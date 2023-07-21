“百年一遇，光耀岁月”摄影展　向建国总理致敬

为了纪念建国总理李光耀百年冥诞，本地四个摄影团体举行“百年一遇，光耀岁月”摄影展，展出超过50位摄影家总共100张摄影作品，讲述新加坡建国、发展的故事。

展览由新加坡摄艺研究会、新加坡彩色摄影学会、新加坡摄影学会和新加坡数码摄影商会联办。

展览筹委会顾问郑培书受访时说：“建国总理李光耀对新加坡有特大的牺牲与贡献，我们觉得可以用摄影艺术来表达他对新加坡的贡献。从展出的一些旧照片中，可看出当时国人的住屋条件、生活方式、水源管理等等。正是李总理实行的政策与价值观（如多元种族社会、花园城市、绿意环境），带领新加坡从第三世界国家走向第一世界国家。”

符诗云1965年拍下国庆典礼检阅仪式游行到桥北路。（主办方提供）

建国总理喜欢摄影

展览展出的照片从1950年代跨越至今，着重于摄影的艺术，讲究取角、构图与拍摄技巧。黑白照片约有20余张，记下了1965年国庆典礼检阅仪式游行到桥北路的场面；一群孩子在公共水龙头冲凉戏水的快乐镜头；早年由单人手拉的垃圾车等等历史时光。

谢良明彩色摄影作品《狮城》。（主办方提供）

郑培书也是新加坡摄影学会董事、新加坡国际摄影艺术联盟董事兼促进与合作关系主任。他说，除了首任总统尤索夫，建国总理李光耀曾在1963年举行的新加坡国际摄影沙龙展览担任开幕主宾，当时能邀请到李总理开幕并不容易，李总理本身也喜欢摄影所以应邀出席。

展览由醉花林俱乐部联办，从7月22日展至26日，时间是上午10时至晚上8时，地点在醉花林俱乐部四楼展厅（190 Keng Lee Rd #04-01 S308409）。入场免费。