝进入亚洲50周年，国际拍卖行苏富比（Sotheby’s）将于7月2日下午3时，在滨海湾金沙会展中心举行新加坡现当代艺术拍卖会，呈献区域及国际艺术家逾60幅佳作。

苏富比1996年在新加坡举办首场东南亚画作拍卖会，及后每年举行两场拍卖至2007年。相隔15年，苏富比2022年8月28日在新加坡再办现当代艺术拍卖会，总成交额达2450万元，超出预期，成交率达94%。

画家张荔英的油画《荔枝与桃子》（约1940-1945，65x50厘米），估价逾120万新元。（苏富比提供）

苏富比亚洲区现代及当代艺术部主席白思齐（Alex Branczik）受访时说，本次领衔拍品是新加坡先驱画家张荔英“新鲜”上市的油画《荔枝与桃子》，这是画家20世纪40年代在中国完成的仅有的七幅油画之一。张荔英油画《船只和店屋》去年在新加坡苏富比拍卖，创下了艺术家新纪录（201万6000新元），她确是值得全球认可，也是本区域领先的女艺术家。

印尼克里丝汀·艾珠油画《红队》（2013），估价65万到130万新元。（苏富比提供）

朱德群作于1979年的油画。（苏富比提供）

另一个亮点是印度尼西亚当代艺术家克里丝汀·艾珠（Christine Ay Tjoe）的油画《红队》，她使用强烈的视觉语言，强有力地表达其广阔的个人世界的无形一面。其他拍品有李绫瑄、今津景、草间弥生、刘抗、斯里哈迪・苏达索诺（Srihadi Sudarsono）以及黎谱、朱德群、吴冠中和费南度・波特罗（Fernando Botero）之作。

四天预展韩国艺术家诸如兰作品

为期四日的预展和活动有韩国艺术家诸如兰（Je Yeoran）在新加坡首展一组抽象表现主义作品、一系列璀璨罕有的珠宝翡翠，还有继纽约、迪拜和香港的全球巡展后，代表乔丹生涯成就之历史文化影响力的“The Dynasty Collection”乔丹六届总冠军Air Jordan战靴。

白思齐说：“苏富比继续是亚洲艺术的倡导者，否则亚洲将面临仅仅追随西方设定的全球趋势的风险，而不是成为全球市场和生态系统的一分子，在塑造趋势方面发挥作用。在亚洲，艺术生态系统仍在成熟，我们有责任照顾亚洲艺术家，以继续扩大其国际观众与赞助群。”

自从在香港举办亚洲首场拍卖会以来的50年里，苏富比在培养亚洲杰出艺术品的品味和市场需求，发挥了重要作用。亚洲区销售额从1997年的8900万港元增长百倍至2021年的100亿港元。2024年，苏富比将在香港开设新办公大厦，体现拍卖行对亚洲区的承诺，为未来的50年扩充发展奠定基础。

白思齐指出，过去几年，我们看待和获取艺术的方式发生显著变化。冠病大流行推动向在线购买的转变，拍卖行和画廊在数字创新方面处于领先地位。苏富比适应了这一转变，带来销售的新混合模式，并扩大数字产品等举措。

他说，不仅过去一年，也许近五年，苏富比观察到亚洲年轻收藏家的崛起。2021年，参与苏富比全球销售的亚洲40岁以下投标人增加38%；到2022年，增加两倍。他们不仅活跃于香港销售室，还活跃于纽约和伦敦。

拍卖预展为6月29日至7月1日上午11时至下午6时，拍卖在7月2日下午3时举行，地点在滨海湾金沙会展中心（10 Bayfront Ave）。