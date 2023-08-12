两位被低估的雕塑家 麦纳利修士与许铁生合展

拉萨尔艺术学院创办人约瑟夫·麦纳利修士和公教中学老师许铁生都以美术教育知名，但他们的艺术成就并未获得应有的认可。艺议艺术顾问举办“塑造分离：木韵多姿——约瑟夫·麦纳利修士与许铁生合展”，探索他们对雕塑创作的执着，不同风格之间的对话。

艺议艺术顾问（Art Agenda）创办人王子能受访时说，约瑟夫·麦纳利修士（Brother Joseph McNally，1923-2002）尽管以艺术创作积极参展，可是他最为人知的仍是美术教育贡献——1984年创办了拉萨尔艺术学院，担任院长至1997年退休。他不是文化奖得主，作为艺术家，作品没获应有的认可。他和许铁生（1914-1997）与20世纪的一些同时代的艺术家相比，是被低估的。

画廊在麦纳利修士百岁冥诞（8月10日）开展“塑造分离：木韵多姿——约瑟夫·麦纳利修士与许铁生合展”。王子能说，展出的16件木雕并没那么沉重，方便携带，容易展示。所有木雕每件仅此一件，没有版数，而木雕雕刻创作难度最高，麦纳利修士和许铁生必须克服比主流画家更大的艺术挑战，但木雕价格往往不比铜雕高。

以极繁主义设计空间麦纳利修士木雕来自他生前遗留在圣伯特理艺术中心（拉萨尔艺术学院前身）仓库的一批作品，经33拍卖行拍卖，为 “希望之家”（HopeHouse）筹款。许铁生的木雕则来自艺术家家属，第一次在画廊售卖。