金沙艺术科学博物馆新展 探索AI生成艺术

金沙艺术科学博物馆新展“虚实相生之境：AI与艺术的碰撞”，通过20名国内外艺术家的创作，探索新兴的科技如人工智能（AI）生成艺术、NFTs（非同质化代币）如何影响艺术创作，在个人和社会层面引发的议题。艺术科学博物馆是新加坡第一个博物馆办展探讨NFTs和AI生成的现象。

新兴的科技如人工智能（AI）生成艺术、NFTs（非同质化代币），如何影响到艺术创作？新科技成为艺术家有效的创作工具，但在个人和社会层面引发怎样的困惑？金沙艺术科学博物馆新展“虚实相生之境：AI与艺术的碰撞”（Notes From the Ether : From NFTs to AI），通过20名国内外艺术家的创作探讨这个课题。

随着生成式人工智能的兴起，深伪技术（Deepfake，指基于人工智能的人体图像合成技术的应用）、受欢迎的聊天机器人（Chatbot）的出现，开启了数字身份的各种实验，成为身体自我的另一种延伸。

美国多媒体艺术家霍莉·赫恩登（Holly Herndon）的“机密系列”展示了由人工智能生成的80张自画像，捕捉生成器所认知的“霍莉·赫恩登”的方方面面，其中三幅自画像展出，有的像一幢房子的脸，有的像哭泣的娃娃头。