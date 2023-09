金沙艺术科学博物馆新展 探索AI生成艺术

金沙艺术科学博物馆新展“虚实相生之境:AI与艺术的碰撞”,通过20名国内外艺术家的创作,探索新兴的科技如人工智能(AI)生成艺术、NFTs(非同质化代币)如何影响艺术创作,在个人和社会层面引发的议题。艺术科学博物馆是新加坡第一个博物馆办展探讨NFTs和AI生成的现象。

随着生成式人工智能的兴起,深伪技术(Deepfake,指基于人工智能的人体图像合成技术的应用)、受欢迎的聊天机器人(Chatbot)的出现,开启了数字身份的各种实验,成为身体自我的另一种延伸。

美国多媒体艺术家霍莉·赫恩登(Holly Herndon)的“机密系列”展示了由人工智能生成的80张自画像,捕捉生成器所认知的“霍莉·赫恩登”的方方面面,其中三幅自画像展出,有的像一幢房子的脸,有的像哭泣的娃娃头。